Người phụ nữ nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Tổn thương ở chân người bệnh sau 2 ngày vào viện. Ảnh: BVCC

Tiền sử người bệnh đau khớp tay, chân và đau lưng nhiều, khoảng 1 tháng nay uống thuốc nam kèm theo thuốc giảm cân.



2 ngày trước vào viện, người bệnh xuất hiện mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, đau mạn sườn phải âm ỉ liên tục, có lúc đau quặn thành cơn. Sau đó, người bệnh diễn biến nặng, tự điều trị tại nhà nhưng đến chiều không đỡ, đến tối vào bệnh viện huyện cấp cứu, phát hiện suy chức năng gan, thận, tụt huyết áp.

Người bệnh được chuyến đến Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng sốc nặng, vật vã kích thích, da niêm mạc vàng, xuất huyết dưới da dạng mảng và nốt vùng ngọn chi, ngón cái bàn tay phải có vết thương 1cm đã liền mép nhưng còn sưng màu xanh tím, dấu hiệu sinh tồn thì thở nhanh nông 30 lần/phút, không có nước tiểu, mạch nhanh nhỏ 120 lần/phút, nhịp tim không đều, Huyết áp tụt 75/35 mmHg mặc dù đang được dùng thuốc co mạch từ tuyến dưới.

Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ thống nhất đây là trường hợp diễn biến rất nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy chức năng đa tạng, nguyên nhân có thể hướng tới do ngộ độc thuốc (do người bệnh có dùng thuốc nam trước đó) hoặc do nhiễm khuẩn (do người bệnh có yếu tố dịch tễ làm nghề giết mổ, bán thịt lợn), nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời.

Ngay lập tức, người bệnh được hồi sức hô hấp, tuần hoàn, lọc máu liên tục và thực hiện gói 1 giờ trong cấp cứu điều trị người bệnh sốc nhiễm khuẩn theo khuyến cáo của Hội Hồi sức cấp cứu, chống độc.

Trong quá trình cấp cứu điều trị và tầm soát căn nguyên, các bác sĩ nhận thấy người bệnh có biểu hiện viêm do nhiễm khuẩn kèm theo có ban xuất huyết dưới da tay chân, vàng da, tan máu rõ, đã định hướng căn nguyên là nhiễm liên cầu tan máu và bổ sung thêm kháng sinh Linezolid. Kết quả cấy máu lúc nhập viện (trả kết quả 3 ngày sau đó): Dương tính với liên cầu lợn (Streptococcus Suis), kháng sinh đồ nhạy cảm với kháng sinh đang sử dụng.

Bệnh nhân được điều trị 7 lần lọc máu liên tục, cùng với phác đồ kháng sinh mạnh, phổ rộng, cân bằng nội môi, truyền các chế phẩm máu, hỗ trợ chức năng các tạng chăm sóc lí liệu hô hấp, dinh dưỡng tích cực, vận động trị liệu, người bệnh dần dần qua cơn nguy kịch, biểu hiện lâm sàng cải thiện tốt, chức năng các tạng về ngưỡng bình thường. Người bệnh tiến triển tốt và ra viện sau 28 ngày điều trị.

Hiện nay, trong dân cư nhiều nơi vẫn có thói quen cũng như phong tục tập quán ăn tiết canh và những món ăn tái sống chưa được chế biến chín, điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nhiễm liên cầu lợn. Nếu không được phát hiện kịp thời nguy cơ tử vong với nhóm bệnh này là rất cao, do đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để kịp thời phòng chống bệnh do liên cầu lợn gây ra.