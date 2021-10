Những thói quen gây mất collagen nhanh nhất, khiến phụ nữ già nua chảy xệ và tăng nguy cơ mắc bệnh về xương khớp

Collagen không chỉ có tác dụng to lớn đối với làn da mà còn có vai trò không nhỏ đối với xương khớp. Theo BS.CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo: "Collagen là một loại protein trong cơ thể, chính là khung nâng đỡ của xương và da. Nếu thiếu collagen, làn da của chị em sẽ mất đàn hồi, nhanh chảy xệ, xương khớp cũng bị ảnh hưởng".

BS.CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo.

Bác sĩ cho biết, sau tuổi 20 lượng collagen trong cơ thể sẽ giảm dần cả về số lượng lẫn chất lượng. Phụ nữ càng lớn tuổi thì lượng collagen trong cơ thể càng giảm dần do khả năng tổng hợp collagen của cơ thể yếu đi và cấu trúc của collagen thoái hóa. Tuy nhiên quá trình này diễn ra nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào cơ địa và thói quen sống của từng người.

Bác sĩ da liễu Nguyễn Phương Thảo cho biết có rất nhiều thói quen xấu có thể làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất collagen, tuy nhiên dưới đây là những thói quen phổ biến nhất.

Những thói quen gây mất collagen nhanh nhất

1. Không uống đủ nước mỗi ngày

Các axit amin của collagen luôn cần nước để cung cấp cho cơ thể một làn da khỏe mạnh và căng bóng hơn.

Uống đủ nước có thể ngăn ngừa mụn trứng cá, bằng cách thúc đẩy quá trình hydrat hóa da. Nếu để da khô sẽ kích hoạt sản xuất dầu một cách dư thừa, góp phần gây ra mụn trứng cá.

Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng lượng nước hấp thụ trong ngày giúp giữ da mềm mại và mịn màng hơn. Uống nhiều nước kèm theo sử dụng các loại mỹ phẩm cấp ẩm phù hợp với từng làn da sẽ giúp da luôn tươi khỏe hơn.

Hơn nữa, uống nước cũng hỗ trợ chức năng miễn dịch điều chỉnh lượng đường trong máu giải độc tự nhiên.

Trung bình mỗi ngày cơ thể chúng ta cần đến 1,5 lít nước từ thực phẩm, đồ uống để có thể bù lại lượng nước đã mất và duy trì các chức năng cho cơ thể. BS Thảo khuyên chị em nên chia nhỏ việc uống nước vào nhiều thời điểm trong ngày, nên uống nước một cách từ từ để da có thời gian thẩm thấu.

2. Thức quá khuya, thiếu ngủ



Ngủ không đơn thuần chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là lúc để cơ thể phục hồi, tự sửa chữa và trẻ hóa. Nếu chị em không ngủ đủ nghĩa là bạn đang cướp đi thời gian tự chăm sóc của cơ thể và không cho phép collagen được tái tạo và hoạt động đầy đủ. BS da liễu khuyên chị em nên đi ngủ trước 11 giờ tối. Mỗi ngày nên ngủ đủ 7 đến 8 giờ.

3. Không bôi kem chống nắng khi ra đường



Trong ánh sáng mặt trời có rất nhiều phổ ánh sáng gây hại cho da như: UVA, UVB và đặc biệt là phổ ánh sáng nhìn thấy được. UVB sẽ khiến làn da bị cháy nắng, còn UVA sẽ đi sâu vào lớp hạ bì của da và phá hủy collagen. Ánh sáng thấy được sẽ gây xạm da, đỏ da, lão hoá da.

Do đó, nếu chị em bỏ qua bước bôi kem chống nắng khi ra đường sẽ vô cùng gây hại cho làn da. Trước khi ra đường 30 phút chị em nên bôi kem chống nắng. Tuỳ chỉ số SPF có thể duy trì khả năng chống nắng được bao lâu thì phải bôi lại (thời gian chống nắng = SPFx10 phút).

4. Ăn quá nhiều đồ ngọt



Kem, trà sữa, bánh ngọt và các loại đồ ăn vặt khác là những món yêu thích của phụ nữ, nhưng ít người biết rằng các món đồ ngọt này lại có thể làm tổn thương làn da, gây lão hóa nhanh. Theo BS Thảo, lượng đường dư thừa trong cơ thể có thể kết hợp với protein, xảy ra phản ứng glycation, tàn phá chất lượng collagen trong cơ thể. Lúc này, da dần dần trở nên kém đàn hồi, da chuyển sang màu sạm đen và các nếp nhăn xuất hiện.

Phụ nữ sau tuổi 20, cần ghi nhớ những nguyên tắc vàng để bảo vệ da thật tốt

- Tăng cường các thực phẩm/chất bổ sung chứa vitamin C

Vitamin C không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn hoạt động như chất trung gian vô cùng quan trọng để cơ thể hình thành và bảo vệ collagen. Nếu không có vitamin C thì các axit amin không thể liên kết để tạo thành collagen được. Chính vì vậy, chị em phụ nữ cần bổ sung vitamin C hằng ngày thông qua chế độ ăn uống, các chất bổ sung hay sản phẩm chăm sóc da có chứa vitamin C.

- Chăm sóc, bảo vệ da

Da của chúng ta sẽ không thể tốt hơn nếu không được chăm sóc. Chị em nên giữ các thói quen chăm sóc da, bao gồm giữ da sạch, tẩy trang và rửa mặt mỗi tối. Dưỡng ẩm da mặt mỗi ngày. Sử dụng một số loại serum đặc trị phù hợp với từng khuyết điểm của bản thân ví dụ sạm, đen, thâm quầng mắt...

- Duy trì thói quen sống tốt:

Cố gắng ăn tối trước 7 giờ tối. Đi ngủ trước 11 giờ đêm. Tập thể dục ít nhất 3 lần/tuần. Cố gắng cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.