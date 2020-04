Những thay đổi đáng kinh ngạc trong 8 cơ quan của cơ thể khi chúng ta tức giận

Trong cuốn sách "Hoàng Đế Nội Kinh" đã nói "Mọi bệnh tật đều sinh ra từ khí", những người thường xuyên tức giận rất khó có sức khỏe tốt, càng không thể sống trường thọ. Do những áp lực trong cuộc sống cũng như sự khác biệt trong trạng thái tâm lý cá nhân, nhiều người thường sẽ tức giận, cáu gắt, trầm cảm…. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng tức giận sẽ mang đến rất nhiều loại bệnh tật.

Sau khi tức giận, 8 cơ quan trong cơ thể có sự thay đổi kinh ngạc:

1. Lưu lượng máu ở tim tăng gấp đôi

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lưu lượng máu ở tim sẽ tăng gấp đôi khi bạn tức giận. Khi cảm xúc bị kích thích, lực co bóp của tim mạnh, nhịp tim tăng tốc và một lượng lớn máu chảy đến tim, do đó tim cần phải làm việc gấp đôi công suất.

Lúc này xuất hiện tình trạng nhịp tim không đều, thiếu máu cơ tim, gây tức ngực, thậm chí đau thắt ngực, cuối cùng có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lưu lượng máu ở tim sẽ tăng gấp đôi khi bạn tức giận.

2. Gan to hơn bình thường

Khi tức giận, tổn thương đầu tiên chính là gan. Nếu bạn thường xuyên tức giận sẽ dễ xuất hiện các bệnh về gan, thậm chí gây xơ gan.

Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, gan lớn hơn bình thường khi tức giận. Trong y học Trung Quốc cũng có nói "tức giận làm tổn thương gan", gây ra tình trạng ứ đọng gan khí, nhiều người sau khi tức giận xuất hiện tình trạng "đau 2 bên sườn và đau vùng gan".

3. Hệ thống miễn dịch đình công trong 6 giờ

Tức giận cũng có thể làm hỏng hệ thống miễn dịch? Đúng vậy, cảm xúc của con người được kiểm soát bởi dopamine do não tiết ra, nó là một hormone. Dopamine ảnh hưởng đến việc tiết ra nhiều hormone khác trong cơ thể.

Khi chúng ta tức giận, não ra lệnh cho cơ thể tiết ra một loại corticosteroid. Nếu hormone này tích tụ quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ cản trở chức năng của các tế bào miễn dịch và làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Vì vậy, tức giận một lần, hệ thống miễn dịch có thể đình công trong 6 giờ.

4. Phổi không ngừng giãn nở khi tức giận

Rất nhiều người khi tức giận, phần phổi bị đau, điều này là do tức giận làm phổi tổn thương. Khi một người bị kích động về cảm xúc, hơi thở gấp, lúc này phế nang không ngừng mở rộng và không có thời gian để co lại. Vì vậy, rất nhiều người bị đau phổi. Đây là lý do tại sao một số người thường nói "phổi sẽ nổ tung khi tức giận".

5. Rối loạn tiêu hóa khi tức giận

Khi bạn tức giận, dạ dày của bạn cũng bị ảnh hưởng, điều này là do máu ở dạ dày suy giảm, nguồn cung cấp không đủ, chức năng đường ruột hoạt động kém. Tức giận cũng có thể gây hưng phấn thần kinh giao cảm, giảm lưu lượng máu đường tiêu hóa, làm chậm nhu động, gây chán ăn, rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày…

Khi bạn tức giận, dạ dày của bạn cũng bị ảnh hưởng, điều này là do máu ở dạ dày suy giảm.

6. Tuyến giáp tiết ra quá nhiều hormone khi tức giận

Khi tức giận, nó sẽ làm xáo trộn hệ thống nội tiết và làm cho hormone tuyến giáp tiết ra quá nhiều. Tuyến giáp là một cơ quan quan trọng liên quan đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Khi bạn cảm thấy máu sôi lên, đó là tuyến giáp bị kích thích, theo thời gian sẽ gây ra chứng cường giáp.

7. Xuất hiện những đốm đen trên da khi giận dữ

Nghiên cứu của nhân viên y tế Mỹ trên 5.000 phụ nữ có các đốm sắc tố trên khuôn mặt cho thấy rằng, khi họ có cảm xúc tồi tệ, việc dùng bất kỳ loại thuốc nào để điều trị cúng không có tác dụng. Một trong số họ, sau khi khống chế cảm xúc, thay đổi tâm trạng, các đốm sắc tố trên da tự nhiên biến mất.

8. Khiến não nhanh chóng "già" đi

Khi tức giận, não sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ lượng huyết dịch ngày càng đổ rất nhiều về đây, điều này khiến cho lượng huyết dịch trong não tỉ lệ nghịch với lượng oxy cần thiết, gây hại cho não.

(Nguồn: Aboluowang)