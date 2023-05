Những sai lầm nghiêm trọng khi dùng điều hòa vừa hại sức khỏe vừa tốn tiền

Thường xuyên đóng chặt cửa khi sử dụng máy điều hòa

Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng khi dùng điều hòa. Không khí trong phòng kín có thể trở nên độc hại gấp 2-5 lần không khí ngoài trời nếu bạn thường xuyên đóng chặt cửa, vì vậy bạn nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm máy lạnh có chức năng lọc khí.

Tuy nhiên bạn vẫn nên hạn chế đóng mở cửa phòng để hơi lạnh không thất thoát, nhưng đừng nên để không khí trong phòng trở nên quá bí, gây hại cho sức khỏe.

Khoảng 15-30 phút, bạn nên mở cửa phòng để căn phòng được “thở”, thay không khí mới cho căn phòng. Khi mua máy điều hòa, bạn nên chọn những dòng máy điều hòa thế hệ mới, trang bị thêm các chức năng lọc khí và diệt khuẩn cho không khí.

Dùng điều hòa ngay khi ngoài trời nắng về

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của môi trường trong phòng điều hòa với môi trường xung quanh như vừa về phòng đã bật điều hòa chế độ thấp hay đang ngồi trong phòng điều hòa lại tiếp xúc với thời tiết nóng bên ngoài ngay lập tức cũng là một trong nguyên nhân gây nên sốc nhiệt. Do lúc này, cơ thể của bạn tiếp xúc với nhiệt độ mới đột ngột, chưa kịp thích ứng dễ dẫn đến các triệu chứng mất muối, mất nước khi sốc nhiệt.

Sốc nhiệt là khi cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột từ lạnh sang nóng và ngược lại. Một số triệu chứng phổ biến của tình trạng này có thể kể đến: nhịp tim nhanh, da khô và nóng nhanh, đau đầu, đỏ mặt, buồn nôn, tức ngực, hoa mắt. Thậm chí tình trạng sốc nhiệt nặng còn dẫn đến nói lắp, lú lẫn, mê sảng, kích động, khó chịu, co giật và hôn mê hoặc dẫn đến tử vong.

Theo các bác sĩ khuyến nghị trước khi ra khỏi phòng hãy tắt điều hòa ít nhất 30 phút. Nếu bạn vừa đi từ bên ngoài về, không nên vào phòng bật sẵn điều hòa ngay mà hãy chờ từ 10 đến 15 phút để cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới vào. Hãy đứng ở cửa nhà vài phút để thích nghi với nhiệt độ của phòng rồi mới bước vào nhà thay đổi nhiệt độ điều hòa từ từ.

Khi điều chỉnh nhiệt độ, bạn cũng cần đảm bảo nhiệt độ môi trường ngoài trời với điều hòa không quá chênh lệch nhằm phòng ngừa tình trạng sốc nhiệt. Mức chênh lệch nhiệt độ an toàn là từ 7 đến 10 độ C.

Không bảo trì máy điều hòa thường xuyên

Máy điều hòa cần được vệ sinh và thay bộ lọc 3 tháng/lần. Các chuyên gia cho rằng điều hòa không được vệ sinh thường xuyên chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi khuẩn, nấm mốc tích tụ gây ảnh hưởng đến người sử dụng.

Bật tắt điều hòa liên tục

Nhiều người có thói quen ra khỏi phòng, dù chỉ chốc lát, là lập tức tắt máy điều hòa để tiết kiệm điện, hoặc có trường hợp khi bật máy thường để nhiệt độ lạnh sâu, chờ cho phòng thật mát thì tắt điều hòa và bật quạt, đến khi cảm thấy nóng thì lại bật máy một lúc. Thực tế, đây là một sai lầm làm tốn điện thêm, nhanh hỏng máy lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Việc liên tục thay đổi nhiệt độ phòng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ em. Khả năng tự ổn định thân nhiệt ở mỗi người một khác, nhưng dù với người khỏe mạnh đến đâu, việc ở lâu trong một môi trường nhiệt độ thay đổi liên tục cũng dễ bị sốc, có thể gây các triệu chứng đau đầu, cơ thể mệt mỏi, khó chịu, giống như bệnh cúm, thậm chí là cả các bệnh về đường hô hấp.

Lạm dụng điều hòa trong thời gian dài

Không ít người có thói quen ngồi lâu trong phòng điều hòa với nhiệt độ chênh lệch đáng kể so với nhiệt độ ngoài trời. Thói quen kéo dài này có thể gây nên các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, cảm lạnh, dị ứng, khô da,…

Do đó, bạn chỉ nên ngồi trong phòng điều hòa liên tục từ 4 đến 5 tiếng, ngoại trừ khi ngủ. Sau thời gian này hãy tiếp xúc với không khí bên ngoài môi trường. Sau 7 đến 8 tiếng hãy tắt điều hòa rồi mở cửa phòng để không khí lưu thông.

Không sử dụng quạt trần

Nhiều người nghĩ rằng máy lạnh giá rẻ như là một thay thế cho một quạt trần truyền thống; trên thực tế, hai hệ thống này hoạt động bổ trợ cho nhau. Quạt trần sẽ giúp điều hòa không khí của bạn chạy hiệu quả hơn bằng cách di chuyển không khí xung quanh phòng, trong đó không chỉ tiết kiệm tiền trên hóa đơn tiền điện của bạn mà còn làm giảm hao mòn các bộ phận của máy điều hòa. Hơn nữa, quạt trần tạo ra một luồng gió lạnh nhân tạo sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái ở nhiệt độ cao hơn một chút.

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp

Bật máy điều hòa ở nhiệt độ quá thấp khiến bạn dễ bị cảm do chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa bên trong và ngoài nhà. Đặc biệt, người già và trẻ nhỏ với sức đề kháng yếu rất dễ đau đầu, viêm họng, ngạt mũi,… Do vậy thông thường, nhiệt độ điều hòa khoảng 25 độ C là tốt nhất.

Bạn cũng nên chú ý để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Không nên bước vào phòng điều hòa ngay khi vừa từ ngoài nắng về hay vừa vận động mạnh ra nhiều mồ hôi. Trước khi ra khỏi phòng, bạn nên đứng ở cửa mở to một vài phút để cơ thể kịp thích nghi với không khí nóng bên ngoài. Tuy vậy, cũng cố gắng tránh ra ra vào vào liên tục để hạn chế cơ thể bị xáo trộn do phải thường xuyên điều chỉnh để thích ứng với nhiệt độ.

Luồng gió thổi trực tiếp vào người

Để cơ thể mát nhanh hơn nhiều người có thói quen đứng trước hướng gió điều hòa thổi. Nhưng nhiệt độ không khí trong phòng lại có sự chênh lệch đối với nhiệt độ luồng khí sẽ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt. Các chuyên gia cho rằng người dùng nên tránh để luồng gió từ điều hòa thổi trực tiếp vào người.

Hơn nữa, khi lựa chọn vị trí lắp đặt cần cân nhắc đến nơi luồng không khí từ điều hòa có thể lan đến khắp phòng, tránh đặt điều hòa nơi quá thấp.