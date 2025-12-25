Những người thông minh sẽ mua 5 loại rau này để nấu ăn: Không chứa thuốc trừ sâu, rẻ và làm món gì cũng ngon

Sau ngày đông chí kết, các loại rau củ trên thị trường trở nên chịu lạnh tốt hơn và là những sản phẩm mùa đông "gần gũi" với thiên nhiên. Mua rau củ vào thời điểm này thực sự là cả một nghệ thuật - bạn cần phải vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo yếu tố an toàn cho sức khỏe và sự yên tâm tuyệt đối không chứa thuốc trừ sâu. Có một bí quyết nhỏ mà những người sành sỏi đều biết và họ lựa chọn 5 loại rau củ này. Chúng không chỉ có dư lượng thuốc trừ sâu thấp và giá cả phải chăng, mà còn đặc biệt phù hợp với thời tiết lạnh sau ngày đông chí, cung cấp cả chất dinh dưỡng và giữ ấm tốt cho cơ thể. Hãy cùng xem xét 5 loại rau củ này và các công thức chế biến món ăn ngon từ chúng nhé!

1. Nấm sò - Món ăn gợi ý: Nấm sò om

Nấm sò là "ngôi sao được nhiều người yêu thích" trong thế giới nấm, với mùa đông là mùa cao điểm và giá cả lại vô cùng phải chăng. Điều quan trọng là, nấm có khả năng kháng sâu bệnh tự nhiên, và quá trình trồng trọt không phải dùng đến thuốc trừ sâu, khiến chúng trở thành thực phẩm an toàn và không gây lo ngại. Nấm sò có kết cấu mềm, mịn và ngon miệng với hương thơm tự nhiên, vì thế nấu bất kỳ món nào thì nấm sò cũng ngay lập tức làm tăng hương vị cho món ăn đó.

Nguyên liệu làm món nấm sò om

500g nấm sò, 1 quả ớt sừng, 3 tép tỏi, lượng muối thích hợp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 1 thìa canh mỡ (hoặc dầu ăn), 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, nửa thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê bột bắp và nửa bát nước.

Cách làm món nấm sò om

Bước 1: Rửa nấm sò bằng nước có pha chút muối và tinh bột. Sau đó rửa lại vài lần với nước để loại bỏ hết tạp chất. Tiếp theo xé nấm sò thành từng miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, sau khi nước sôi thì cho nấm sò vào, chần trong 1 phút, vớt ra và vắt bớt nước thừa. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ, ớt sừng thái miếng dài. Nếu thích ăn cay bạn có thể thêm 1 quả ớt đỏ thái khoanh. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, nửa thìa canh dầu hào, 1 muỗng cà phê bột bắp và nửa bát nước. Khuấy đều để được phần sốt cho món ăn. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho mỡ vào.

Bước 2: Sau khi mỡ nóng, cho tỏi băm và ớt đỏ (nếu không thích ăn cay thì bỏ qua) vào xào thơm, sau đó cho nấm sò vào đảo nhanh. Tiếp đó thêm ớt sừng xanh thái sợi và tiếp tục xào. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào chảo, thêm tinh chất cốt gà, đảo đều, rồi đun nhỏ lửa cho đến khi sánh lại và bám đều vào nấm sò. Sau đó là có thể dọn ra ăn.

2. Rau hẹ vàng - Món gợi ý: Trứng xào rau hẹ vàng và mộc nhĩ

Rau hẹ vàng vốn là phần chồi non của hẹ được trồng trong bóng tối (thường úp các vật dụng lên để rau hẹ tránh tiếp xúc với ánh nắng). Vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chúng thiếu vị cay nồng thông thường của hẹ, tạo nên kết cấu giòn mềm đặc biệt với vị ngọt. Được trồng trong môi trường sạch, chúng hầu như không cần thuốc trừ sâu. Ăn rau hẹ sau ngày đông chí có thể giúp xua tan cái lạnh và kích thích vị giác một cách nhẹ nhàng.

