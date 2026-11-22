Sáng 22/11, Ngày Cộng đồng lần thứ nhất diễn ra tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng), thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham gia các hoạt động, check-in và trải nghiệm ngay từ sáng sớm. Đây là sự kiện cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực, đáng chú ý là lễ ra mắt chương trình Người Gần Nhất - chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt được giới trẻ quan tâm. Trong đó, ca sĩ Anh Tú là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý. Ngoài ra, các KOL, nhà sáng tạo nội dung như Hoa hậu Yuki Lan Anh, Chu Trang Anh, Bác sĩ GenZ,... cùng một số gương mặt khác cũng có cũng góp mặt tại sự kiện.

Ca sĩ Anh Tú có mặt tại chương trình (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Hoa hậu Du lịch Châu Á 2019 (tại Croatia) - Yuki Lan Anh

Nhà sáng tạo nội dung Innie Hay Đi (Ảnh: Thành Đồng)

Sự góp mặt của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp về tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Không khí tại địa điểm tổ chức cũng khá nhộn nhịp khi đông đảo bạn trẻ lần lượt có mặt. Nhiều người bạn xếp hàng từ sớm để đăng ký tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa, phòng chống tai nạn thương tích; bồi dưỡng lực lượng thanh niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên và thủ lĩnh trẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, nhà sáng tạo nội dung Chu Trang Anh bày tỏ: “Mình rất vinh hạnh khi được có mặt tại đây hôm nay. Cá nhân mình cũng làm công việc đưa tin tức, kết hợp với nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, mình cũng mong muốn lan tỏa hoạt động tích cực này đến với các bạn trẻ. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ đăng tải nhiều hơn trên mạng xã hội để mọi người đều biết đến, trang bị kiến thức, biến năng lực thành hành động để ai cũng có thể hiểu và trở thành Người Gần Nhất”.

KOL Chu Trang Anh bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự sự kiện

Yuki Lan Anh thực hành các động tác sơ cấp cứu

Chương trình Người Gần Nhất xuất phát từ một tình huống không xa lạ: Khi có người gặp tai nạn hoặc rơi vào tình huống khẩn cấp, những người xuất hiện đầu tiên thường là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc một người tình cờ có mặt gần đó. Không ít người sẵn lòng giúp đỡ nhưng lại lúng túng vì chưa biết cách nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu hay kết nối với lực lượng hỗ trợ.

Đó cũng là khoảng cách mà “Người Gần Nhất” hướng tới thu hẹp: Từ mong muốn giúp đỡ đến khả năng thực sự hành động, đúng lúc và đúng cách. Thông điệp xuyên suốt chương trình là “Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để lan tỏa nhân ái”.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm 5 trạm sơ cấp cứu theo ba chặng Gần - Gọi - Giúp. Thông qua các tình huống thực hành, người tham dự được làm quen với cách nhận diện người cần hỗ trợ, kết nối với lực lượng có thể giúp đỡ và thực hiện những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp.

Chương trình cũng giới thiệu bộ huy hiệu Người Gần Nhất gồm bốn cấp độ: Nhận thức, Kỹ năng, Hành động và Lan tỏa, hướng tới việc khuyến khích mỗi người chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để có thể hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội.