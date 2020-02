Những ngộ nhận về virus corona rất phổ biến hiện nay, đọc ngay để biết liệu bạn có đang là "cừu non" giữa dòng thông tin ồ ạt?

Dịch bệnh viêm phổi cấp bùng phát tại Vũ Hán từ cuối tháng 12 năm 2019 cho đến nay đã làm cho 638 người thiệt mạng với 69 trường hợp tử vong mới ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Cùng với đó, số bệnh nhân nhiễm virus corona chủng 2019-nCOV đã lên 29.258 trường hợp.



Một trong những điều quan trọng nhất khiến virus corona lan rộng ở Trung Quốc và toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam chúng ta chính là những ngộ nhận về loại virus này. Sự thiếu hiểu biết, hiểu chưa đúng, chưa đủ về chủng mới của virus corona đã khiến nhiều người có những cách phòng tránh bệnh dịch viêm phổi cấp cực sai lầm, cực nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Việc lựa chọn đúng thông tin, lựa chọn thông tin về corora vừa nhanh vừa đúng mới là điều mà chúng ta cần hướng tới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Dưới đây là những ngộ nhận về virus corna nói chung mà chúng ta cần tránh ngay để không phải là "cừu non" giữa dòng thông tin ồ ạt hiện nay:

Dùng nước rửa tay khô là cách chống virus corona hữu hiệu nhất

Nhiều ngày trước khi nghe thấy dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ phát dịch tại Việt Nam, rất nhiều người đã đổ xô đi mua nước rửa tay khô để diệt khuẩn con virus đáng sợ này. Điều ấy vô tình khiến nước rửa tay khô đủ các loại hàng hãng này hãng kia tăng lên với giá chóng mặt, có lọ lên đến vài triệu đồng tùy dung tích trong khi cháy hàng liên tục.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu (Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế), thực ra nước rửa tay khô không phải là thứ cần thiết lắm trong lúc này. Đúng là nước rửa tay khô có thể tiêu diệt virus, vi khuẩn nhưng chỉ nên dùng trong cơ sở y tế, những nơi không có nước, không có điều kiện dùng nước để rửa tay luôn.

Để diệt sạch virus, vi khuẩn - không ngoại trừ virus corona, chuyên gia khuyến cáo người dân dùng nước sạch và xà phòng để rửa tay như bình thường. Khi rửa tay cần đảm bảo rửa theo đúng quy trình và thời gian tối thiểu theo quy định của WHO và Bộ Y tế. Rửa tay nhiều lần trong ngày là bước cực quan trọng để phòng tránh lây nhiễm virus corona.

Muốn phòng chống lây nhiễm virus corona, bắt buộc phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi

Cơn sốt của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến nhiều người dân Việt Nam khốn đốn trong chuỗi ngày qua khi đổ xô đi mua khẩu trang với giá "cắt cổ" mà nhiều nơi vẫn cháy hàng, thậm chí còn để hẳn biển không còn khẩu trang để bán.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, đúng là việc dùng khẩu trang cũng nằm trong chiến dịch phòng tránh virus corona. Tuy nhiên, chúng ta cần phải ghi nhớ cho kỹ đeo khẩu trang lúc nào, dành cho ai - nói chung phải đeo khẩu trang đúng cách mới có thể phòng tránh virus corona. Hiện nay, Bộ Y tế cũng không yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang. Chỉ nên đeo khẩu trang ở những nơi đông người như tham gia phương tiện giao thông công cộng, đến bệnh viện... Đặc biệt, những người khỏe mạnh bình thường không cần thiết phải đeo khẩu trang.

Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm, trong trường hợp "cháy hàng" khẩu trang y tế, người dân cũng không cần phải quá lo lắng. Bạn có thể mua những chiếc khẩu trang vải và đeo thay đổi hàng ngày. Sau mỗi ngày, khẩu trang cần được giặt sạch và phơi khô hoặc sấy khô rồi mới đem ra sử dụng bình thường. Cách này hơi mất công một chút nhưng lại đảm bảo an toàn chẳng kém khẩu trang y tế, trong khi không phải vứt đi sau mỗi lần đeo nên tiết kiệm được kha khá ngân sách.