Nguyên liệu làm món trứng xào rau hẹ vàng và mộc nhĩ

1 nắm rau hẹ vàng, 4 quả trứng gà, 50g mộc nhĩ, một chút muối, rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước tương, tinh chất cốt gà.

Cách làm món trứng xào rau hẹ vàng và mộc nhĩ

Bước 1: Rửa sạch rau hẹ vàng và cắt thành các khúc dài khoảng 3cm. Ngâm mộc nhĩ khô cho đến khi nở mềm, rửa sạch và xé thành các miếng nhỏ. Đập trứng vào bát, dùng đũa đánh tan, thêm một chút muối và rượu nấu ăn khuấy đều.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi cho trứng vào chiên. Khi trứng bắt đầu đông lại thì dùng đũa đảo đều để tạo thành những miếng trứng nhỏ. Sau khi trứng chín, lấy ra khỏi chảo, để riếng. Cho thêm một ít dầu vào chảo, sau đó xào mộc nhĩ trong vài phút cho đến khi chín. Tiếp theo cho rau hẹ vàng vào xào nhanh trong vài giây cho đến khi hẹ mềm. Trút trứng chiên trở lại chảo, thêm muối và một chút nước tương, tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Xào đều tất cả các nguyên liệu. Màu vàng, đen và trắng trông rất bắt mắt và bổ dưỡng.

3. Tỏi tây (hành baro) - Món ăn gợi ý: Tỏi tây xào đậu phụ

Tỏi tây có mùi thơm nồng tự nhiên nhờ chất allicin, giúp chúng ta chống chọi với cái lạnh mùa đông. Chúng có khả năng kháng bệnh cao trong quá trình sinh trưởng do đó người ta hầu như không dùng thuốc trừ sâu trong quá trình trồng. Những cây tỏi tây xanh tươi, mọc thẳng đứng là điểm nhấn hoàn hảo, làm tăng hương vị và màu sắc cho các món ăn mùa đông.

Nguyên liệu làm món tỏi tây xào đậu phụ

4-5 cây tỏi tây, 2 miếng đậu phụ nướng (hoặc có thể dùng đậu phụ chiên rồi cắt mỏng), 3 tép tỏi băm, 1 thìa canh nước tương, một chút muố, tinh chất cốt gà

Cách làm món tỏi tây xào đậu phụ

Bước 1: Rửa sạch và bỏ bớt phần lá già của tỏi tây. Sau đó dùng dao đập hơi dập phần trắng của cây tỏi tây, rồi thái chéo thành từng khúc. Cắt phần lá xanh và phần gốc trắng để riêng. Thái đậu phụ nướng thành từng lát mỏng hoặc sợi.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo cho đậu phụ nướng thái lát vào đảo đều trên lửa nhỏ trong vài phút đến khi thấy bề mặt hơi nhăn lại. Thêm nước tương nhạt, đảo đều để các nguyên liệu được phủ đều màu. Cuối cùng, cho phần gốc trắng vào xào trước trong khoảng 1 phút rồi thêm phần lá tỏi vào, nêm chút muối và tinh chất cốt gà vừa ăn, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi lá tỏi mềm. Hương thơm của đậu hòa quyện với mùi thơm của tỏi tạo nên hương vị tuyệt vời đậm chất nhà làm.

4. Rau bina - Món ăn gợi ý: Canh rau bina, trứng và tép biển

Rau bina là loại rau mùa đông, sau khi trải qua thời gian sương giá sẽ có vị ngọt hơn và các sợi xơ trở nên mềm hơn. Nó phát triển nhanh, tương đối ít bị sâu bệnh và được biết đến rộng rãi như một loại rau xanh tốt cho sức khỏe. Đây là loại rau giàu chất sắt và vitamin, ăn nhiều rau bina trong mùa đông khô lạnh có thể bổ sung nước và chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Nguyên liệu làm món canh rau bina, trứng và tép biển

1 nắm tép biển, 2 quả trứng gà, 300g rau bina, 1 gốc hành lá, dầu ăn, muối, tinh chất cốt gà, vài giọt dầu mè.

