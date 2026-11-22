Ngày 22/11/2026, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (23/11/1946 – 23/11/2026). Đây là ngày cao điểm của các hoạt động trên cả nước, hướng tới Ngày Cộng đồng chính thức 23/11.

Tại Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026, nhiều người có mặt từ sớm, kiên nhẫn xếp hàng chờ đăng ký hiến máu. Giữa không khí đông đúc của buổi sáng cuối tuần, những cánh tay chìa ra không chỉ mang theo hy vọng trao đi sự sống, mà còn gợi nhắc về một điều giản dị: Ai cũng có thể trở thành điểm tựa cho người khác khi biết cách giúp đỡ đúng lúc, đúng cách.

Tại địa điểm đăng ký hiến máu tình nguyện, đoàn người xếp hàng dài với sự háo hức trên khuôn mặt. Có người đi cùng bạn bè, có người đi theo nhóm, cũng có những người lặng lẽ đứng trong hàng chờ đến lượt mình. Những chiếc áo khoác, ba lô và tờ phiếu đăng ký trên tay tạo nên khung cảnh quen thuộc của một buổi hiến máu, nhưng cũng chứa đựng ý nghĩa đặc biệt khi hoạt động được tổ chức trong ngày hội hướng đến sự sẻ chia vì cộng đồng.

Những hàng người nối dài trong buổi sáng cuối tuần

Tại khu vực tiếp nhận, người tham gia lần lượt thực hiện các bước đăng ký, khai thông tin và kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Dòng người nối dài từ ngoài sân vào khu vực bên trong, trong khi các nhân viên y tế và tình nguyện viên liên tục hướng dẫn, hỗ trợ để quy trình diễn ra thuận lợi.

Không khí đông đúc hiện rõ qua từng khung hình, những người kiên nhẫn chờ đến lượt, người cầm phiếu đăng ký trên tay, có những người đã sẵn sàng bước vào quy trình hiến máu. Có cả những gương mặt trẻ tuổi lẫn người trưởng thành, cùng gặp nhau ở một điểm chung là mong muốn đóng góp điều gì đó thiết thực cho người cần giúp đỡ.

Hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những điểm nhấn trong Ngày cộng đồng đầu tiên của Người Gần Nhất, với thông điệp "mỗi giọt máu cho đi, một cuốc đời ở lại". Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ quý giá cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hiến máu tình nguyện vốn không phải hành động xa lạ. Tuy nhiên, với người nhận máu, đó có thể là nguồn hỗ trợ quan trọng trong quá trình điều trị. Một người hiến máu có thể không biết máu của mình sẽ được sử dụng cho ai, cũng không nhất thiết nhận lại bất kỳ điều gì, nhưng vẫn sẵn lòng dành thời gian để thực hiện một việc có ích cho người khác.

Chính sự bình dị ấy khiến những hàng người chờ hiến máu trở thành hình ảnh đáng chú ý của Ngày Cộng đồng. Lòng tốt đôi khi không bắt đầu từ những quyết định lớn lao, mà từ việc mỗi người chủ động dành một phần thời gian, công sức và khả năng của mình để sẻ chia.

Để lòng tốt không dừng lại ở mong muốn

Chương trình “Người Gần Nhất” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là các đơn vị khởi xướng. Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ thông qua đào tạo kết hợp ứng dụng công nghệ, thực hành trực tiếp với huấn luyện viên và các hoạt động trải nghiệm tại trường học.

Khoảnh khắc hiến máu ở Người gần nhất

Người tham gia được hướng dẫn cách nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn, gọi cấp cứu 115 và thực hiện những biện pháp hỗ trợ ban đầu phù hợp trong thời gian chờ lực lượng y tế. Về lâu dài, chương trình hướng tới mở rộng sang những kỹ năng thiết yếu khác như phòng, chống đuối nước, nhận biết dấu hiệu đột quỵ, ứng phó thiên tai và các hoạt động nhân đạo.

Điều đáng chú ý là tinh thần nhân ái không chỉ được thể hiện qua những hành động lớn hay trong các dịp phát động. Đôi khi, đó là việc một người sẵn sàng hiến máu, một người chủ động học sơ cấp cứu, hay một người bình tĩnh gọi lực lượng hỗ trợ khi chứng kiến tai nạn trên đường.

Những hàng người chờ hiến máu trong sáng Chủ nhật không chỉ là hình ảnh của một hoạt động thiện nguyện, mà còn là lời nhắc rằng sự sẻ chia có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi, miễn là mỗi người sẵn lòng hành động.

Bởi trong một tình huống khẩn cấp, người có thể giúp đỡ đầu tiên đôi khi không phải ai xa xôi, mà chính là người đang đứng ngay bên cạnh. Và khi lòng tốt đi cùng kiến thức, kỹ năng, một hành động nhỏ có thể trở thành điểm tựa quan trọng cho một cuộc đời.