Sau 11 năm kể từ album Tĩnh lặng, Hồ Quỳnh Hương sẽ ra mắt album tiếp theo của mình với tựa đề Khi em hát. Album gồm 8 ca khúc: Khi em hát, Giữ lại một bình yên, Yêu là cho đi, Làm sao em quên, Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết, Yêu thì yêu, Tan theo sao băng, Đổi thay.

Hình ảnh Hồ Quỳnh Hương với album "Khi em hát"

Nữ ca sĩ cho biết, album được cô ấp ủ trong quãng thời gian tĩnh tại nhất của đời mình, khi âm nhạc trở thành nơi để cô lắng nghe bản thân một cách chân thật nhất.

Trong quá trình làm việc, Hồ Quỳnh Hương để cảm xúc tự dẫn dắt, đem âm nhạc trở thành nơi giãi bày và chữa lành. Cũng từ đó, những ca khúc đến với cô theo một cách rất tự nhiên. "Thật kỳ lạ là những ca khúc trong album không phải do Hương chọn. Chúng tìm đến Hương như một sự sắp đặt của duyên số, đúng lúc tâm hồn yếu đuối nhất", nữ ca sĩ tâm sự.

Cùng với việc đánh dấu hành trình 11 năm, Khi em hát còn là lời tự sự nghệ thuật, nơi Hồ Quỳnh Hương tìm thấy sự kết nối giữa bản thân và khán giả thông qua những giai điệu chân thành.

Cùng giọng ca Hồ Quỳnh Hương, Khi em hát còn có sự góp giọng của nhạc sĩ Dương Trường Giang và 2 giọng ca trẻ Kai Đinh, Cầm. Album sẽ chính thức ra mắt vào 19h ngày 18/12/2025 trên các nền tảng âm nhạc số.