Cách làm món canh rau bina, trứng và tép biển

Bước 1: Rửa sạch rau bina và cắt đôi. Rửa sạch tép biển khô cho hết cát rồi để ráo. Đập trứng vào bát rồi đánh tan. Đun sôi nước trong nồi, khi nước sôi thì cho vài giọt dầu vào, chần rau bina trong nửa phút để loại bỏ axit oxalic. Sau đó vớt ra, rửa sạch với nước lạnh và vắt khô.

Bước 2: Cho một chút dầu vào chảo, phi thơm gốc hành rồi thêm tép biển vào xào cùng. Khi tép biển chuyển màu hơi vàng thì thêm lượng nước sôi vừa đủ vào. Khi nước sôi trở lại thì thả rau bina đã chần vào nồi. Hạ nhỏ lửa, đổ trứng đã đánh vào, và khi trứng tạo thành những sợi mỏng, dùng thìa nhẹ nhàng tán đều. Cuối cùng, thêm một lượng muối vừa đủ, tinh chất cốt gà và vài giọt dầu mè để nêm nếm. Món này rất dễ làm, và vị ấm áp sẽ lan tỏa từ cổ họng đến tận dạ dày.

5. Khoai sọ - Món ăn gợi ý: Khoai sọ hầm thịt bò

Khoai sọ là một loại củ điển hình của mùa đông. Chúng mọc dưới lòng đất với lớp vỏ dày tự nhiên giúp cách ly nó khỏi hầu hết các chất ô nhiễm, do đó rất sạch, không phải dùng đến thuốc trừ sâu trong quá trình trồng. Khoai sọ giàu tinh bột và chất xơ, có lượng calo vừa phải và rất dễ gây no. Nó có kết cấu mềm và bột, với hương thơm đặc trưng. Khi hầm với thịt, nó hấp thụ tinh hoa của nước thịt, làm cho nó trở thành món ăn kèm hoàn hảo cho các món hầm mùa đông.

Nguyên liệu làm món khoai sọ hầm thịt bò

500g thịt ức bò, 500g khoai sọ, vài gốc hành lá, 1 nhánh gừng, một ít đường phèn, nước tương, muối, rượu nấu ăn, 2 cái hoa hồi, 1 nhánh quế, một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món khoai sọ hầm thịt bò

Bước 1: Rửa sạch và cắt thịt bò thành từng miếng vuông, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần qua nước sôi, sau đó vớt ra và rửa sạch. Gọt vỏ khoai môn (nhớ đeo găng tay để tránh ngứa), rồi cắt thành từng miếng. Làm nóng dầu trong nồi, cho đường phèn vào xào đến khi chuyển màu caramel. Cho thịt bò vào xào đến khi thịt được phủ đều lớp đường caramel. Thêm gốc hành lá, gừng thái lát, hoa hồi và quế vào xào đến khi dậy mùi thơm. Thêm rượu nấu ăn, nước tương rồi đảo đều.

Bước 2: Thêm nước sôi vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh khoảng 1 tiếng cho đến khi thịt bò mềm. Thêm khoai sọ, nêm muối vừa ăn, và tiếp tục ninh trong 15-20 phút, cho đến khi khoai môn chín mềm và nước dùng sánh lại. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Thịt bò sẽ mềm và khoai môn đã ngấm nước dùng, trở nên mềm và thơm – mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu nhất trong mùa đông.

Trên đây là 5 loại rau và các công thức nấu món ngon từ chúng. Mỗi loại rau củ đều gần như không chứa thuốc trừ sâu. Khi nấu thành món ăn đều mang hương vị thơm ngon riêng giúp gia đình bạn có bữa ăn ngon lành và yên tâm tuyệt đối!