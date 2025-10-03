Nín thở chờ đám cưới của cặp đôi tài phiệt siêu giàu: Đã đẹp còn sang khủng khiếp, ai đọ lại nổi

Would You Marry Me - bộ phim hài lãng mạn mới của SBS chưa lên sóng nhưng đã khiến khán giả đứng ngồi không yên nhờ sự góp mặt của cặp đôi “sang chảnh trời sinh” Choi Woo Sik và Jung So Min. Chỉ cần nghe qua nội dung phim đã thấy đây là bữa tiệc vừa ngọt ngào vừa kịch tính: một cặp đôi bước vào cuộc hôn nhân giả 90 ngày để giành lấy ngôi nhà tân hôn xa hoa, nhưng lại bị chính cảm xúc thật của mình cuốn đi.

Choi Woo Sik trong phim hóa thân thành Kim Woo Joo, con trai duy nhất, đồng thời là thế hệ thứ 4 của tập đoàn bánh kẹo Myungsoondang với lịch sử hơn 80 năm. Từ khi xuất hiện, Woo Joo đã nổi bật bởi khí chất của một tài phiệt chính hiệu, vừa trẻ trung, thông minh vừa tham vọng và không kém phần kiêu ngạo. Là trưởng phòng marketing triển vọng, anh nuôi mộng sớm thay cha tiếp quản cơ ngơi khổng lồ.

Thế nhưng, thay vì chỉ có những thương vụ bạc tỷ, cuộc đời Woo Joo bất ngờ rẽ sang hướng lãng mạn và hỗn loạn khi anh phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân giả với một cô gái lập dị.

Cô gái ấy chính là Yoo Mary (Jung So Min), nhà thiết kế không gian sáng tạo, cá tính nhưng cũng dễ bốc đồng. Mary đã chịu cú sốc lớn khi bị hôn phu phản bội và còn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo nhà đất. Trong lúc tuyệt vọng, cô quyết định tìm cho mình một người chồng giả để giữ lại ngôi nhà mới cưới.

Và số phận run rủi đưa Woo Joo - người đàn ông giàu có, lại trùng tên với vị hôn phu cũ bước vào cuộc đời cô. Từ đây, đám cưới hợp đồng của cả hai bắt đầu, mở ra 90 ngày sống chung ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách.

Sức hút của Would You Marry Me không chỉ đến từ kịch bản lãng mạn xen lẫn hài hước, mà còn nằm ở màn kết hợp giữa hai diễn viên nổi tiếng cả trong phim lẫn ngoài đời vốn đã mang hình ảnh tài phiệt. Choi Woo Sik, sau thành công toàn cầu của Parasite, ngày càng chứng minh được độ đa dạng trong diễn xuất. Khi khoác lên mình hình ảnh một “chaebol đời thứ tư”, anh không hề gượng gạo mà ngược lại cực kỳ hợp vai nhờ gương mặt điển trai, thần thái sang trọng.

Poster phim được thiết kế như một tấm thiệp cưới khiến khán giả phát cuồng

Trong khi đó, Jung So Min vốn là nữ hoàng rom-com của màn ảnh Hàn, sở hữu khí chất thanh lịch pha chút đáng yêu tự nhiên. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng nhưng cũng ngày càng sang trọng và mặn mà. Khán giả nhiều lần nhận xét rằng Jung So Min không cần cố gắng vẫn toát lên khí chất tiểu thư giàu có bởi bản thân cô đã có xuất thân là tài phiệt hàng real. Chính vì vậy lần này vào vai phu nhân tài phiệt chẳng có gì khó với cô.

Hiện tại ekip làm phim đã nhá hàng một số hình ảnh từ đám cưới hợp đồng của cặp đôi giàu có này và điều khiến netizen mong chờ nhất chính là chemistry của Choi Woo Sik và Jung So Min. Cả hai vốn đã được mệnh danh là thánh tạo phản ứng hóa học, nay khi vào vai một cặp đôi bất đắc dĩ thì sức hút cũng không hề thuyên giảm giảm.

Bên cạnh đó, sự xa hoa của bối cảnh phim cũng góp phần làm khán giả thêm ngóng đợi. Một ngôi nhà tân hôn sang trọng, những bộ trang phục được đầu tư tinh tế và không khí đám cưới hào nhoáng được ekip giới thiệu là sẽ mang đến cảm giác như đang theo dõi liveshow của giới siêu giàu.