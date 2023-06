Visual trẻ đẹp bất ngờ của mỹ nhân quan trọng nhất hồi kết 'Người mẹ tồi của tôi'

Chỉ còn 2 tập phim nữa là Người mẹ tồi của tôi (tựa gốc: The good bad mother) sẽ chính thức khép lại hành trình lên sóng. Hiện tại còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ cần giải quyết ở chặng cuối của bộ phim, trong số đó, câu hỏi quan trọng nhất là về số phận của cô thư ký Hwang Soo (Kim Eun Se). Cô là người của Song Woo Byeok, được cài vào làm thư ký cho Oh Tae Soo với mục đích tìm ra điểm yếu của nghị sĩ Oh. Việc cô mang thai với Oh Tae Soo chính là điểm yếu chí mạng khiến Oh Tae Soo không thể tham gia tranh cử.

Theo nhiều dữ liệu trong phim thì Hwang Soo đã chết và hiện tại, nam chính Kang Ho (Lee Do Hyun) đang ở diện tình nghi. Trước đó, đúng là Kang Ho đã bị sai đi giết mẹ con Hwang Soo nhưng anh đã nỗ lực bảo vệ, giúp hai mẹ con có thể tạm lánh sang nước ngoài. Số phận của Hwang Soo và đứa con mới sinh, tính mạng ra sao và ai là người đã hãm hại cô chính là nút thắt giải quyết mọi vấn đề ở hồi kết của phim.

Trong suốt hành trình Người mẹ tồi của toi lên sóng, nhân vật Hwang Soo luôn xuất hiện với bộ dạng khá mệt mỏi cùng những trang phục đơn giản. Tuy nhiên gương mặt thanh tú của Ki Eun Se, người đảm nhận vai Hwang Soo, không vì thế mà bị khỏa lấp. Khi theo dõi trang cá nhân của Ki Eun Se, khán giả phải bất ngờ khi nhận ra cô đã 40 tuổi nhưng vẫn luôn xuất hiện với diện mạo trẻ trung như thể chưa đầy 30. Nhiều khán giả còn nhận định Ki Eun Se có nét đẹp gợi nhắc đến tình đầu quốc dân Suzy.

Diện mạo tuổi 38 của Kim Eun Se

Kim Eun Se sinh năm 1983, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên. Tuy được đánh giá khá cao về khả năng diễn xuất nhưng sự nghiệp phim ảnh của cô có phần khiêm tốn. Cô đóng không nhiều phim, cũng không có nhiều vai diễn nổi bật. Thậm chí trong suốt sự nghiệp của mình, Kim Eun Se chủ yếu toàn đóng vai khách mời, chưa từng có cơ hội đóng chính. Vai diện đáng nhớ nhất của cô là trong bộ phim Racket Boys.

Sự nghiệp phim ảnh mờ nhạt nhưng ở mảng thời trang, Kim Eun Se lại là một cái tên nổi bật. Cô nổi tiếng bởi phong cách thời trang sành điệu, hút mắt, trẻ trung nhưng vẫn rất sang trọng. Kim Eun Se thường xuyên là đối tác quảng cáo của nhiều nhãn hàng lớn cùng liên tục góp mặt trong các tuần lễ thời trang.