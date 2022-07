Những lý do khiến bạn tuyệt đối không nên cài điện thoại vào cửa sổ máy bay để săn mây

Gần đây trên MXH xuất hiện hình ảnh một hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay. Nhiều người phỏng đoán chủ nhân chiếc điện thoại muốn quay video khung cảnh bên ngoài trong khi máy bay cất cánh.

Trên TikTok, các bạn trẻ cũng chia sẻ nhiều đoạn clip time-lapse ghi lại cảnh bầu trời từ cửa sổ máy bay như một trào lưu (trend). Chưa dừng lại đó, từ TikTok, trào lưu này dần lan sang Facebook Reels, YouTube Shorts. Trên những nền tảng video ngắn này, nhiều người đăng các video ghi lại cảnh máy bay cất cánh, hạ cánh, với góc nhìn của người bên trong.

Hình ảnh được chia sẻ trên MXH những ngày vừa qua về việc hành khách cài điện thoại ở tấm chắn cửa sổ để quay clip.

Cách làm này thậm chí được hưởng ứng và lan tỏa bởi nhiều TikToker nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có những tài khoản cả triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, sau những hành động này, nhiều hành khách đặt câu hỏi liệu chiếc điện thoại có gây ảnh hưởng đến an toàn bay hay không?

1. Pin điện thoại là nguy cơ cháy nổ tiềm tàng

Liên quan tới vấn đề này, ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - khẳng định với báo chí, đó là hành động rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của chuyến bay do điện thoại có thể cháy nổ.



"Điện thoại thông minh không thuộc danh mục đồ vật cấm hoặc nguy hiểm trong danh mục về an ninh hàng không. Trong chuyến bay hành khách chỉ phải tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Tuy nhiên, việc quay phim trên chuyến bay, đặc biệt là quay liên tục nhiều tiếng, điện thoại nóng, kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cháy nổ" - ông Sơn nhấn mạnh.

Hành động dùng tấm chắn trên cửa sổ máy bay để giữ điện thoại xuất hiện trên video của một TikToker nổi tiếng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Phó cục trưởng cho biết thêm, Cục Hàng không đang chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu tác động để đưa ra các quy định, chế tài cần thiết. Hiện các hãng hàng không được đề nghị nhắc nhở hành khách không thực hiện các hành động tương tự nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối của chuyến bay.

2. Dùng tấm che cửa sổ máy bay để cố định điện thoại gây mất an toàn bay

Ngoài ra, theo quy định việc dùng tấm chắn trên máy bay để giữ cố định điện thoại còn vi phạm một số nguyên tắc an toàn hàng không. Theo quy trình an toàn hàng không, tấm che cửa sổ phải được mở liên tục trong thời gian cất và hạ cánh. Việc mở tấm che cửa sổ máy bay là một phần trong quy trình an toàn hàng không thương mại tại nhiều quốc gia và áp dụng cho tất cả các máy bay thương mại lớn.

Tấm che cửa sổ máy bay phải luôn được mở khi cất cánh và hạ cánh. Ảnh minh hoạ.

Việc mở màn cửa sổ máy bay khi cất hạ cánh là bắt buộc bởi những lý do sau:

1. Trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần quyết định ngay bên nào của máy bay là an toàn nhất để sử dụng cửa thoát hiểm. Việc các màn cửa sổ được kéo lên hết giúp việc đó diễn ra thật nhanh.

2. Hành khách rất tò mò do đó họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường bên ngoài, một dấu hiệu hỏng hóc trên cánh, động cơ hay vật thể lạ để thông báo ngay cho tổ bay. Để làm điều này, các cửa sổ trên máy bay được yêu cầu mở lên.

3. Trong trường hợp khẩn cấp, thời gian thoát khỏi máy bay sẽ tính bằng giây. Nếu tấm màn cửa sổ được mở, phi hành đoàn có thể quan sát bên ngoài và quyết định nhanh kế hoạch sơ tán như sử dụng cửa thoát hiểm phía bên nào.

4. Đối với các chuyến bay ban ngày, mở cửa sổ và đèn sáng tối đa trong cabin sẽ giúp mắt người quen với ánh sáng tốt hơn. Do đó nếu có gì bất thường và hành khách cần được sơ tán thì độ tương phản ánh sáng không thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng thị lực của hành khách.

5. Vào ban đêm, tấm màn cửa sổ được mở giúp cho nhân viên cứu hộ dưới mặt đất dễ dàng quan sát những gì xảy ra bên trong.

6. Hành khách được yêu cầu mở màn cửa sổ trước khi cất và hạ cánh vì đây được coi là thời điểm quan trọng và hầu hết các tai nạn hàng không đều xảy ra trong giai đoạn này.

Vì vậy, để đàm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người đi cùng chuyến bay, hãy tuân thủ tuyệt đối các quy định vừa nhắc ở trên và các hướng dẫn, yêu cầu an toàn khác của tổ bay chị em nhé!

Vì sao nên tắt điện thoại khi lên máy bay? Hành khách đi máy bay sẽ nghe các tiếp viên hàng không yêu cầu tắt điện thoại trước thời gian máy bay cất cánh. Tuy nhiên nhiều hành khách chưa thật sự tin rằng sử dụng điện thoại có thể gây mất an toàn cho chuyến bay. Những lý do sau đây chính là nguyên nhân hãng yêu cầu hành khách tắt điện thoại: Hành khách không tắt điện thoại hoặc không để chế độ máy bay dù không sử dụng nhưng nó cũng sẽ liên tục bắt sóng và làm nhiễu sóng các thiết bị liên lạc, kiểm soát tàu bay của phi công. Nếu trên chuyến bay có hàng trăm hành khách cùng sử dụng điện thoại, sóng từ các thiết bị này làm nhiễu nặng khiến phi công không thể tập trung liên lạc. Ngoài ra, sóng vô tuyến của các thiết bị điện tử có thể gây nhiễu các hệ thống điện tử nhảy cảm của máy bay. Hành khách sử dụng điện thoại dễ lơ đễnh, không tập trung vào nghe hướng dẫn an toàn của tiếp viên hàng không như thắt dây an toàn, mở cửa sổ, đeo mặt nạ dưỡng khí. Vì thế khi gặp tình huống khẩn cấp hành khách sẽ phản ứng chậm hơn, nguy hiểm tính mạng hơn. Nguy cơ khủng bố cũng là lý do để các hãng hàng không lo ngại và hạn chế quy định sử dụng điện thoại. Ngày nay chỉ với chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể kích bom nổ hay tấn công vào hệ thống điều khiển của máy bay. Nếu hành khách có nhu cầu chụp ảnh thì cũng hãy chuyển chế độ để mọi người đều được an toàn hạ cánh.

https://afamily.vn/nhung-ly-do-ron-nguoi-khien-ban-tuyet-doi-khong-nen-du-trend-cai-dien-thoai-vao-cua-so-may-bay-de-san-may-20220711121214088.chn