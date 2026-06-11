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Mỗi khi nghe ai đó nói rằng vàng chỉ có tăng chứ không giảm, tôi lại nhớ đến năm 2011.

Khi ấy, giá vàng từ khoảng 35 triệu đồng/lượng tăng một mạch lên gần 50 triệu đồng/lượng chỉ trong vài tháng. Người dân xếp hàng trước các cửa hàng vàng từ sáng sớm. Người đã mua thì khoe lãi. Người chưa mua thì sốt ruột vì sợ chậm chân. ﻿

﻿Tôi cũng bị cuốn vào cơn sốt đó. Thấy giá tăng liên tục, tôi quyết định rút gần hết khoản tiền tiết kiệm của gia đình để mua vàng với giá khoảng 46 triệu đồng/lượng.

﻿Sau khi mua, giá vàng tiếp tục tăng lên 47 triệu đồng, rồi 48 triệu đồng và tiến sát mốc 50 triệu đồng/lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, khoản đầu tư đã có lãi. Nhiều người quen của tôi bắt đầu bán ra để chốt lời. Còn tôi thì nghĩ khác. Tôi tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên và quyết định giữ lại toàn bộ số vàng đang có.

﻿Nhưng chỉ vài tháng sau, thị trường đổi chiều. Giá vàng từ từ đi xuống rồi giảm ngày một sâu hơn. Cuối năm 2011, giá vàng chỉ còn khoảng 43 triệu đồng/lượng. Đến năm 2012 và 2013, giá tiếp tục lùi về vùng 35 triệu đồng/lượng.

Suốt nhiều năm, tôi gần như giữ nguyên số vàng đã mua vì càng giảm lại càng không nỡ bán. Mãi đến năm 2020, khi giá vàng tăng mạnh trở lại trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu, tôi mới thực sự hòa vốn. Tính từ ngày mua vào năm 2011, tôi mất gần 10 năm chỉ để quay lại mức giá ban đầu.﻿

Tôi từng nghĩ quãng thời gian đó đủ dài để bản thân không bao giờ mắc lại sai lầm tương tự.﻿

Thế nhưng đầu năm 2026, khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, cảm giác "sợ bỏ lỡ cơ hội" lại xuất hiện. ﻿

Khi vàng vượt 100 triệu đồng/lượng, tôi nghĩ giá đã quá cao. Khi vàng vượt 120 triệu đồng/lượng, tôi vẫn đứng ngoài. Đến khi vàng tiến sát 150 triệu đồng/lượng rồi 170 triệu đồng/lượng, tôi bắt đầu tiếc vì đã không mua sớm hơn.

Đến lúc giá vàng lên quanh 192 triệu đồng/lượng, tôi quyết định xuống tiền.

Nghe thì có vẻ vô lý. Một người từng mất gần 10 năm mới về bờ sau cú đu đỉnh năm 2011 lẽ ra phải là người thận trọng nhất. Nhưng thực tế, khi nhìn giá tăng liên tục ngày này qua ngày khác, tôi lại tự thuyết phục mình rằng biết đâu lần này sẽ khác.﻿

Rồi thị trường lại diễn biến theo cách không ai ngờ tới. Từ vùng đỉnh gần 192 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện chỉ còn quanh 140 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giảm đã lên tới khoảng 50 triệu đồng/lượng chỉ trong vài tháng.

Từ năm 2011 đến nay, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là khoản lỗ. Tiền mất rồi vẫn có thể kiếm lại. Điều khiến tôi tiếc là mình đã từng trải qua bài học đó nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn theo tâm lý đám đông.﻿

Nhìn lại, tôi thấy sai lầm lớn nhất của mình không nằm ở việc mua vàng, mà ở chỗ quyết định mua khi tâm lý hưng phấn nhất. Lúc thị trường tăng nóng, người ta thường chỉ nhìn thấy những câu chuyện kiếm tiền. Còn những kịch bản giá giảm mạnh hay phải chờ nhiều năm mới hòa vốn lại rất ít khi được nhắc tới.

Sau hai lần mua vàng ở vùng giá cao, tôi nhận ra rằng nếu một tài sản tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, điều đầu tiên cần làm không phải là vội vàng tìm cách mua cho bằng được. Điều cần làm là ngồi lại xem vì sao giá tăng, mức giá hiện tại còn hợp lý hay không và nếu giá giảm mạnh thì mình có chấp nhận được hay không.

Nếu quay lại thời điểm đầu năm 2026, có lẽ tôi vẫn sẽ mua vàng. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không xuống tiền vì sợ bỏ lỡ cơ hội như lần này. Tôi sẽ mua ít hơn, chia thành nhiều lần mua và chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp thị trường đi ngược kỳ vọng.