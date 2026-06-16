“Lương bao nhiêu mới đủ để tính chuyện mua nhà?” là băn khoăn của không ít người, đặc biệt trong bối cảnh giá nhà vẫn còn chưa “hạ nhiệt” và lãi suất vay ngân hàng có xu hướng tăng. Đương nhiên, mỗi người một hoàn cảnh, một lối sống, một mức thu nhập khác nhau, nên đáp án cho câu hỏi trên cũng chẳng ai giống ai.

Có người nghĩ phải tầm 50 triệu/tháng mới là tạm đủ, tạm yên tâm để tính chuyện vay mua nhà. Vì ngoài tiền trả nợ ngân hàng, vẫn còn cả tá thứ phải lo, từ chi phí sinh hoạt, học tập, đến các khoản phát sinh.

Tuy nhiên, cũng không ít người nghĩ rằng nếu cứ đợi đến lúc thấy đủ hoặc thấy tự tin, thì chẳng biết bao giờ mới có căn nhà của riêng mình. Thế nên họ quyết “liều” một chút, cố gắng hơn một chút để mua nhà. Và Tuyết Trần (sinh năm 1990) - Một nhân viên văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, là một trong số những người có quyết định như vậy.

Lương 22 triệu, tiết kiệm 800 triệu: Vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà đất 150m2

Trong suốt quá trình đi làm của mình, Tuyết Trần cho biết cô luôn cố gắng tiết kiệm. Đến năm 2025, khi có trong tay 800 triệu, Tuyết bắt đầu cương quyết hơn với mục tiêu mua nhà. Sau 1 thời gian tìm hiểu, cô chốt mua căn nhà mặt đất rộng 150m2 với chi phí 1,8 tỷ đồng. Với 1 tỷ còn thiếu, Tuyết chọn phương án vay ngân hàng chứ không vay người thân hay bạn bè.

Căn nhà rộng 150m2 của Tuyết Trần (Ảnh: NVCC)

Cô cho biết nhà có 2 tầng, 3 phòng ngủ (Ảnh: NVCC)

“Mình mua căn này một phần vì nhà đã hoàn thiện, cũng đầy đủ nội thất nên có thể dọn vào ở luôn mà không cần tốn thêm chi phí sang sửa hay mua sắm gì. 1 tỷ còn thiếu thì mình vay ngân hàng, lãi suất cố định 8,2%/năm trong năm đầu tiên. Mình không chọn phương án ân hạn nợ gốc, thay vào đó sẽ trả cả gốc lẫn lãi hàng tháng là 17 triệu đồng.

Nếu chọn ân hạn nợ gốc thì áp lực trả nợ hàng tháng trong thời gian ân hạn sẽ giảm đi phần nào, nhưng về sau thì cũng khó đoán, và tính ra như vậy tiền lãi phải trả sẽ nhiều hơn” - Tuyết chia sẻ.

Với mức lương 22 triệu/tháng, trả nợ mua nhà 17 triệu, tính ra cô chỉ còn 5 triệu để trang trải chi tiêu. Đây là con số mà nhiều người cho là có phần bất khả thi, nhưng với Tuyết thì khác. Cô tiết lộ bản thân sống đơn giản vô cùng, từ xưa đến giờ đã thế nên việc cân đối chi tiêu với 5 triệu không phải rào cản gì quá lớn.

“Hàng tháng mình tốn 500k tiền điện nước, xăng xe đi lại khoảng 700k, tổng chi phí cố định là 1,2 triệu. Còn khoản tiền ăn thì mình tiết kiệm hết sức có thể, tự nấu cơm hàng ngày và gần như hiếm khi ăn ngoài, cà phê trà sữa cũng ít lắm. Cũng may là bố mẹ mình ở quê vẫn hỗ trợ thực phẩm, 1 tháng mình được bố mẹ gửi đồ ăn cho 1 lần nên cũng đỡ được 1 phần. Giờ có nhà rồi thì mình cố gắng tự trồng thêm rau nữa. Nói chung cũng phải co kéo chi tiêu, và cũng có tháng có việc phát sinh, thành ra bị âm tiền nhưng mình vẫn xoay sở được” - Tuyết chia sẻ.

Luống rau nhỏ của Tuyết (Ảnh: NVCC)

Không hối hận vì quyết định vay 1 tỷ mua nhà: Có nhà, có nợ, có thêm động lực làm việc kiếm tiền

Thừa nhận bản thân có phần liều lĩnh khi vay 1 tỷ mua nhà, nhưng sau hơn nửa năm gánh nợ, cũng là hơn nửa năm biết thế nào là cảm giác “được ở trong căn nhà của mình”, Tuyết khẳng định nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ liều. Chẳng có gì hối hận về việc vay mua nhà hết.

“Dù chi tiêu có phần eo hẹp do 77% thu nhập đã dùng để trả nợ, nhưng từ khi mua nhà mình thấy hạnh phúc hơn hẳn. Cũng có động lực làm việc hơn.

Còn về áp lực trả nợ thì rõ ràng là không thể phủ nhận, bản thân mình cũng chuẩn bị trước các hướng đi sau khi lãi thả nổi rồi. Nếu ổn thì từ giờ đến khi lãi thả nổi, mình có thể trả được 50% nợ gốc do mới đây đã tìm thêm được công việc phụ. Còn trường hợp không như mình mong muốn, thì mình có thể cho thuê nhà. Như căn nhà hiện tại của mình có thể cho thuê với giá 5-6 triệu/tháng, thì mình cho thuê nhà, rồi tìm thuê phòng trọ nhỏ tầm 1-2 triệu/tháng. Số tiền chênh lệch sẽ dùng để bù vào tiền trả ngân hàng, vậy sau 1 năm cho thuê có thể về lại ngôi nhà của mình rồi” .

Có nhà, có nợ, có thêm động lực kiếm tiền (Ảnh: NVCC)

Tuyết Trần chia sẻ và tiết lộ mua nhà vốn là mục tiêu cô đặt ra từ lâu. Sau nhiều năm làm việc và tích lũy, Tuyết nhận ra nếu tiếp tục chờ đợi đến khi có thể mua nhà bằng tiền tiết kiệm, thì chắc cả đời sẽ phải ở thuê. Trong khi đó, giá bất động sản không ngừng biến động và cơ hội sở hữu một căn nhà phù hợp chưa chắc sẽ xuất hiện lần thứ hai.

Thế nên thay vì tiếp tục trì hoãn, cô quyết định hành động khi đã chuẩn bị được phần lớn số vốn cần thiết. Thực ra ở thời điểm mua nhà, Tuyết đã có trong tay khoảng 44% giá trị căn nhà, một tỷ lệ mà cô cho rằng cũng không hẳn là quá thấp. Còn việc vay ngân hàng, Tuyết cho là điều hiển nhiên với đa số người mua nhà.

Nhìn lại quyết định mua nhà ở tuổi 35, Tuyết cho biết đó là sự đánh đổi, mỗi lựa chọn đều đi kèm những “được” và “mất”. Và cô chấp nhận việc cắt giảm chi tiêu tối đa để trả nợ và có tài sản của riêng mình, hơn là thoải mái chi tiêu nhưng phải đi ở thuê vô thời hạn.