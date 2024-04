Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, cơ quan thành viên Ban tổ chức (BTC) Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2024 thông tin, trong những ngày qua, đông đảo đồng bảo cả nước và du khách nước ngoài hướng về Đất Tổ tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, nhất là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật (13 - 14/4).

Do thời tiết nóng bức, đã có một số người dân gặp vấn đề về sức khỏe: Hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi chân tay lạnh do tăng huyết áp hoặc hạ đường huyết. Lực lượng y tế tại khu vực Đền Hùng đã sơ cứu, cấp cứu và phối hợp lực lượng an ninh hỗ trợ xe cứu thương tiếp cận nhanh chóng, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ, chăm sóc người dân gặp vấn đề về sức khỏe khi tham gia Lễ hội Đền Hùng.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi hành hương về với Đền Hùng nên chuẩn bị đồ dùng cần thiết như đi giầy thể thao, mang theo mũ, nón, chuẩn bị sẵn nước lọc để uống khi leo Đền. Mang theo áo mưa mỏng nhẹ phòng trường hợp trời mưa, nên mang ít đồ ăn sẵn (kẹo, bánh ngọt) tránh bị hạ đường huyết. Nên đi theo sắp xếp của BTC, không chen lấn xô đẩy, luôn giữ khoảng cách để tạo sự thoải mái.

Du khách về Đền Hùng trong dịp Lễ hội nếu có vấn đề về sức khỏe có thể liên hệ theo số điện thoại: 0365912999 (Bác sĩ Bùi Văn Luân - Tổ trưởng Chốt thường trực tại góc trái trục đường hành lễ, Trung tâm Lễ Hội); 0974954129 (Bác sĩ Trần Văn Chu - Tổ trưởng Chốt thường trực tại Sân công quán); 0972891657 (Bác sĩ Trần Văn Tuấn - Tổ trưởng Chốt thường trực tại Ngã ba nhà hàng Cổ tích) để được hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan y tế khuyến cáo, để tránh bị ngộ độc thực phẩm, người dân và du khách thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm trái cây tươi để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Công tác phun khử khuẩn khu vực trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Để đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe đối với các đại biểu, các lực lượng tham gia trực tiếp, nhân dân, du khách trong và ngoài nước về tham gia Lễ hội, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh duy trì tổ chức thường trực y tế tại đơn vị 24/7 theo quy định. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh phân công một kíp trực cấp cứu tại Bệnh viện 24/7, bố trí 2 phòng bệnh, cơ số thuốc, vật tư y tế, các trang thiết bị cấp cứu sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu người bệnh khi có tình huống xảy ra, tổ chức vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu ra trong suốt thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngành Y tế bố trí 2 đội y tế, 2 xe cứu thương thường trực cấp cứu 24/24 giờ và 4 tổ y tế tại các vị trí quan trọng (Cổng Công Quán, Đền Hạ, Đền Thượng và Đền Giếng) đảm bảo sơ, cấp cứu phục vụ người dân có vấn đề sức khỏe hiệu quả nhất.

Thành lập 1 tổ phòng chống dịch cơ động, vệ sinh môi trường tổ chức thường trực tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng với đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện tác nghiệp, thực hiện kiểm tra, giám sát và triển khai phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Thành lập đội kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố và các địa điểm diễn ra hoạt động chính của lễ hội.