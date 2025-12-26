Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý chuyên môn, không có lương

Chiều 26/12, trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải bài viết thông báo tuyển trợ lý chuyên môn. Theo nội dung được chia sẻ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết hiện tại và trong thời gian tới anh đang tham gia nhiều dự án lớn, vì vậy cần tuyển thêm trợ lý chuyên môn để hỗ trợ công việc. Các đầu việc được nêu bao gồm tìm kiếm và tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống nội dung cho các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo và các nhà sản xuất.

Bài đăng đưa ra yêu cầu ứng viên dưới 30 tuổi, xác định điện ảnh là con đường nghề nghiệp tương lai, thuộc hoặc theo học các chuyên ngành liên quan như phim ảnh, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật. Ngoài ra, những người có khả năng về AI được ưu tiên.

Về hình thức làm việc, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ghi rõ là part time và không có lương. Quyền lợi được đề cập trong bài đăng gồm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn, làm việc cùng các nhà sáng tạo, nhà sản xuất và nhà đầu tư trong ngành.

Thông tin cụ thể trong bài đăng tuyển trợ lý chuyên môn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: FBNV

Sau khi bài đăng được chia sẻ rộng rãi, nội dung tuyển trợ lý chuyên môn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đó, chi tiết hình thức làm việc part time nhưng không có lương được nhiều người quan tâm.

Chúng tôi đã liên hệ với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và anh có lý giải thêm về công việc trợ lý chuyên môn: "Thật ra đây là 1 hình thức cho các bạn học và thực tập. Đổi lại các em phụ tìm tư liệu và note các buổi làm việc. Vì cũng có nhiều bạn hỏi mình có dạy và học phí thế nào? Mình thì không dạy riêng lấy tiền các em. Nên tốt nhất là các em có môi trường thực tập nghiêm túc. Các em sẽ hiểu hơn về quy trình làm phim ở những đoàn lớn và công việc để làm. Qua công việc thì mình sẽ biết em nào năng khiếu, có khả năng để phát triển tương lai".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết đã có nhiều người liên hệ để học và trả phí nhưng nam đạo diễn không dạy riêng và lấy tiền. Thế nên anh tuyển trợ lý chuyên môn như một hình thức để các bạn vừa học vừa thực tập để hiểu rõ quy trình sản xuất một bộ phim. Ảnh: FBNV

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Dạ Cổ Hoài Lang, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam...

Những bộ phim remake của Nguyễn Quang Dũng được đánh giá là có dấu ấn riêng khi khéo léo đưa tinh thần và màu sắc Việt Nam vào các tác phẩm điện ảnh ăn khách. Từ bối cảnh, tạo hình nhân vật cho đến lời thoại, mọi chi tiết đều được Việt hóa một cách mềm mại, giúp bộ phim giữ được sự quen thuộc với khán giả trong nước, đồng thời tạo nên khác biệt rõ rệt so với phiên bản gốc.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận nhiều giải thưởng và được đánh giá là một trong những đạo diễn - nhà sản xuất phim tài năng của màn ảnh Việt.

Nguyễn Quang Dũng được đánh giá là một trong những đạo diễn tài năng của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV



