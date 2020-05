Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Ngày 15/5, TAND tỉnh Hoà Bình bước sang ngày thứ 4 phiên xét xử gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đối với 15 bị cáo.



Sang ngày 15/5, các bị cáo bước vào phần tự bào chữa. Trước đó, vào chiều 14/5, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hoà Bình đã đề nghị HĐXX tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án trên.

Trong thời gian phiên toà diễn ra vừa qua, có những bị cáo đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có nhiều bị cáo quanh co, chối tội, đổ lỗi...

Dưới đây là một số phát ngôn gây sốc của các bị cáo trong những ngày xét xử vừa qua do PV ghi nhận:

Cáo trạng truy tố nêu rõ, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bị can Nguyễn Quang Vinh (SN 1966, cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hoà Bình) đã cùng các bị can khác lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng quan hệ cá nhân để câu kết, can thiệp bài làm theo hướng nâng điểm cho 65 thí sinh, trong đó 64 thí sinh dự thi năm 2018 và 1 thí sinh dự thi năm 2017.

Các thí sinh này đã sử dụng kết quả sai nói trên để xét tốt nghiệp THPT quốc gia và dự tuyển vào các trường đại học. Trong đó có 45 thí sinh trúng tuyển đã bị buộc thôi học còn 10 thí sinh đang theo học vì kết quả chấm thẩm định vẫn đủ điểm xét tuyển, 6 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, 1 thí sinh xét nhưng không trúng tuyển, 3 thí sinh không xét tuyển.

Nguyễn Quang Vinh được xác định giữ vai trò chủ mưu đã bàn bạc, chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, cựu Phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú, THCS và THPT huyện Lạc Thủy) đưa chìa khóa phòng chấm thi, tạo điều kiện thuận lợi để các bị can khác nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm cho 58 thí sinh.

Vinh cũng đã chỉ đạo Tuấn đánh dấu bài thi tự luận môn Ngữ văn trái quy chế thi để lấy thông tin cung cấp "mã phách" thông tin thí sinh tham gia thi môn Ngữ văn cho bị can Diệp Thị Hồng Liên (SN 1974, cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí) để chấm nâng điểm 20 bài thi.

Bên cạnh đó, Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981, cựu chuyên viên Phòng Khảo thí) đã xin chỉ đạo từ bị can Vinh để nâng 13,35 điểm bài thi trắc nghiệm cho một thí sinh (là cháu gái Tuấn) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Trong 3 vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trực tiếp thụ lý vụ án xảy ra tại tỉnh Hòa Bình. Đây cũng là địa phương đầu tiên có bị can bị khởi tố các tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.