Những lần Nữ hoàng Elizabeth II được thể hiện trên màn ảnh: Có diễn viên vô cùng giống nguyên mẫu

Là một trong những vị nguyên thủ có sức ảnh hưởng và được tôn trọng nhất, Nữ hoàng Elizabeth II luôn được thể hiện một cách đáng quý, tinh tế trên màn ảnh. Sau đây là những lần hình tượng của Nữ hoàng được khắc họa, thậm chí mang về cho chính bản thân diễn viên nhiều giải thưởng cao quý.



Kristin Scott Thomas là sao nữ thể hiện thành công hình tượng Nữ hoàng Elizabeth II trên sân khấu thông qua vở The Audience. Đối với riêng Thomas, đây chắc chắn là kỷ niệm không thể nào quên khi trước vở diễn 1 tháng, cô đã được đích thân Nữ hoàng phong tước Quý bà (Dame) vì những đóng góp của nữ diễn viên cho sân khấu. Khi biết Thomas sẽ đóng vai mình, Nữ hoàng đã chia sẻ với cô rằng đó sẽ là một thử thách lớn.

Trong phim The Queen năm 2006, Helen Mirren đã có màn thể hiện Nữ hoàng xuất sắc bậc nhất từ trước đến nay. Vai diễn này đã giúp Mirren thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar, cũng như được đích thân Nữ hoàng gửi lời khen ngợi và mời đến dùng bữa. Trước Kristin Scott Thomas, Mirren chính là người chuyên thủ vai Nữ hoàng trong vở The Audience và thắng cả giải Tony.

Hiếm khi có một bộ phim mang đến hình ảnh một Công chúa Elizabeth thuở bé như The King's Speech vào năm 2010. Bộ phim thắng giải Phim hay nhất tại Oscars lần thứ 83 đã cho sao nhí Freya Wilson vào vai Nữ hoàng lúc bé, thường đi cùng bố là Vua George VI (do Colin Firth thủ vai).

Ngôi sao gạo cội từng thắng Emmy lẫn Tony Jane Alexander đã thể hiện vai Nữ hoàng vào năm 2011 trong bộ phim ngắn chiếu truyền hình William & Catherine: A Royal Romance.

Ngay cả Disney cũng từng tôn vinh Nữ hoàng theo cách riêng của mình. Trong phim hoạt hình Cars 2, Nữ hoàng Elizabeth II đã xuất hiện với phiên bản xe hơi đầy quyền quý, đang ngồi xem Cúp Thế giới được tổ chức tại chính thủ đô nước Anh.

Vào năm 2012, chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II được khắc họa một cách thú vị trong tựa phim Walking the Dogs bởi nữ diễn viên nổi tiếng Emma Thompson. Trong khi lính canh dẫn chó của Nữ hoàng đi dạo, một tên lạ mặt đã lẻn vào phòng vị nguyên thủ và có một cuộc trò chuyện dí dỏm, nhưng sâu sắc cùng vị nguyên thủ.

Sarah Gadon được lựa chọn vào năm 2015 để thể hiện hình ảnh Nữ hoàng khi còn trẻ trong phim hài kịch A Royal Night Out. Trong phim, Nữ hoàng (khi này vẫn còn là Công chúa) đã có một chuyến phiêu lưu thú vị, vui tươi bên ngoài Cung điện Buckingham để ăn mừng ngày lễ.

Hình tượng Nữ hoàng Elizabeth II thời xuân sắc được thể hiện đầy tinh tế, duy mỹ bởi Claire Foy trong series đình đám The Crown. Thông qua cả loạt phim từ năm 2016, cuộc đời và sự trị vì của Nữ hoàng được khắc họa đầy hấp dẫn, thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả toàn cầu. Bản thân Foy cũng nhận được giải Quả cầu vàng và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình nhờ vai diễn mang tính biểu tượng này.

Đến năm 2019, The Crown đã mời chủ nhân tượng vàng Oscar Olivia Colman để thể hiện Nữ hoàng ở tuổi trung niên. Nữ diễn viên tham gia hai mùa 3 và 4, sau đó giành chiến thắng ngoạn mục tại lễ trao giải Quả cầu vàng lẫn Emmy.

Sau cùng, việc thể hiện Nữ hoàng ở tuổi "xế chiều" được giao cho Imelda Staunton (nữ diễn viên từng đóng vai Umbridge của Harry Potter).

Quay ngược về quá khứ, đây có lẽ là phiên bản Nữ hoàng Elizabeth II xuất sắc nhất trên màn ảnh. Với ngoại hình được đánh giá là khá tương đồng với Nữ hoàng ngoài đời, nữ diễn viên Jeannette Charles đã thể hiện vị nguyên thủ không ít lần trong các phim All You Need Is Cash, National Lampoon’s European Vacation, Queen Kong, The Naked Gun: From the Files of Police Squad! và Austin Powers in Goldmember.

Nguồn: The Hollywood Reporter