Thi nhau uống nhiều nước cam, viên C sủi có thể tăng cường sức đề kháng

Chúng ta đều biết rằng, người có hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp chống lại virus, vi khuẩn hiệu quả hơn những người có hệ miễn dịch yếu. Suy nghĩ ăn uống như thế nào để tăng cường miễn dịch giúp phòng chống virus corna tất nhiên là điều đúng đắn. Nhưng có phải vì thế mà lạm dụng uống nước cam, uống viên C sủi vì đặc tính giàu vitamin sẽ ngăn chặn con virus này thì "những nhà thông thái" chúng ta đang ngộ nhận hết sức sai lầm.

Theo BS Lại Thanh Hà (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn), khi nCoV xâm nhập vào nước ta, nhiều người coi vitamin C là "bảo bối" để ngừa bệnh. Đây là suy nghĩ sai lầm. Vitamin C không phải là yếu tố 100% có thể phòng ngừa được bệnh do nCoV gây ra. Việc có lây nhiễm bệnh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố và đề kháng của cơ thể. Không phải dùng vitamin C là sẽ không bị nhiễm bệnh.

Hiện nay, trên mạng xã hội bán rất nhiều thực phẩm chức năng được quảng cáo giúp ngăn ngừa, chống lại nCoV. Tuy nhiên, đây là một chủng virus mới vẫn đang được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu nên khó có thể khẳng định, thực phẩm chức năng ngăn ngừa bệnh. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị và vắc-xin ngừa nCoV. Do vậy, người dân lưu ý, không nên sử dụng các sản phẩm chưa được chứng minh tác dụng, dẫn tới "tiền mất tật mang".

Bác sĩ Lại Thanh Hà khuyến cáo, để phòng bệnh, quan trọng là nâng cao thể trạng bằng ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, chú ý bổ sung vitamin C từ nguồn thức ăn đưa vào. Trong chế độ ăn hằng ngày, nhất là trong rau xanh và hoa quả cũng đã có thể cung cấp đủ vitamin C. Cần uống đủ nước và ngủ sớm, đủ giấc rất quan trọng trong việc giữ sức khỏe cho trẻ em cũng như người lớn trong mùa dịch bệnh.

Nhiều người bị cách ly không có nghĩa là bị nhiễm virus corona

Hiện nay, với những nguồn thông tin đa dạng trên mạng xã hội, cứ nghe đến thông tin có người bị cách ly do có triệu chứng ho, sốt hay từng tiếp xúc với người dương tính nCOV là nhiều người khác sợ hãi, cho rằng người đó nhiễm virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán. BS Nguyễn Trung Cấp (Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) cho biết, đây là tình trạng rất phổ biến ở người dân, dẫn đến tâm lý hoang mang vì có quá nhiều người bị. Thực tế việc cách ly không có nghĩa là người đó nhiễm virus corona.

"Cách ly là biện pháp phòng ngừa cần thiết, đảm bảo không bỏ sót ca bệnh và hạn chế tối đa virus phát tán ra cộng đồng. Do đó, người dân không cần thiết phải quá lo lắng, hoang mang cũng như tâm lý kỳ thị người bị cách ly", chuyên gia nhấn mạnh. Nhất là bệnh do chủng mới 2019-nCOV phát ra sau 14 ngày ủ bệnh nên việc cách ly, theo dõi là điều càng cần thiết.

Bật điều hòa nhiệt độ cao sẽ giết được virus corona

Tuy virus corona sẽ bị suy yếu ở nhiệt độ ấm áp nhưng không có nghĩa, những nơi nắng ấm và trên 25 độ C sẽ không có nguy cơ mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán này.

Theo các chuyên gia nhận định rằng, corona là một trong các loại virus gây bệnh cảm lạnh và bị suy yếu nếu nhiệt độ môi trường trên 25 độ C. Chính vì vậy, nhiều người liền bật điều hòa ở mức nhiệt cao cả ngày với hy vọng giết được corona, nhất là khi thời tiết miền Bắc đang trở lạnh từng ngày.

Tuy virus corona sẽ bị suy yếu ở nhiệt độ ấm áp nhưng không có nghĩa, những nơi nắng ấm và trên 25 độ C sẽ không có nguy cơ mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán này. Nói ngắn gọn, nhiệt độ ấm chỉ làm suy yếu corona thôi chứ hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt chúng, muốn "khử" hoàn toàn thì ít nhất phải 60 độ trở lên. Nhưng đừng vì vậy mà vội tắt điều hòa nhé, ít nhất làm vậy cũng sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cho bạn.