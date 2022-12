Những trải nghiệm với người yêu làm IT

Không phải ngành đặc thù dành riêng cho nam giới nhưng đa phần những người làm IT (hay còn gọi là Công nghệ thông tin) chủ yếu là “cánh mày râu”. Bởi khi nhắc đến công việc này, hầu hết mọi người đều nhận xét là khô khan và rất căng thẳng, bận rộn. Tuy nhiên, công việc này cũng thường gây chú ý bởi lời đồn thu nhập cao ngất ngưởng.

Mới đây trong một hội nhóm về công sở, nhiều người đã bàn luận về chuyện yêu một chàng trai làm IT là như thế nào. Bởi với những tính chất đặc thù của ngành nghề, dân IT luôn khiến mọi người tò mò về cuộc sống đời thường cũng như kiểm nghiệm những “lời đồn” có thực sự chính xác.

Thu nhập cao nhưng bất kể đang ở đâu, có “bug” đều phải “fix” ngay

Từ trước đến nay, không khó để tìm những bài đăng cho rằng lương người làm IT lên đến hơn 140 triệu/tháng. Do vậy Thuỳ Trang (26 tuổi) trước khi yêu và cưới chồng làm IT cũng từng nghĩ thu nhập chồng sẽ cao ngất ngưởng. Tuy nhiên trên thực tế, cô nàng cho biết lương ở mức vừa đủ, có thể cao so với các ngành nghề khác nhưng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, năng lực và chuyên môn cụ thể.

“Trước khi yêu mình cũng nghe nhiều lời đồn về dân IT lắm. Nhưng yêu rồi mới thấy có nhiều thứ không đúng như vậy, và đương nhiên anh ấy có nhiều tính cách tốt nên mình mới chọn lấy làm chồng. Nhưng đúng là làm IT sẽ rất bận rộn. Mình nhớ một lần hẹn hò, khi đó bọn mình chưa cưới, anh rủ mình đi chơi nhưng dặn trước là chỉ ngồi cạnh thôi vì anh hơi bận. Và đúng thật, buổi đó không ai nói câu nào, mình cứ ngồi chơi thôi còn anh đang bận ngồi code”, Thuỳ Trang kể.

Thùy Trang

Có cùng chung trải nghiệm này, Quỳnh Quỳnh (27 tuổi) đang làm Marketing trong ngành F&B cũng cho biết có người yêu là IT sẽ phải chấp nhận những khoảng thời gian người ấy vô cùng bận rộn, đi đâu cũng làm việc.

Quỳnh Quỳnh nói: “Lúc hẹn hò không cần biết đang ở đâu, trò chuyện gì nhưng có bug sẽ phải fix ngay lập tức”. Cô cũng cho hay lần đầu sẽ thấy ngạc nhiên và hơi tủi thân nhưng lâu dần thấy quen bởi tính chất công việc của người yêu là vậy nên phải thông cảm. Hơn nữa, không có công việc nào mang tên “việc nhẹ lương cao”, do vậy nếu thu nhập của người yêu ở mức tốt, đồng nghĩa họ sẽ phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

Phương Nguyễn (28 tuổi) cũng bày tỏ người yêu làm IT chỉ suốt ngày “vùi đầu” vào công việc. Thậm chí cô còn thường trêu bạn trai là yêu việc hơn cả bạn gái. “Thỉnh thoảng mình dỗi vì bạn ấy nhiều việc quá. Đến nỗi có lần bạn ấy mếu máo giãi bày rằng đi làm kiếm tiền còn đưa mình đi chơi với cũng cần chuẩn bị cho tương lai thật tốt. Nói chung mình nghĩ yêu dân IT sẽ phải thông cảm và thấu hiểu cho các bạn ấy khi không có nhiều thời gian cho mình”, Phương Nguyễn chia sẻ.

Quỳnh Quỳnh và bạn trai có nhiều kỉ niệm đặc biệt khi hẹn hò

Trầm tính, ít nói thỉnh thoảng hơi vô tâm nhưng bù lại cực chiều người yêu

Với đặc thù công việc căng thẳng, hội chị em đều đồng ý cho rằng các chàng trai làm IT thường khá ít nói và hơi khô khan. Tuy nhiên bù lại, hầu hết những anh chàng này lại rất thương và chiều người yêu. Đặc biệt, những điều bị cho là điểm trừ đôi khi lại khiến hội chị em cảm thấy an toàn khi yêu dân IT.

Hiền Linh (22 tuổi) đã hẹn hò với anh chàng làm IT được 4 năm. Cô cho biết, bản thân cần phải kiên nhẫn, tâm lý và thấu hiểu khi có người yêu làm công việc này. Hiền Linh nói: “Các anh làm IT mình thấy thường hơi lạnh lùng, thiếu tinh tế và đôi khi cũng vô tâm nữa. Cũng dễ hiểu bởi trong đầu họ toàn là code nên cộc cằn là điều sẽ xảy ra. Người yêu mình thì khá vui tính, nghiêm túc trong mối quan hệ và đặc biệt mình thấy anh ấy rất giỏi. Hơn nữa mình cũng thường quan niệm nếu một người bận rộn, không tinh tế thì sẽ không thể hẹn hò một lúc nhiều người. Nên điểm trừ trong tính cách đặc trưng của dân IT cũng có thể là điểm cộng”.

Hiền Linh

Còn Lê Linh (24 tuổi) thì không ngần ngại chấm anh người yêu 100 điểm vì cực kì chiều chuộng. Cô cho biết anh chàng sở hữu những tính cách điển hình của những chàng trai làm công nghệ thông tin. Hiền lành, ít nói, không quá quảng giao nhưng lại rất đa tài.

“Không hẳn vô tâm nhưng thiếu tinh tế mình nghĩ là có. Thường mình sẽ phải nói rõ ra anh ấy mới hiểu hoặc mình cũng nhắc anh ấy nhiều trong cách giao tiếp. Thế nhưng anh ấy lại rất chiều mình, chưa bao giờ nói không với những gì mình muốn. Chung thủy mình không dám nói đến vì cần phải kiểm chứng về lâu dài nhưng mình nhận thấy có sự tin tưởng ở người yêu, không cần lo lắng về các mối quan hệ 'mập mờ' như mọi người vẫn hay nói đến”, Lê Linh bày tỏ.

Lê Linh cảm thấy may mắn vì có người yêu chiều chuộng

Trong mắt Quỳnh Quỳnh, người yêu của cô lại có phần “lầy lội” hơn so với những anh chàng IT khác. Tuy nhiên, cô cũng cho biết dù mỗi người mỗi tính cách nhưng đa số người làm nghề này đều rất dễ thương và cực kì giỏi. Bản thân Quỳnh cảm thấy may mắn khi tìm được một người bạn trai phù hợp, biết cách cân bằng công việc và cuộc sống đời thường.

“Nghề nghiệp không liên quan đến tính cách nhưng cũng phần nào ảnh hưởng và ngành IT sẽ có những đặc trưng riêng. Mình cũng biết trên đời không ai hoàn hảo nhưng mình thấy vui vì có một người yêu IT như vậy trong đời. Ở đâu cũng có người này, người kia nên mình cứ tìm một người phù hợp nhất thôi, không kì vọng quá nhiều hay nghe những lời đồn đoán từ người ngoài”, Quỳnh Quỳnh chia sẻ.