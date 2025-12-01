Những đám cưới gây sốt nhất năm 2025 của sao Việt

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến nhiều lễ cưới hoành tráng, đánh dấu cuộc sống mới của dàn sao Việt đình đám cùng nửa kia.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đám cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương có thể xem là được chú ý nhất trong năm 2025. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2025. Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 và doanh nhân Viết Vương diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ (Quảng Trị) trong không gian lãng mạn, ấm cúng.

Tại lễ cưới, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ tới chồng: “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là hành trình chung mang tên hạnh phúc trọn đời”. Chú rể Nguyễn Viết Vương đáp: "Hôm nay, sau tất cả năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Sau đám cưới tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào tháng 11/2025. Sự kiện quy tụ dàn khách mời gồm nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Sau một thời gian dài kín tiếng chuyện đời tư, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ công khai đám cưới vào tháng 5/2025. Người đẹp chọn đảo Rều tại quê hương để tổ chức tiệc với khoảng 150 khách. Dưới cơn mưa nhẹ, cô dâu, chú rể nhiều lần khóc khi nói lời ước hẹn.

Đặc biệt, tại lễ cưới, Hồ Quỳnh Hương công bố đã có con trai 2 tuổi, tên thân mật là Táo. Con trai là kết quả tình yêu của vợ chồng cô sau 5 năm bên nhau.

Ông xã của Hồ Quỳnh Hương là doanh nhân Hoàng Công Thành, hơn cô 2 tuổi. Chia sẻ về ông xã, Hồ Quỳnh Hương cho biết: "Chúng tôi làm bạn trước và cũng là đối tác làm ăn khoảng 5 năm. Khi tôi quyết định mở quán đồ chay, anh ấy cũng làm theo và dần dần cả hai mới thích nhau. Tuy nhiên, khi làm ăn chung, chúng tôi cũng có những điều trái ngược nhau về tư duy kinh doanh chứ không được như bây giờ".

Ca, nhạc sĩ Vũ Cát Tường

Tháng 2/2025, hôn lễ của Vũ Cát Tường và bạn đời Thu Trang (Bí Đỏ) diễn ra trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Ca sĩ chọn không gian ngoài trời, trang trí nhiều hoa tươi theo phong cách lãng mạn.

Xuất hiện trên lễ đường, Vũ Cát Tường và bạn đời đã trao cho nhau những lời yêu thương. "Anh vẫn mong muốn được dắt tay em, dìu dắt em, bảo vệ em cho đến khi mình già đi. Ngày này, người con gái này đang đứng trước mặt anh, sẽ là ngày mà anh ghi nhớ suốt đời. Anh yêu em", Vũ Cát Tường khóc nói.

Bạn đời của Vũ Cát Tường là vũ công chuyên nghiệp. Cả hai lần đầu gặp gỡ và hợp tác làm việc từ MV Có người (2019). Đến năm 2020, cả hai bắt đầu tìm hiểu và gắn bó đến hiện tại. Trong 5 năm gắn bó, cả hai kín tiếng về mối quan hệ, chỉ âm thầm hỗ trợ nhau trong công việc.

Đạt G và Cindy Lư

Tháng 7/2025, Đạt G và Cindy Lư tổ chức lễ cưới tại TP.HCM sau hơn 5 năm gắn bó. Trải qua nhiều sóng gió và những lần hợp tan, cặp đôi đã về chung một nhà trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Lễ cưới của cặp đôi có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong ngày trọng đại, Cindy Lư xúc động chia sẻ về mối tình kéo dài 5 năm: "Để đến được ngày hôm nay là kỳ tích. Không biết bao nhiêu bão tố xảy ra, có lúc tụi mình kiệt sức, nhưng điều không thay đổi là tình yêu từ anh. Anh chưa bao giờ bỏ rơi, chê bai em".

Trong khoảnh khắc trao nhẫn cưới, Đạt G quỳ gối và nghẹn ngào nhắn nhủ tới vợ: "Hạnh phúc nhé em yêu của anh. Sống cùng anh và con đến hết cuộc đời. Anh đã chọn em, thì được hay mất anh cũng đều vui lòng".

Cặp đôi quen nhau từ năm 2020, khi Cindy Lư làm mẹ đơn thân sau khi có 2 con với ca sĩ Hoài Lâm. Cô cho biết Đạt G luôn yêu thương, chăm sóc 2 con gái như con ruột.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Tháng 11/2025, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nên duyên vợ chồng cùng doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra trang trọng tại TP.HCM, với sự tham dự của khoảng 800 khách mời.

Tại lễ cưới, trong giây phút đọc lời thề, cả cô dâu và chú rể đều không kìm được nước mắt. Cô dâu Quỳnh Châu nhắn nhủ tới chồng: "Em chọn anh làm chồng và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì hay vội vàng, còn anh là nước hồ, giúp em bình tâm và cảm thấy bình yên".

Chuyện tình của hai người bắt đầu từ năm 2020 khi gặp nhau tại một sự kiện. Qua tiếp xúc, trò chuyện, Quỳnh Châu nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ.

Năm 2024, Ngọc Phát cầu hôn Quỳnh Châu dịp cô đón tuổi mới. Đến tháng 9/2025, Quỳnh Châu mới công khai thông tin đính hôn, nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.