Một sân vận động với sức chứa 80.000 người vừa bùng nổ, và ngay lập tức “xìu” đi trong một tiếng thở dài não nề. Tình huống việt vị, bàn thắng không được công nhận: đúng về lý, nhưng dường như có gì đó sai sai về tình.

Năm 2018, công nghệ Video Hỗ trợ Trọng tài (Video Assistant Referee - VAR), được Liên đoàn Bóng đá Quốc tế IFAB chính thức đưa vào Luật bóng đá vào. Đến World Cup 2022 tại Qatar, FIFA giới thiệu thêm Công nghệ Việt Vị Bán Tự Động (SAOT - Semi-Automated Offside Technology), một hệ thống sử dụng 12 camera chuyên dụng gắn trên mái sân vận động, theo dõi 29 điểm dữ liệu trên cơ thể mỗi cầu thủ, với cảm biến trong quả bóng truyền thông tin 500 lần/giây và dữ liệu cầu thủ được cập nhật 50 lần/giây.

Đến World Cup 2026, hệ thống được nâng cấp thêm một bậc: ngưỡng phát hiện việt vị thu hẹp từ 50 cm xuống còn 10 cm, và kết quả được truyền thẳng vào tai nghe của trọng tài chính theo thời gian thực, bỏ qua hoàn toàn khâu trung gian xem xét.

Hệ thống hoạt động đúng như thiết kế, thậm chí vượt cả kỳ vọng ban đầu và mọi thứ phức tạp hơn từ đây.

Tình uống việt vị nhạy cảm của Lukaku trong trận đấu giữa Bỉ và Romania tại Euro 2024 - Ảnh chụp màn hình/FIFA.

Bóng đá có một kiến trúc cảm xúc rất riêng, được xây dựng trên sự tức thì. Với người hâm mộ, một bàn thắng vượt xa con số hiển thị trên màn hình điện tử. Đó là một khoảnh khắc cộng đồng mà tại đó, hàng chục nghìn người xa lạ nhảy lên cùng nhau và ôm nhau như người thân. VAR biến khoảnh khắc đó thành một phiên xét xử kéo dài vài phút, nơi niềm vui phải hầu tòa.

Khảo sát của YouGov thực hiện trong năm 2026 này với người hâm mộ Premier League cho thấy: 83% tin rằng VAR làm tốt trong việc sửa lại thẻ phạt trao nhầm cầu thủ, và 80% đồng ý rằng công nghệ này chính xác hơn trong các tình huống xác định bóng vào lưới. Tuy nhiên, phần lớn người đọc hỏi vẫn cho rằng VAR đang làm xấu bộ mặt bóng đá. Mâu thuẫn này không thể giải thích được bằng số liệu, và đây là lúc tâm lý học vào cuộc. Toàn bộ một mùa Premier League chỉ ghi nhận 18 lỗi VAR; con số cực thấp, nhưng 18 khoảnh khắc đó sâu đậm hơn hàng trăm quyết định đúng, bởi chúng xảy ra vào đúng lúc cảm xúc người xem đang ở đỉnh cao.

Trong trận cầu đinh giữa Liverpool và Manchester City, khi bàn thắng của Rayan Cherki bị hủy và Dominik Szoboszlai nhận thẻ đỏ, lão tướng Gary Neville gọi sự can thiệp của VAR là "phá hủy khoảnh khắc của mùa giải". Theo ông, VAR không sai, nhưng thứ xúc cảm mà bóng đá trao cho người xem đã mất đi mãi mãi, không thể vãn hồi. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Cái màn hình đã tước đi niềm vui của bao người - Ảnh: Carlos Figueroa/Cấp quyền theo CC BY-SA 4.0.

Ở Việt Nam, văn hóa cổ vũ bóng đá gắn chặt với sự bùng nổ tập thể — từ những quán cà phê chiếu trực tiếp đến sân Mỹ Đình trong những trận đấu lớn. Một bàn thắng bị hủy sau 90 giây im lặng căng thẳng là một trải nghiệm cộng đồng kiểu khác, một loại đau không tên mà cổ động viên phải tự mình ngẫm ra mà không có ai giải thích cho họ.

Để hiểu tại sao sự chính xác lại sinh ra phi lý, cần nhớ lại ý định gốc của luật việt vị: ngăn tiền đạo hưởng lợi thế bất công bằng cách đứng trước hậu vệ cuối cùng khi nhận bóng. Đây là luật sinh ra từ trực giác con người về sự công bằng, một cầu thủ ở sai vị trí, đón bóng trong thế dễ dàng hơn mà đối thủ không thể phòng thủ kịp.

