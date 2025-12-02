Thời gian qua, nghệ sĩ Việt liên tục ghi điểm với những hành động giúp đỡ, hướng về bà con thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Từ việc kêu gọi quyên góp, hỗ trợ vật phẩm, đến trực tiếp về vùng lũ trao quà, loạt nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Tiên Nguyễn, Hoà Minzy, Đức Phúc, Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Diệp Lâm Anh… đều xuất hiện với tinh thần sẻ chia. Giữa làn sóng nghĩa tình ấy, Hoa hậu Đỗ Hà và chồng là Viết Vương - đại diện Tập đoàn Sơn Hải đã có hành động ghi điểm tuyệt đối.

Cụ thể, báo Đắk Lắk thông tin vào ngày 2/12, tại trụ sở Tỉnh uỷ Đắk Lắk, đoàn công tác của Tập đoàn Sơn Hải do Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Vương dẫn đầu đã trao 2 tỷ đồng cùng 20 tấn gạo hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt lũ lịch sử vừa qua. Trong buổi trao tiền và vật phẩm này còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Hà. Đây cũng là một trong những hoạt động đầu tiên cả hai cùng nhau đồng hành sau khi tổ chức lễ cưới.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà - Viết Vương cùng nhau làm thiện nguyện (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Cả hai trao 2 tỷ đồng, 20 tấn gạo cho bà con (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Hoa hậu Đỗ Hà trực tiếp trao quà cho bà con tại Đắk Lắk

Trước đó, vào chiều 28/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tiếp nhật 3 tỷ đồng, 20 tấn gạo từ Tập đoàn Sơn Hải để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng do thiên tai. Trong buổi lễ này, Hoa hậu Đỗ Hà cũng ăn diện giản dị, thân thiện cùng chồng làm thiện nguyện.

Với những thông tin được công khai thì Tập đoàn gia đình chồng Đỗ Hà đã đóng góp 5 tỷ đồng.

Vợ chồng Đỗ Hà trao 3 tỷ, 20 tấn gạo tại tỉnh Khánh Hoà (Nguồn: Khánh Hoà Online)

Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, Hoa hậu Đỗ Hà vốn đã ghi dấu ấn đẹp trong lòng công chúng bằng những hoạt động thiện nguyện bền bỉ. Từ khi đăng quang đến nay, nàng hậu thường xuyên tham gia các chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn, trao học bổng, đồng hành cùng nhiều quỹ xã hội. Hình ảnh một Hoa hậu Việt Nam giản dị, hết mình vì cộng đồng từng là điểm cộng lớn giúp Đỗ Hà được yêu mến và đến hiện tại vẫn là giá trị cô giữ vững, dù đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống.

Trong lễ cưới của 2 con, bố chồng Hoa hậu Đỗ Hà từng dặn dò cặp đôi phải sống tích cực, hoàn thiện bản thân và giúp ích cho xã hội: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".