Những người thân cận phản ứng ra sao khi Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng?

Cách đây 2 hôm, Công an TP.HCM quyết định tạm giam người mẫu Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng" sau hành động đăng hàng loạt clip lái xe moto với tư thế nguy hiểm lên mạng xã hội. Thời hạn tạm giam Ngọc Trinh là 3 tháng. Sau khi thông tin này được công bố, nhiều người quan tâm động thái những người bạn thân cận của "Nữ hoàng nội y".

Tính đến chiều 21/10, Vũ Khắc Tiệp - người bạn gắn bó hàng thập kỷ với Ngọc Trinh không có bất kì chia sẻ nào liên quan đến việc cô bị bắt. Mặc dù rất nhiều cư dân mạng đã vào thẳng trang cá nhân của "ông bầu" để lại bình luận liên quan đến Ngọc Trinh nhưng anh không đáp trả hay tương tác. Bài đăng gần nhất của bạn thân "Nữ hoàng nội y" vào hôm 19/10, nội dung là clip cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện Vũ Khắc Tiệp đã âm thầm xoá clip quay lại cảnh Ngọc Trinh đến bệnh viện điều trị sau khi bị tai nạn lái moto từng được anh đăng tải hồi đầu tháng 10/2023.

Vũ Khắc Tiệp đã xoá clip quay lại cảnh Ngọc Trinh bị tai nạn vào hôm 7/10

"Ông bầu" giữ im lặng và bỏ qua những bình luận liên quan đến Ngọc Trinh trên trang cá nhân

Tương tự như Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư - tri kỷ 17 năm của Ngọc Trinh chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường, kinh doanh chứ không nhắc đến việc "Nữ hoàng nội y" bị tạm giam 3 tháng. Chia sẻ gần nhất của Quỳnh Thư liên quan đến Ngọc Trinh được đăng tải cách đây 2 tuần. Thời điểm đó, Quỳnh Thư thổ lộ: "Chúc mừng sinh nhật bạn yêu. Cái gì cũng có rồi chỉ chúc sẽ sớm có được một nửa thật xứng đáng và hạnh phúc nhé. Dù cuộc sống xung quanh có thay đổi ra sao thì vẫn mong sinh nhật nhiều năm sau chúng ra sẽ luôn có nhau, chúc mừng nhau, cùng nhìn nhau vui vẻ hạnh phúc hơn từng ngày".

Người bạn 17 năm không có phản ứng hay bình luận về việc Ngọc Trinh bị bắt

Sau khi Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng, nhiều người cũng tò mò phản ứng của trợ lý Thuý Kiều. Bởi lẽ ai quan tâm đến cuộc sống của "Nữ hoàng nội y" đều biết cô và trợ lý, người giúp việc ở chung trong biệt thự 50 tỷ, họ có mối quan hệ thân thiết. Thuý Kiều từng đưa Ngọc Trinh đến bệnh viện để xử lý vết thương, xuất hiện trong hậu trường vài clip lái moto. Sau 2 ngày "Nữ hoàng nội y" bị bắt, Thuý Kiều cũng "đóng băng" mạng xã hội. Mặc dù không đăng tải bài viết mới nhưng trợ lý của Ngọc Trinh đã tắt tính năng bình luận trên TikTok cá nhân.

Thuý Kiều khoá bình luận sau khi Ngọc Trinh bị tạm giam

Ngày 21/10, thông tin mới nhất liên quan đến vụ Ngọc Trinh bị bắt tạm giam là Công an TP. HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án. Bên cạnh việc tạm giam bị can, Công an TP.HCM còn tạm giữ mô tô do Ngọc Trinh cầm lái, được xác định là tang vật vụ án.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.