IFAB Law 11 quy định rõ: tay và cánh tay không tính vào việt vị, ranh giới trên của cơ thể được tính là đáy nách. Điều đó tạo ra những kịch bản không hề tồn tại trong hầu hết lịch sử bóng đá: chỉ đến kỷ nguyên VAR, có những bàn thắng bị hủy vì nách của cầu thủ “phạm luật”. Vô vàn trong số chúng là những tình huống mà mắt thường tuyệt đối không phân biệt được, và tại World Cup 2026, với ngưỡng phát hiện 10 cm, độ chính xác tới cực đoan và cực điểm lại càng được đẩy cao. Fotmob nhận xét rằng luật việt vị ở dạng hiện tại chạm tới ngưỡng phi lý, bởi quy tắc sinh ra để ngăn lợi thế bất công đang được áp dụng để phạt những tình huống với lợi thế gần như bằng không.

Người ta thường nghĩ rằng minh bạch hơn sẽ tạo ra niềm tin lớn hơn. Với VAR, điều ngược lại đang xảy ra, và lý do nằm ở một nghịch lý đơn giản: khi không có VAR, quyết định của trọng tài là phán quyết cuối cùng, sự thật về “việt vị bằng nách” không bao giờ được phơi bày. Khi đó, sự mơ hồ là tấm đệm giữa con người và nỗi tức giận. Có VAR, người xem thấy sự thật qua từng khung hình chậm, từng đường kẻ laser, từng góc máy, và … họ vẫn từ chối chấp nhận sự thật. Hóa ra vấn đề chưa bao giờ là thiếu thông tin.

Bàn thắng của Lewandowski không được công nhận do việt vị - Ảnh chụp màn hình/FIFA.

Nghiên cứu "VAR is watching you" (2025) ghi nhận rằng cầu thủ cảm thấy lo âu hơn khi biết mình bị theo dõi liên tục, còn người hâm mộ trải qua các biến động cảm xúc dày đặc hơn trong các trận có VAR can thiệp. Hồi World Cup 2022, chúng ta chứng kiến FIFA thừa nhận "sự cố kỹ thuật" trong trận Qatar gặp Switzerland liên quan đến VAR mà không có giải thích chi tiết, từ đó tạo ra một vòng tròn nghi ngờ khó phá vỡ trong chính hệ thống được xây dựng để loại bỏ nghi ngờ.

Tất cả những điều trên dẫn đến lỗi thiết kế căn bản: VAR và SAOT được xây dựng để trả lời câu hỏi "Quyết định này có đúng về mặt kỹ thuật không?", trong khi điều người hâm mộ cần là câu trả lời cho một câu hỏi khác: "Điều này có công bằng không?" Hai câu hỏi đó trông giống nhau nhưng dẫn đến những đáp án rất khác nhau.

Ngưỡng can thiệp mà IFAB đặt ra ban đầu là "lỗi rõ ràng, hiển nhiên” và “những lỗi nghiêm trọng bị sót”. Theo thời gian, dường như ngưỡng đó trở thành "bất kỳ sai sót nào có thể phát hiện bằng camera". Sự dịch chuyển đó là tinh tế, nhưng hệ quả thì lớn: một hệ thống được thiết kế để sửa những sai lầm rõ ràng đang được dùng để truy tìm từng milimét cơ thể người. Tại World Cup 2026, hệ thống SAOT gửi tín hiệu thẳng vào tai nghe trọng tài, khả năng phán xét theo ngữ cảnh “Cầu thủ này có thực sự được lợi hay không?" gần như bị loại khỏi quy trình. Nói cách khác, trọng tài ngày một phụ thuộc vào công nghệ.

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VAR và SAOT đang thành công theo đúng những gì chúng được tạo ra để làm, và đó là lý do người ta tức giận. Bóng đá được xây dựng như một nghi lễ cảm xúc tập thể, nơi sự mơ hồ là một phần của trải nghiệm, nơi khoảnh khắc bùng nổ là điều người ta trả tiền vé để có. Một nghi lễ bị dừng lại bởi đường kẻ laser mỗi hai mươi phút sẽ mất đi điều quan trọng nhất của nó, dù về mặt kỹ thuật nó hoàn toàn công bằng.

Chúng ta đã xây được một chiếc đồng hồ chính xác đến từng phần nghìn giây, dùng để đo thời gian của một cuộc chạy marathon mà mọi người muốn xem bằng trái tim, chứ không phải bằng con số.