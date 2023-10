Ngọc Trinh có thái độ thế nào trước khi bị bắt tạm giam?

Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự. Qua quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, công an công bố lệnh tạm giam Ngọc Trinh trong 3 tháng kể từ ngày 19/10/2023.

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh cho biết: "Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế". Về những đoạn clip lái xe moto đăng tải trên mạng xã hội, Ngọc Trinh thừa nhận do những người trong ekip, bao gồm cả quản lý và người giúp việc hỗ trợ quay hình, chỉnh sửa sau đó cô đăng tải lên các trang cá nhân riêng.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.

Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng vì hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Trước đó, vào đầu tháng 9/2023, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông - thầy dạy lái mô tô cho Ngọc Trinh - đã tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, Khu đô thị Thủ Thiêm (thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy... cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Vào tháng 10/2023, cả hai tiếp tục tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe... Ngọc Trinh vẫn cho ekip của mình quay video, chỉnh sửa và đăng tải trên các trang mạng xã hội của mình.

Hành vi của nữ người mẫu khiến dư luận bức xúc, lên án dữ dội. Hơn hết, các tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh sở hữu lượng người theo dõi lớn, vì thế các video "diễn xiếc" trên xe mô tô của Ngọc Trinh phát tán rộng rãi, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Hình ảnh Ngọc Trinh "diễn xiếc" với xe mô tô ở nơi công cộng dù không có giấy phép lái xe mô tô. Nữ người mẫu không mang đồ bảo hộ, thực hiện động tác nguy hiểm và quay video phát tán trên các trang mạng xã hội có người theo dõi đông đảo

Vào ngày 10/10, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an TP Thủ Đức đã đến nhà riêng của nữ người mẫu này lập biên bản các lỗi vi phạm trên và tạm giữ 2 mô tô, dưới sự chứng kiến của công an địa phương. Việc lập biên bản vi phạm giao thông tại nhà riêng do nữ người mẫu trong quá trình lái xe bị tai nạn, không thể di chuyển và đồng ý làm việc tại tư gia.

Cơ quan chức năng đã đưa ra mức phạt 17.250.000 đồng. Với lỗi Không có bằng lái mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, Ngọc Trinh vi phạm 2 lần, bị phạt 9 triệu đồng; Nằm trên yên xe điều khiển xe bị xử phạt 7 triệu đồng; Điều khiển phương tiện che lấp biển số bị xử phạt 350.000 đồng; Không có giấy đăng ký xe bị xử phạt 900.000 đồng.

Thời điểm bị cơ quan chức năng vào cuộc, Ngọc Trinh thừa nhận bản thân là người điều khiển xe moto, đồng ý chịu phạt và tạm giữ phương tiện. Nhưng thái độ sau đó của nữ người mẫu lại khiến công chúng bức xúc hơn. Cụ thể, Ngọc Trinh vẫn giữ các clip ghi lại cảnh lái xe, buông tay trên trang cá nhân.

Đáng nói nhất, clip Ngọc Trinh bị tai nạn sau khi điều khiển mô tô có hàng triệu lượt xem, việc này có nguy cơ tạo ra nhiều hệ luỵ bởi trong clip có những đoạn cô nằm trên xe, buông tay lái. Sau khi bị phạt, Ngọc Trinh không những không lên tiếng xin lỗi mà còn không xóa bỏ các đoạn clip mạo hiểm trên xe mô tô, điều này khiến dư luận bất bình lên án.

Thay vì lên tiếng xin lỗi và đưa ra lời cảnh báo sau khi bị phạt, Ngọc Trinh vẫn giữ các clip điều khiển xe mô tô

Ngoài ra, trên trang cá nhân có triệu người theo dõi, bài đăng của Ngọc Trinh sau khi bị xử phạt lại có nội dung đáp trả dư luận khi bị nói chơi xe mô tô để chiêu trò gây chú ý: "Đánh bóng tên tuổi hả, vậy là đánh bóng dữ chưa?", kèm theo đó là ảnh đôi chân bị thương sau tai nạn. Hành động của Ngọc Trinh không chỉ thể hiện thái độ ngông cuồng, cố chấp mà còn tạo ra hệ lụy xấu cho cộng đồng, xã hội.

Động thái thách thức dư luận của Ngọc Trinh thời điểm bị phạt hành chính

Tối 19/10, các trang mạng xã hội của nữ người mẫu như tài khoản Facebook cá nhân tên "Trần Thị Ngọc Trinh", Fanpage "Ngọc Trinh" có hơn 2,7 triệu người yêu thích và 5,9 triệu người theo dõi, Instagram "@ngoctrinh89" có 6 triệu người theo dõi đều thuộc quyền sở hữu của Ngọc Trinh đã rơi vào tình trạng khoá, vô hiệu hoá.

Tuy nhiên, trang TikTok có tích xanh tên "@ngoctrinh89", từng được Ngọc Trinh đăng tải loạt clip lái moto bị chỉ trích trước đó hiện vẫn còn hoạt động, bài đăng gần nhất là vào trưa 19/10. Thế nhưng, các clip có nội dung liên quan đến việc lái moto, bị tai nạn, đáp trả dân mạng... của Ngọc Trinh trên kênh TikTok này đều đã được xoá bỏ hoặc ẩn đi, chế độ bình luận cũng được tắt.

Các tài khoản MXH như Facebook, Instagram của Ngọc Trinh đã rơi trạng thái khóa, vô hiệu hóa