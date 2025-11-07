Axit béo Omega-3 là chất béo thiết yếu cần thiết cho hoạt động của tim, mạch máu, phổi, hệ miễn dịch và nội tiết. Thiếu Omega-3 có thể gây ra nhiều thay đổi về sức khỏe thể chất, tinh thần và nhận thức.

Dưới đây là những dấu hiệu thiếu Omega-3 ở người lớn:

Da khô, nổi mụn

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin sức khỏe Health cho biết, khi thiếu Omega-3, bạn có thể nhận thấy da khô, dễ kích ứng và nổi mụn nhiều hơn. Bổ sung Omega-3 có thể giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, giảm viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Tóc yếu

Không chỉ thời tiết mới ảnh hưởng đến làn da mà chất béo Omega-3 cũng có vai trò giữ ẩm da và tóc. Ăn quá ít chất béo cũng có thể khiến tóc khô, xơ và dễ gãy.

Đau khớp và rụng tóc là một trong những dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu Omega-3

Giảm trí nhớ, khó tập trung

Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của não. Thiếu Omega-3 có thể khiến khó tập trung và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc Parkinson. Cung cấp đủ Omega-3 giúp bảo vệ não, làm chậm quá trình lão hóa não, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ học tập, ghi nhớ.

Thay đổi tâm trạng

Omega-3 hỗ trợ sức khỏe não bộ, giảm lo lắng, trầm cảm và thay đổi tâm trạng. Hệ thống thần kinh trung ương cần loại chất béo lành mạnh này để hoạt động, nếu không nạp đủ có thể gây viêm khắp cơ thể.

Viêm cũng liên quan đến giảm sức khỏe tâm thần và tăng cường hấp thụ Omega-3 vừa có tác dụng giảm viêm vừa hỗ trợ chức năng não.

Đau khớp

Viêm do thiếu Omega-3 có thể ảnh hưởng đến các bộ phận của cơ thể, bao gồm xương khớp. Chất béo này chịu trách nhiệm duy trì cấu trúc của các tế bào nên nếu không dung nạp đủ có thể dẫn đến giảm tính linh hoạt, tăng đau khớp.

Huyết áp cao hơn bình thường

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Livestrong cho biết, huyết áp tăng có thể là dấu hiệu cơ thể không nhận đủ Omega-3 trong chế độ ăn uống. Đây là chất béo có lợi cho tim nên tăng lượng hấp thụ có thể giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn ít nhất hai bữa cá béo một tuần để tăng sức khỏe tim mạch.

Ngủ kém, mệt mỏi, thiếu năng lượng

Thiếu Omega-3 có thể khiến giấc ngủ kém, gây mệt mỏi, thiếu năng lượng ban ngày. Nghiên cứu cho thấy mức Omega-3 cao dẫn đến chất lượng và thời lượng giấc ngủ tốt hơn.

Nếu nghi ngờ thiếu Omega-3 hoặc gặp các dấu hiệu như kích ứng da, khó tập trung, thay đổi tâm trạng, hãy đến gặp bác sĩ. Bác sĩ có thể xét nghiệm tế bào hồng cầu để đánh giá lượng Omega-3, từ đó khuyến nghị liều dùng phù hợp.