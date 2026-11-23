Những chùm pháo hoa nối nhau bung sáng trên bầu trời Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”. Bên dưới, ánh đèn phủ lên sân khấu lớn, các nghệ sĩ lần lượt chạy tiết mục trước đêm diễn chính thức. Từ pháo hoa trên cao đến âm nhạc và những phần trình diễn dưới sân, loạt hình ảnh đầu tiên đã hé lộ cách chương trình sử dụng cả không gian sân vận động để kể câu chuyện của mình.

Ở góc nhìn rộng, sân khấu cũng có một chi tiết dễ nhận ra. Phần sàn tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, hai bên gợi hình cánh chim Lạc. Những hình ảnh ấy hiện lên trên một sân khấu rộng khoảng 3.000 m², có thể thay đổi bố cục theo từng tiết mục. Trong đêm tổng duyệt, màn pháo hoa cho thấy rõ nhất quy mô của không gian này, khi ánh sáng trải từ mặt sân đang lên đèn đến khoảng trời phía trên Mỹ Đình.

Từ những giọng ca gạo cội đến các gương mặt được khán giả trẻ yêu thích Tùng Dương và Hương Tràm là hai trong số những nghệ sĩ xuất hiện trong loạt hình ảnh tổng duyệt. Ở phần trình diễn của mình, Tùng Dương chuyển từ những đoạn hát mạnh, dồn dập sang các câu ngân bay bổng. Sự thay đổi ấy là một trong những điểm nhấn âm nhạc được hé lộ bên cạnh phần dàn dựng sân khấu và màn pháo hoa.

Đội hình của đêm diễn chính thức còn có NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long cùng Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi. Điều đáng chờ nằm ở cách các nghệ sĩ được xếp chung trong từng tiết mục. Chẳng hạn, NSND Thanh Hoa sẽ đứng cùng Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi trong “Made in Việt Nam”. Ở một phần khác, NSND Tự Long kết hợp với Đông Hùng, Cheng và OSAD trong “Tiếng ru cội nguồn”.

Một cuộc gặp khác diễn ra trong liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui”, với NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền và NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc. Riêng cách đặt những giọng hát này cạnh nhau đã cho thấy khoảng rộng của chương trình. Có ca khúc gắn với ký ức của nhiều thế hệ, có sáng tác mới đưa chất liệu dân gian vào cách làm nhạc quen thuộc với người nghe trẻ.

Đêm diễn chính thức diễn ra tối 24/11, “Muôn sắc Việt Nam” sẽ mở đầu bằng huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ. Sau câu chuyện nguồn cội, chương trình đi qua các vùng văn hóa với tiết mục “Bức tranh di sản”, nơi các nghệ nhân và cộng đồng thực hành cùng giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Đây cũng là phần giúp khán giả thấy rõ cách chương trình đưa chất liệu truyền thống lên cùng sân khấu với âm nhạc đương đại.

“Muôn sắc Việt Nam” bắt đầu lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.