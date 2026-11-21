Chương trình Người Gần Nhất công bố 4 đại sứ đồng hành gồm Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ca sĩ Phương Mỹ Chi và MC Khánh Vy. Không chỉ sở hữu sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, cả 4 còn có những dấu ấn riêng trong các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.

Sự góp mặt của 4 đại sứ được kỳ vọng sẽ đưa thông điệp nhân ái của chương trình đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, từ những dự án giáo dục, bảo vệ môi trường, hỗ trợ trẻ em vùng cao đến các hoạt động tiếp sức học sinh, sinh viên và gây quỹ giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn.

Hoa hậu H'Hen Niê là một trong những gương mặt có hành trình hoạt động cộng đồng bền bỉ trong nhiều năm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt Top 5 Miss Universe cùng năm, người đẹp Ê Đê vẫn dành nhiều tâm huyết cho các dự án hướng đến trẻ em, giáo dục và môi trường. Nổi bật trong đó là việc đồng hành xây dựng thư viện thân thiện theo mô hình Room to Read dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Tháng 6/2025, H'Hen Niê khánh thành thư viện thứ 14 và 15 tại Bắc Kạn, nâng tổng số thư viện cô đồng hành xây dựng lên 15 trên cả nước.

Hoa hậu H'Hen Niê có nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng đầy ý nghĩa.

Bên cạnh giáo dục, H'Hen Niê còn tích cực tham gia các hoạt động trồng rừng, bảo vệ môi trường. Theo thông tin được công bố đầu năm 2025, cô đã trồng được 8 ha rừng. Thay vì chỉ xuất hiện trong những hoạt động trao quà ngắn hạn, người đẹp lựa chọn đồng hành với những dự án có giá trị lâu dài, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên. Đây cũng là một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình hoạt động xã hội của H'Hen Niê sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có dấu ấn đặc biệt với các hoạt động nhân ái. Năm 2016, khi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô thực hiện dự án "Cõng điện lên bản" tại thôn Cu Vai, Yên Bái, với mong muốn đưa điện đến một địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn. Dự án giúp cô giành giải Beauty with a Purpose (Người đẹp Nhân ái) tại Miss World 2017 khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng là gương mặt được yêu mến bởi nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Đáng chú ý, tháng 8/2026, sau 10 năm, Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai để tiếp nối hành trình từng gắn với một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Lần trở lại này, người đẹp trao tặng phòng học STEAM Lab thông minh cho trẻ em tại Trường Mầm non Hoa Hồng, đồng thời tổ chức ngày hội tuổi thơ. Nếu trước đây dự án Cõng điện lên bản hướng đến cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập của người dân, thì hoạt động lần này tiếp tục mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ cho trẻ em vùng cao. Việc quay lại nơi từng thực hiện dự án sau một thập kỷ cho thấy hành trình nhân ái của Đỗ Mỹ Linh không chỉ gắn với một danh hiệu mà còn được nối dài bằng những hoạt động cụ thể.

Ở thế hệ nghệ sĩ trẻ, Phương Mỹ Chi là đại diện cho tinh thần nhiệt huyết và mong muốn đóng góp cho xã hội bằng sức trẻ. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, nữ ca sĩ nhiều lần đồng hành với các chương trình hướng về cộng đồng. Tháng 1/2024, cô trở thành một trong những đại sứ của chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 do Thành Đoàn và Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức. Chia sẻ tại lễ ra quân, Phương Mỹ Chi bày tỏ mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp thêm sức trẻ cho các hoạt động cộng đồng và đồng hành cùng những chiến dịch nhân văn.

Phương Mỹ Chi ngoài âm nhạc cũng là nghệ sĩ trẻ tích cực đồng hành cùng với các dự án, chương trình hướng tới cộng đồng.

Đến tháng 9/2024, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong chương trình âm nhạc Hướng về miền Bắc nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Tại đêm nhạc diễn ra ngày 13/9, Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Máu đỏ da vàng và gửi lời chia sẻ, động viên đến người dân vùng lũ. Chương trình đã kêu gọi được 3,3 tỷ đồng từ sự chung tay của các nghệ sĩ và khán giả. Những hoạt động này cho thấy bên cạnh sự trưởng thành trong âm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng quan tâm đến trách nhiệm xã hội và việc sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong khi đó, MC Khánh Vy có thế mạnh kết nối và truyền cảm hứng đến học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, xã hội. Gần 5 năm qua, cô đồng hành cùng chương trình Tiếp sức mùa thi trong vai trò đại sứ. Không chỉ tham gia các hoạt động truyền thông, Khánh Vy còn trực tiếp đến các điểm thi để gặp gỡ, động viên thí sinh và tình nguyện viên. Năm 2024, nữ MC có mặt tại nhiều điểm thi ở Hà Nội để cổ vũ sĩ tử, tiếp thêm tinh thần cho các bạn trẻ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

MC Khánh Vy là gương mặt quen thuộc được các bạn trẻ yêu mến vì sự bền bỉ cũng như lan toả nhiều giá trị tích cực.

Đến năm 2025, Khánh Vy tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ Tiếp sức mùa thi, tham gia các nội dung chia sẻ kỹ năng ôn tập, giữ tâm lý ổn định và truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Với hình ảnh năng động, gần gũi cùng khả năng kết nối với thế hệ trẻ, nữ MC lựa chọn lan tỏa những giá trị tích cực thông qua giáo dục và sự đồng hành về tinh thần. Đây cũng là cách cô đóng góp cho cộng đồng bằng chính thế mạnh và lĩnh vực hoạt động của mình.

Lan tỏa lòng tốt bằng những hành động thiết thực

Người Gần Nhất là chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ khởi xướng, hướng đến xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái. Chương trình mang thông điệp "Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái", khuyến khích mỗi cá nhân không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm mà còn chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp đỡ người khác khi cần thiết.

Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng, đặc biệt là người trẻ. Đây là những kiến thức thiết thực trong đời sống, giúp mỗi người biết cách nhận diện tình huống khẩn cấp, tìm kiếm sự hỗ trợ và thực hiện những thao tác sơ cứu ban đầu phù hợp trước khi lực lượng chuyên môn có mặt.

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ chính thức ra mắt chương trình "Người Gần Nhất" trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (23/11/1946 - 23/11/2026).

Chương trình hướng tới phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, kết nối những người sẵn sàng hỗ trợ và xây dựng mạng lưới nhân đạo trong cộng đồng. Thông qua việc trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và thúc đẩy sự kết nối giữa các cá nhân, Người Gần Nhất mong muốn mỗi người đều có thể trở thành một mắt xích tích cực trong hành trình giúp đỡ người khác.

Sự đồng hành của H'Hen Niê, Đỗ Mỹ Linh, Phương Mỹ Chi và Khánh Vy được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa thông điệp này rộng rãi hơn, đặc biệt đến thế hệ trẻ. Bởi lòng tốt không chỉ được thể hiện qua những dự án thiện nguyện quy mô lớn hay những khoản đóng góp vật chất, mà còn bắt đầu từ khả năng quan tâm, sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ người bên cạnh. Đôi khi, một hành động đúng lúc, một người biết cách hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Đó cũng chính là tinh thần mà Người Gần Nhất hướng đến: để mỗi người đều có thể trở thành người sẵn sàng giúp đỡ khi cộng đồng cần.