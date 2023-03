Những sai lầm dinh dưỡng cần tránh khi thực hiện ăn kiêng trong mùa hè

Các vấn đề sức khỏe trong mùa hè có thể từ lành tính đến nghiêm trọng, chẳng hạn như nhức đầu và buồn nôn, cũng như mất nước, táo bón và tiêu chảy. Đây là lý do tại sao bạn cần biết cách chăm sóc đặc biệt cho sức khỏe của mình thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục mỗi ngày.

Một chế độ ăn uống lành mạnh là điều cần thiết để có sức khỏe và dinh dưỡng tốt. Điều đó bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh mạn tính không lây như bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Một chế độ ăn uống lành mạnh đòi hỏi phải tiêu thụ ít muối, đường, chất béo chuyển hóa bão hòa và được sản xuất công nghiệp, đồng thời ăn nhiều loại thực phẩm.

Sai lầm về dinh dưỡng cần tránh khi thực hiện ăn kiêng mùa hè

Dưới đây là một số sai lầm về dinh dưỡng có thể mắc phải trong mùa hè mà bạn nên tránh:

Sử dụng quá nhiều caffein

Vào mùa hè, uống quá nhiều cà phê hoặc trà có thể gây đau đầu và khiến bạn cảm thấy mất nước vì đây là chất lợi tiểu. Vấn đề này cũng tương tự khi bạn uống quá nhiều bia, rượu.

Kiêng thịt gà, cá

Vào mùa hè, nhiều người cho rằng trứng, cá, thịt gà sinh nhiều nhiệt trong cơ thể nên cần tránh. Tuy nhiên, điều này không đúng sự thật. Ngoài việc cung cấp protein nạc, ba loại thực phẩm này còn có lợi cho việc duy trì cân nặng hợp lý. Thế nhưng, bạn cũng nên đưa hợp lý các loại thịt béo vào bữa ăn hàng ngày trong mùa hè.

Uống nước lạnh sau một ngày nắng

Mùa hè đến chúng ta thường có xu hướng uống một cốc nước lạnh để làm mát cơ thể. Thế nhưng các chuyên gia khuyên bạn, sau khi đã ở ngoài nắng cả ngày thì nên tránh sử dụng nước quá lạnh để không bị đau họng và gặp các vấn đề tiêu hóa.

Uống không đủ nước

Bạn có nguy cơ bị mất nước trong những tháng hè do thời tiết nắng nóng cũng như tăng tiết mồ hôi. Để giữ sức khỏe, bạn nên uống đủ nước trong ngày, ít nhất 8-10 ly để ngăn ngừa tổn thương do nhiệt, co giật và các vấn đề về tiết niệu hoặc thận, cùng các vấn đề khác.

Ăn đồ ăn nhẹ mặn

Khi ăn đồ ăn nhẹ mặn - đặc biệt là khoai tây chiên và bánh quy đóng gói sẵn, cơ thể sẽ giữ nước để pha loãng hàm lượng muối. Do đó, những thực phẩm mặn, đã qua chế biến này có thể dẫn đến đau bụng cũng như các vấn đề tiêu hóa khác.

Do đó bạn nên thay thế những thực phẩm mặn, đã qua chế biến này bằng những thực phẩm tự chế biến tốt cho sức khỏe như salad trái cây. Để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh bạn nên ăn salad trái cây mỗi ngày./.