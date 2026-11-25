Pháo hoa rực rỡ khép lại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

“Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại; khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình gồm phần khai từ và 3 chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, với sự hội tụ, hiện diện của nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, lan tỏa tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946.

Không gian sân khấu được đầu tư quy mô, kết hợp hệ thống ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng trình diễn, tạo nên những lớp hình ảnh chuyển động liên tục, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho khán giả.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, “Muôn sắc Việt Nam” đã tạo nên một không gian tôn vinh văn hóa đa dạng, nơi các giá trị quá khứ được tiếp nối bằng sức sáng tạo hôm nay. Chương trình khép lại bằng thông điệp về sức mạnh văn hóa trong kết nối cộng đồng, bồi đắp bản sắc và khơi dậy khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.