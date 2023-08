Những điều chưa biết về tháng 7 âm lịch năm 2023

Năm 2023, tháng 7 âm lịch sẽ bắt đầu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 14/9/2023.

Dân gian nước ta thường gọi tháng 7 âm lịch là “tháng cô hồn”. Người xưa cho rằng đây là tháng đen đủi, dễ bị quấy phá, nhiều tai ương… Bởi vậy người ta cũng bảo nhau truyền qua nhiều đời rằng việc lớn việc nhỏ chớ làm vào tháng 7 “cô hồn”.

Nguồn gốc của tháng “cô hồn”

Tháng “cô hồn” là cách gọi dân gian của tháng 7 âm lịch. Tháng 7 cô hồn bắt nguồn từ Đạo Giáo của người Trung Quốc, họ cho rằng đây là khoảng thời gian Diêm Vương sẽ mở Quỷ môn quan. Từ đó các vong linh, ma quỷ sẽ lên dương gian quấy phá.

Bởi vậy, người xưa cho rằng, đây là tháng đen đủi trong năm, dễ gặp phải tai bay vạ gió và nếu làm việc lớn thì khó thành.

Ở Việt Nam, tác giả Bùi Xuân Mỹ có viết trong cuốn “Tục thờ cúng của người Việt” như sau:

“Theo tín ngưỡng truyền thống thì vào Rằm tháng 7, các tội nhân ở cõi âm được tha một ngày, bởi vậy các gia đình ở dương gian làm cỗ bàn cúng gia tiên, đốt vàng mã tụng kinh độ trì cho họ”.

Trong cuốn “Phong tục thờ cúng của người Việt” do NXB Văn hóa Thông tin phát hành cũng có viết rằng:

“Tết Trung nguyên là tết tổ chức vào rằm tháng 7, dân gian còn gọi là ngày Xá tội vong nhân. Nhiều người bày lễ cúng chúng sinh ngoài sân, trước thềm nhà, rìa đường phố, cúng cô hồn, ma đói, dùng lễ vật sơ sài như bánh đa, bánh bỏng, ngô bắp, khoai lang, trứng luộc”.

Không chỉ ở Việt Nam và Trung Quốc, một số nước như Ấn Độ, Campuchia, Nhật Bản cũng có chung niềm tin về tháng 7 cô hồn.

Riêng ở Việt Nam, những tập tục, thói quen thờ cúng, kiêng kỵ… đã trở thành một phần trong nét đẹp văn hóa dân gian ở nước ta.

Lễ Vu lan báo hiếu và Xá tội vong nhân có phải là một?

Trong tháng 7 âm lịch, người ta còn biết đến Lễ vu lan báo hiếu, có nguồn gốc từ Đạo Phật Bắc Tông.

Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ trong năm có sức sống mãnh liệt, cũng bởi vì ý nghĩa cao đẹp của ngày lễ này - uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ của mình. Ngày này, lễ Vu lan còn trở thành “lễ hội văn hóa tình người”.

Lễ Vu lan chính là dịp con cháu trong nhà thể hiện lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành, cảm tạ, đền đáp công ơn sinh dưỡng của bậc sinh thành.

Còn lễ Xá tội vong nhân, theo quan điểm từ nhiều đời nay thì lại đề cao sự ban phước cho các vong hồn chưa được siêu thoát còn lảng vảng trên dương gian.

Dân gian kiêng kỵ gì trong tháng “cô hồn”

Những điều kiêng kỵ này hoàn toàn xuất phát từ dân gian truyền tai nhau, mặc dù không hề có cơ sở khoa học nào chứng minh làm như vậy sẽ tránh được những tai bay vạ gió trong tháng này. Thế nhưng, đây được xem là một nét truyền thống lâu đời và đặc biệt của nước ta.

Kiêng đi chơi đêm: Các cụ ngày xưa đặc biệt không cho trẻ nhỏ ra ngoài vào ban đêm trong tháng này để tránh bị quấy phá. Bên cạnh đó, thời tiết trong tháng 7 âm lịch khá thất thường, việc đi đêm cũng phần nào ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu ớt.

Kiêng nhặt tiền rơi: Vào ngày Xá tội vong nhân, người ta thường cúng tiền lẻ. Bởi vậy người ta nhắc nhau để tránh nhặt phải tiền cúng này.

Kiêng đốt vàng mã linh tinh: Đốt vàng mã vốn là tập tục lâu đời ở nước ta, thế nhưng vào tháng 7 âm lịch thì không nên đốt bừa bãi, có thể sẽ khiến bản thân bị quấy phá. Bên cạnh đó, việc hạn chế đốt vàng mã cũng là hành động bảo vệ môi trường.

Kiêng ăn vụng đồ cúng cô hồn: Đặc biệt đối với các gia đình có trẻ nhỏ, người ta thường cẩn thận để tránh việc trẻ con chưa biết sẽ lấy đồ cúng ăn.

Kiêng chi khoản tiền lớn: Đối với người làm ăn buôn bán, họ thường kiêng chi tiền vào ngày mùng 1, với tháng 7 âm lịch thì lại càng kiêng cữ hơn nữa. Tất nhiên trong cuộc sống không thể tránh khỏi tiêu chi tiêu, vậy nên người ta chỉ hạn chế chi các khoản tiền, đầu tư lớn để tránh việc thất bát sau này.

Những tuổi gặp dữ hóa lành trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão

Tuổi Sửu

Trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Sửu sẽ có những may mắn trong công việc, sự nghiệp. Công danh đặc biệt hanh thông và tài lộc cũng có tiến triển đáng mừng.

Trong tháng 7 mà người ta quan điểm không nên làm việc lớn này thì tuổi Sửu lại có rất nhiều hứng thú trong công việc. Từ đó, công việc được giao cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Người tuổi Sửu sẽ nhận được sự hậu thuẫn của bạn bè, đồng nghiệp trong tháng này. Tài chính tăng tiến và sẽ hoàn thành được một số dự định cá nhân đang ấp ủ.

Chuyện tình cảm cũng sẽ có nhiều biến chuyển tích cực.

Tuổi Mùi

Vận khí của người tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão tương đối yên bình. Công việc cũng như tiền tài đều cải thiện nhiều hơn so với 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh công việc hanh thông thì chuyện tình cảm của người tuổi Mùi trong tháng này cũng nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, người tuổi Mùi cũng nên cẩn thận, dù tài vận có đang đi lên thì cũng chú ý khiêm tốn và cảnh giác để tránh những tai bay vạ gió trong tháng “cô hồn”.

Tuổi Thìn

Dù là tháng 7 lịch nhưng tài vận, công việc, tình cảm của người tuổi Thìn lại phất lên như diều gặp gió.

Người tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch gặp may mắn nhiều là do vốn dĩ là những người chịu thương chịu khó, đây là lúc gặp quả ngọt do chính mình làm ra mà thôi.

Vì là tháng có tài vận thịnh vượng, tuổi Thìn nên có kế hoạch đầu tư, phát triển sự nghiệp của bản thân.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo)