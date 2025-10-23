Những năm gần đây, tôi thường nghe những người phụ nữ và đàn ông lớn tuổi xung quanh mình than thở về bản thân: "Bụng tôi ngày càng to, chân tôi ngày càng nặng, tôi cảm thấy ngày càng yếu ớt". Là một bác sĩ, tôi chỉ cười và nói: "Càng lớn tuổi, giảm cân không phải là ăn kiêng, mà là điều hòa khí huyết và thúc đẩy nhu động ruột".

Nhiều bệnh nhân của tôi ưu tiên giảm cân hơn là rèn luyện thể chất, dẫn đến tình trạng đói bụng và da dẻ trở nên xấu đi. Thực tế, để giảm cân, bạn cần dựa vào liệu pháp ăn uống để điều hòa tỳ, ruột và phổi. Hôm nay, tôi xin giới thiệu 4 món ăn tự nấu giúp bạn càng ăn càng gầy. Chúng rất dễ làm. Hãy ăn chúng 3 lần/tuần và bạn sẽ thấy làn da sáng mịn, rạng rỡ hơn.

1. Giá đỗ xào cà chua: Làm sạch ruột và loại bỏ độ ẩm, loại bỏ tình trạng ứ đọng và làm ẩm ruột

Vị chua ngọt của cà chua thấm vào gan và dạ dày, có thể dẫn đến dịch cơ thể và sinh ra khí trong. Giá đỗ có tác dụng bổ trung hỏa, thanh nhiệt, là sự kết hợp tuyệt vời để làm sạch ruột và dạ dày, thông kinh lạc, tiêu ứ, giảm béo.

Bạn hãy đun nóng chảo với dầu và xào cà chua cho đến khi cà chua ra nước. Cho giá đỗ vào xào nhanh. Thêm chút muối. Món ăn này vừa ngon miệng vừa thanh lọc ruột mà không cần thêm thịt hay nước tương.

Bạn có thường xuyên cảm thấy đầy hơi và khó đại tiện dù đã ăn ít không? Hãy thử sự kết hợp sảng khoái này để giúp dạ dày lưu thông dịch, thúc đẩy tuần hoàn máu và nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn, đồng thời giảm mỡ thừa một cách tự nhiên.

2. Trứng xào cải cúc: Bổ phổi, bổ tim, thông khí, lợi tiểu

Cải cúc, được mệnh danh là "rau vừa thơm vừa đẹp", có vị hơi đắng, tính mát, có tác dụng bổ gan, hạ nhiệt, nhuận tràng, điều hòa khí huyết. Xào với trứng sẽ tạo thành món ăn ấm bụng, thanh nhiệt, rất tốt cho việc giảm mỡ và tinh thần sảng khoái.

Xào trên chảo nóng mà không cần xào quá kỹ sẽ giúp trứng và cải cúc mềm, có hương vị dịu nhẹ. Hoàn hảo cho bữa trưa với cháo hoặc bữa tối với cơm, món ăn này cũng có thể làm dịu tâm trí và hỗ trợ giấc ngủ.

Bạn có dễ bị thức giấc vào ban đêm và buồn ngủ vào ban ngày không? Điều này có thể do nhiệt ẩm làm rối loạn tâm trí, khí gan bất ổn và tắc ruột. Hãy thử món canh cải cúc và trứng đơn giản này để ngủ sâu trong khi cơ thể thon thả hơn.

3. Cần tây xào trứng: Làm dịu gan và giảm mỡ, làm thon gọn vòng eo và giảm đầy hơi

Cần tây, với hương thơm và kết cấu giòn, là một món ăn tuyệt vời để điều trị "tam cao" (huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao). Cần tây đi vào kinh can và phổi, điều hòa huyết áp và thanh nhiệt. Xào với trứng giúp cân bằng độ khô và bổ khí.

Chọn cần tây non, thêm chút hành lá thái nhỏ để tăng thêm hương vị. Tránh nêm nếm quá nhiều gia vị để giữ nguyên hương vị ban đầu. Món ăn này thích hợp cho bữa sáng và bữa tối. Chỉ cần ăn 3 miếng, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và thư giãn.

Bạn có bao giờ nhận thấy mình thường xuyên cáu gắt, nóng giận và tăng cân ngay cả khi không ăn nhiều không? Đó là do "gan khí xâm nhập dạ dày", kèm theo ẩm nhiệt. Ăn cần tây có thể loại bỏ "tắc nghẽn nhiệt" này ngay từ gốc.

Trứng là thực phẩm giàu protein. Khi kết hợp xào trứng với cần tây, bạn có món ăn càng ăn càng gầy đúng nghĩa, trong khi không làm ảnh hưởng đến độ đàn hồi, sự săn chắc của làn da.

