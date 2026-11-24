Concert "Muôn sắc Việt Nam" dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ nổ ở Hà Nội

Tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong không khí trang nghiêm, đại diện Ban tổ chức đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị toàn thể khán giả cùng dành một phút tưởng niệm những người không may gặp nạn.

"Ngay lúc này đây, chúng tôi rất muốn xin quý vị hãy dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân với niềm thương buồn sâu sắc gửi tới gia đình các nạn nhân. Một phút mặc niệm bắt đầu. Xin được cảm ơn tất cả quý vị", đại diện chương trình phát biểu.

Một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ nổ ở Hà Nội (Clip: Như Hoàn)

Ngay sau lời đề nghị, hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động cùng dành phút mặc niệm trong không khí lắng đọng.

Trước đó, sáng 24/11, một vụ nổ xảy ra tại khu vực số nhà 110B-E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến nhiều người thương vong.

(Ảnh: Như Hoàn)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, tính đến 18h ngày 24/11, vụ việc khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa, giao thông bắt đầu đông đúc

Khoảng 19h ngày 24/11, người dân bắt đầu đổ về khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh để chờ xem màn trình diễn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn trước Công viên bến Bạch Đằng, lượng phương tiện tăng lên, di chuyển chậm và xảy ra ùn ứ nhẹ. Không khí khu vực trở nên náo nhiệt khi nhiều người dân, gia đình và các nhóm bạn tập trung tìm vị trí thuận lợi để theo dõi pháo hoa.

(Ảnh: Di Anh)

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm gồm khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên Phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Các điểm bắn đồng loạt khai hỏa từ 21h đến 21h15.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực xung quanh trận địa pháo hoa và những nơi tập trung đông người nhằm điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển, dừng đỗ xe đúng quy định. PC08 khuyến cáo người dân không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc tại khu vực cấm để xem pháo hoa.

Nhiều người chờ đợi "Concert quốc gia" tại SVĐ Mỹ Đình từ sớm

Tối nay (24/11), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), dự kiến thu hút khoảng 50.000 đại biểu, khán giả.

Ghi nhận từ chiều tối cùng ngày, dù còn nhiều giờ nữa chương trình mới khai màn, khu vực bên ngoài sân vận động đã có đông người dân đổ về. Nhiều khán giả chủ động đến sớm để hoàn tất các thủ tục, tìm đúng khu vực vào sân và tránh cập rập khi lượng người đổ về ngày càng đông.

Không khí trước giờ diễn trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của nhiều nhóm bạn trẻ

Không ít người tranh thủ chụp ảnh, check-in cùng bạn bè, lưu lại những khoảnh khắc trước khi bước vào đêm hội âm nhạc và văn hóa quy mô lớn

Các bạn trẻ đã tranh thủ có mặt từ sớm trong sân vận động

Người dân mặc áo có in tiêu ngữ cùng khăn quàng hình cờ đỏ sao vàng

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Chương trình thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham dự

Các bạn trẻ tranh thủ chụp những bức ảnh ghi lại kỷ niệm

Những lá cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị tại các hàng ghế

Dù thời tiết lạnh nhưng ai cũng vô cùng háo hức

“Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình hướng tới tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đêm diễn kéo dài khoảng 2 tiếng, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ. Bên cạnh những tên tuổi gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, chương trình còn có sự góp mặt của Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Quốc Thiên...

Đáng chú ý, bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có màn trình diễn pháo hoa với tổng thời lượng dự kiến 17 phút, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn trên bầu trời Mỹ Đình.

Do chương trình diễn ra ngoài trời vào buổi tối, thời tiết Hà Nội khá lạnh, khán giả được khuyến nghị mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe. Ban tổ chức cũng khuyến khích người tham dự lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, góp thêm sắc màu cho đêm hội.