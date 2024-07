'Nín thở' chờ xét tuyển tràn và hạ điểm chuẩn

Từ ngày 10/7, khi lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến họp duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10, rất đông phụ huynh đã xếp hàng, thấp thỏm đợi trước cổng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ghi nhận thực tế cho thấy, có gia đình bố mẹ đi làm, ông bà nội, ngoại được cắt cử ra cổng trường đợi tin để nộp ngay hồ sơ khi có thông báo. Bà Trần Thị Dương hai ngày qua cứ 6h sáng là có mặt tại cổng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng để chờ kết quả cho cháu ngoại. Cháu bà Dương được 38,75 điểm, trượt nguyện vọng 1 Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (39,75 điểm) và trượt nguyện vọng 2 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (38,25 điểm đối với nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 là 39,25 điểm).

Phụ huynh có con dự thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có hộ khẩu thường trú tại khu vực quận Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng bị trượt các nguyện vọng công lập hiện đang rất hi vọng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng được Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép tuyển bổ sung “tràn” tuyến. Vì điểm chuẩn đợt 1 của trường thấp nhất trong khu vực và rơi tự do tới 16,25 điểm so với năm 2023. Việc tuyển sinh nguyện vọng “tràn” có khác biệt so với việc trường hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung đủ chỉ tiêu. Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với các trường THPT công lập, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có trượt nguyện vọng 1 và học sinh đăng kí nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển. Lần xét tuyển bổ sung vẫn giữ nguyên tắc học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn (bổ sung) của trường ít nhất 1 điểm; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2 điểm.

Từ ngày 10/7, rất đông phụ huynh đã đến cổng trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đợi thông tin tuyển bổ sung. Ảnh: Diệp An

Còn xét tuyển nguyện vọng tràn, chỉ xảy ra khi nguồn tuyển ở trong khu vực tuyển sinh của trường không còn và điểm chuẩn lần 1 của trường thấp, nhà trường đề xuất với Sở GD&ĐT nâng chuẩn đầu vào để đảm bảo chất lượng. Khi đó, những thí sinh không đăng kí nguyện vọng 1, hoặc nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào trường nếu đáp ứng được một số yêu cầu như hộ khẩu, điểm thi sẽ được nộp hồ sơ nhập học. Vì thế nhiều phụ huynh ngóng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng được Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép tuyển bổ sung nguyện vọng tràn.

Theo thông tin nhận được, hôm nay, 12/7, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng với các trường THPT chuyên và không chuyên duyệt điểm chuẩn bổ sung tuyển sinh vào lớp 10.

Nhiều phụ huynh khác thì ngóng trường con đăng kí nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 hạ điểm chuẩn để có cơ hội vào học trường công lập . Anh Trần Gia Trung, huyện Thanh Trì cho biết con gái thiếu 0,5 điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Việt Nam Ba Lan, quận Hoàng Mai, thiếu 0,25 điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Không đăng kí nguyện vọng 3 nên giờ cả gia đình và con hi vọng 1 trong 2 trường trên hạ điểm chuẩn để con có cơ hội học trường THPT công lập do điều kiện kinh tế khó khăn. Nếu không có cơ hội, anh cho con đi học nghề rồi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà.

Năm ngoái, có tổng số 31 trường tuyển bổ sung; trong đó có 28 trường công lập và 3 trường chuyên. Đáng chú ý, tại lần xét tuyển bổ sung này, có 2 trường là THPT Minh Quang - Ba Vì và THPT Bắc Lương Sơn - Thạch Thất tuyển tràn tuyến (tuyển sinh toàn thành phố) với những thí sinh không trúng tuyển vào các trường đã đăng ký và đạt từ 18 điểm trở lên trong kỳ thi lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.