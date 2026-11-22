Ra mắt Chương trình Người Gần Nhất trong Ngày Cộng đồng

Ngày 22/11/2026, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (23/11/1946 – 23/11/2026). Đây là ngày cao điểm của các hoạt động trên cả nước, hướng tới Ngày Cộng đồng chính thức 23/11. Sự kiện kết nối người dân, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia những việc làm thiết thực vì cộng đồng.

Tại lễ phát động, Chương trình Người Gần Nhất cũng chính thức được ra mắt. Đây là chương trình xã hội có tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là các đơn vị khởi xướng. Tại lễ ra mắt, chương trình sẽ giới thiệu mục tiêu, định hướng, phương thức triển khai và các hoạt động trọng tâm trong giai đoạn đầu.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức ra mắt và kích hoạt Chương trình “Người Gần Nhất” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức và đơn vị khởi xướng chương trình.

Tại sân khấu, các đại biểu cùng đặt tay lên bục và thực hiện nghi thức kích hoạt. Nghi thức đánh dấu thời điểm chương trình chính thức được khởi động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt, chính thức ra mắt Chương trình Người Gần Nhất sáng 22/11 (Ảnh: Thành Đông)

(Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Ngay sau nghi thức kích hoạt, MC công bố lời hiệu triệu “Gần – Gọi – Giúp”. Đây là ba hành động cốt lõi mà chương trình muốn lan tỏa đến mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Theo đó, “Gần” là chủ động nhận biết khi một người xung quanh cần được hỗ trợ; “Gọi” là kết nối với lực lượng, dịch vụ hỗ trợ phù hợp; “Giúp” là vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị để hỗ trợ người gặp nạn an toàn, đúng cách.

Đặc biệt, MC đã hướng dẫn toàn hội trường thực hiện bộ ký hiệu tay đại diện cho ba hành động. Sau lời mời hưởng ứng, các đại biểu và người tham dự đồng loạt đứng dậy, cùng thực hiện động tác và đọc to khẩu hiệu “Gần – Gọi – Giúp”. Khoảnh khắc này tạo nên điểm nhấn đáng chú ý tại lễ ra mắt, đưa thông điệp của chương trình từ sân khấu đến từng người tham dự.

Toàn thể hội trường cùng đứng dậy, thực hiện ký hiệu tay và đồng thanh hưởng ứng lời hiệu triệu “Gần – Gọi – Giúp” (Ảnh: Thành Đông)

Toàn thể hội trường cùng đứng dậy, thực hiện ký hiệu tay và đồng thanh hưởng ứng lời hiệu triệu “Gần – Gọi – Giúp” (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Biến lòng tốt thành năng lực hành động

Chương trình “Người Gần Nhất” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là các đơn vị khởi xướng. Chương trình hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn giúp đỡ và khả năng hành động của mỗi người khi chứng kiến những tình huống khẩn cấp.

Bởi trên thực tế, khi một người gặp tai nạn hoặc sự cố, những người có mặt đầu tiên thường là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc người tình cờ ở gần. Họ có thể sẵn lòng giúp đỡ nhưng không phải ai cũng biết cách nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu, gọi lực lượng hỗ trợ hay thực hiện những thao tác cần thiết trong thời gian chờ nhân viên y tế.

Chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam thông qua đào tạo kết hợp ứng dụng công nghệ, thực hành trực tiếp với huấn luyện viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm (Ảnh: Thành Đông)

Trong giai đoạn đầu, từ nay đến tháng 5/2027, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam thông qua đào tạo kết hợp ứng dụng công nghệ, thực hành trực tiếp với huấn luyện viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm tại trường học.

Người tham gia sẽ được hướng dẫn nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn, gọi số cấp cứu 115 và thực hiện các biện pháp hỗ trợ ban đầu phù hợp. Những người hoàn thành chương trình huấn luyện theo yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã được huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định và tiêu chí chuyên môn áp dụng.

Cùng với hoạt động đào tạo, chương trình giới thiệu hệ thống huy hiệu “Người Gần Nhất” gồm 4 cấp độ: Nhận thức, Kỹ năng, Hành động và Lan tỏa. Đây là cách ghi nhận hành trình của mỗi cá nhân từ việc hiểu các giá trị nhân đạo, trang bị kỹ năng đến chủ động giúp đỡ và kết nối, lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Đại diện các đơn vị khởi xướng và đồng hành cùng chương trình Người Gần Nhất nhận huy hiệu tại sự kiện (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Về lâu dài, chương trình hướng tới mở rộng các nội dung đào tạo sang phòng, chống đuối nước, nhận biết dấu hiệu đột quỵ, ứng phó thiên tai, hiến máu tình nguyện và cứu trợ nhân đạo.

Thông qua việc xây dựng mạng lưới những người được trang bị kiến thức, kỹ năng và sẵn sàng hành động, “Người Gần Nhất” đặt mục tiêu hình thành một cộng đồng không chỉ giàu lòng nhân ái mà còn biết cách giúp đỡ người khác khi cần thiết. Thông điệp xuyên suốt chương trình là: Biến lòng tốt thành năng lực hành động, để mỗi người đều có thể trở thành một điểm tựa nhân ái cho cộng đồng.

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam.

Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp.

Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Sự kiện mở cửa tự do, mời bạn cùng bạn bè, người thân đến dự lễ ra mắt và trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu. Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng.

Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề “Mỗi người một hành động – Lan tỏa giá trị nhân ái”, dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.