Những lần showbiz Hàn rúng động vì bê bối mang tên ‘propofol’: Loạt Hoa - Á hậu hầu tòa, tiêu tan sự nghiệp, ‘ông hoàng phòng vé’ lui về ‘ở ẩn’

Nếu như tuần trước, công chúng được dịp xôn xao trước tuyên bố kết hôn và lên chức cha của Song Joong Ki thì tuần này, thông tin này đã bị 'lãng quên'. Thay vào đó là một thông tin không thể sốc hơn liên quan tới 'Ảnh đế' Yoo Ah In và nghi vấn sử dụng propofol - chất gây mê bị cấm.

Trong chiều 10/2, truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin rằng, Yoo Ah In hiện giờ còn có kết quả dương tính với cần sa. Thế nhưng, việc nam tài tử bị tình nghi thường xuyên sử dụng propofol vẫn được tiếp tục điều tra. Dự kiến vào ngày 20/2 tới, kết quả xét nghiệm việc Yoo Ah In có dùng propofol hay không sẽ được công bố.

Trước Yoo Ah In cũng có không ít minh tinh xứ Hàn từng điêu đứng cả sự nghiệp vì dính líu tới loại chất cấm này. Thậm chí có người còn phải hầu tòa, mất trắng sự nghiệp.

Ha Jung Woo

Năm 2020, công chúng vô cùng bất ngờ trước thông tin tài tử Ha Jung Woo bị điều tra vì nghi sử dụng nhiều lần propofol.

Thời điểm đó, Văn phòng công tố quận Trung tâm Seoul cho biết, Ha Jung Woo đã sử dụng tên em trai mình là Cha Hyun Woo để tiêm propofol nhiều lần tại một thẩm mỹ viện ở Gangnam, Seoul. Nam tài tử sử dụng propofol tại thẩm mỹ viện này là qua sự giới thiệu của Chae Seung Seok - cựu giám đốc Tập đoàn Aekyung.

Ha Jung Woo là tài tử đình đám xứ Hàn

Ngay sau đó, phía Ha Jung Woo đã lên tiếng rằng, bản thân sử dụng loại thuốc này để trị sẹo. Về việc bị cho là lợi dụng tên của em trai để che đậy, Ha Jung Woo khẳng định anh được yêu cầu ghi tên người thân và quản lý trước khi tham gia điều trị.

Tuy đã lên tiếng nhưng Ha Jung Woo vẫn phải tiếp nhận cuộc điều tra từ cơ quan cảnh sát. Vụ việc cũng khiến 'ông hoàng phòng vé' đối mặt với sự chỉ trích từ công chúng. Ở phiên tòa đầu tiên, Ha Jung Woo thuê 10 luật sư bào chữa.

Ha Jung Woo hầu tòa

Sau nhiều phiên tòa, tới tháng 9/2021, Ha Jung Woo quyết định không kháng cáo và chấp nhận chịu mức phạt 30 triệu Won (khoảng 557 triệu đồng) vì sử dụng propofol. Sau vụ bê bối, Ha Jung Woo đã phải 'ở ẩn' 1 thời gian, không xuất hiện trước công chúng cũng như lộ diện trên màn ảnh.

Hoa - Á hậu Hàn Quốc

Nhắc đến 1 trong những vụ bê bối lớn liên quan tới propofol, chắc chắn công chúng không thể nào quên ồn ào liên quan tới các Hoa - Á hậu Hàn Quốc như: Park Shi Yeon, Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae và Hyun Young.

Theo đó những mỹ nhân đình đám này đều dính vào propofol vì nghiện thẩm mỹ. Đầu tiên chính là Park Shi Yeon, cựu Hoa hậu Hàn Quốc cảm thấy không hài lòng với nhan sắc khi bắt đầu có tuổi nên thường xuyên tìm tới thẩm mỹ chỉnh sửa. Chính vì lẽ đó mà cô bị công chúng đặt luôn danh xưng 'Hoa hậu dao kéo'.

Park Shi Yeon dính propofol vì nghiện thẩm mỹ

Trong quá trình thẩm mỹ, Park Shi Yeon đã vướng vào bê bối propofol. Bác sĩ điều trị cho biết, người đẹp đã dùng thuốc cấm để giảm cơn đau và chăm sóc sắc đẹp. Park Shi Yeon đã sử dụng propofol 185 lần (từ tháng 2/2011 - tháng 12/2012)

Kế đến là nàng 'Hiếu Kiêng' Lee Seung Yeon, người đẹp đã thừa nhận dùng chất cấm này theo chỉ định của bác sĩ để trị bệnh thoái hóa cột sống và phẫu thuật phần eo. Tuy nhiên, sau đó người đẹp 'Mối Tình Đầu' liên tục đổi lời khai và xin được khoan hồng. Lee Seung Yeon đã dung 111 lần (từ tháng 2/2011 - tháng 12/2012).

Lee Seung Yeon có mặt tại tòa án

Lee Seung Yeon bị kết án 8 tháng tù giam và phải nộp phạt 5,5 triệu Won (khoảng 102 triệu đồng). Sau khi ra tù, nữ diễn viên cũng chẳng thể quay lại showbiz do vết nhơ này.

Ngoài Park Shi Yeon và Lee Seung Yeon, 2 cái tên khác cũng dính vào vụ việc chính là Jang Mi In Ae cùng Hyun Young. Jang Mi In Ae đã sử dụng 95 lần (từ tháng 12/2011 - tháng 9/2012) và Hyun Young 42 lần. Tuy nhiên, do không có bất kỳ dấu hiệu hối hận nên Jang Mi In Ae đã phải chịu mức án 10 tháng tù giam.

Jang Mi In Ae hầu tòa

MC Amy

Trước đó, vào năm 2012, showbiz Hàn cũng có một vụ tương tự liên quan tới propofol. Theo đó, nữ diễn viên kiêm MC khá nổi tiếng nước này là Amy bị bắt khi tự tiêm propofol tại một tiệm làm móng tay ở Seoul.

Amy bị bắt vì dùng propofol

Người đẹp sau đó đã bị công tố viên đề nghị mức án 1 năm tù nhưng do thái độ ăn năn, hối hận, Amy chỉ bị 2 năm quản chế và được thả sau 49 ngày.

Wheesung

Năm 2013, Wheesung bị điều tra vì sử dụng trái phép chất propofol. Theo đó, cảnh sát đã điều tra được trong năm 2011 khi còn nhập ngũ, nam ca sĩ vẫn thường tranh thủ những ngày nghĩ giữa đợt để ra ngoài sử dụng loại thuốc này. Do bằng chứng không đủ nên Wheesung thời điểm đó cũng thoát khỏi việc bị truy tố.

Wheesung bị cấm sóng vì bê bối propofol

Tới tháng 3/2020, truyền thông Hàn lại đưa tin Wheesung tiếp tục dính vào propofol. Nam ca sĩ được cho là đã lạm dụng chất gây mê bất hợp pháp propofol. Thậm chí, cảnh sát còn xin lệnh bắt giữ đối với Wheesung, bởi đây cũng không phải lần đầu nam ca sĩ sử dụng chất cấm này. Sau đó, nam ca sĩ đã nhận án 1 năm tù giam nhưng hoãn thi hành án 2 năm tù treo. Wheesung còn phải nộp phạt 60.5 triệu Won (khoảng hơn 1 tỷ đồng), 40 giờ lao động công ích và 40 giờ điều trị nghiện chất cấm.

Tuy nhiên, bê bối này đã khiến Wheesung 'đi tong' sự nghiệp khi tới năm 2021, đài truyền hình KBS đã ra lệnh cấm sóng đối với nam ca sĩ vì hành vi vi phạm pháp luật.