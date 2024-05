Ai trong chúng ta cũng khao khát có một tuổi trẻ đầy sức khỏe và một tuổi già minh mẫn, tuổi thọ cao. Để thực hiện ước mong này, con người không chỉ liên tục nâng cao chất lượng sống mà còn chăm chỉ rèn luyện và từ bỏ các lối sống không lành mạnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ mắc phải bệnh tật nghiêm trọng.

Phụ nữ thường có khả năng sống lâu hơn nam giới, không chỉ do họ có những thói quen sống tốt hơn mà còn do những đặc trưng sinh lý độc đáo trong cơ thể.

Những người phụ nữ sở hữu thân hình đầy đặn, làn da tươi tắn và đôi môi hồng hào thường phản ánh một cơ thể được chăm sóc tốt, ngủ đủ giấc và nhận đủ chất dinh dưỡng. Ngược lại, những ai có làn da nhợt nhạt và môi tái có thể đang đối mặt với những vấn đề sức khỏe không mong muốn.

Ngoài ra, nếu trên cơ thể người phụ nữ nào sở hữu 3 "to" dưới đây thì càng chứng minh họ thực sự có nền tảng sức khỏe tốt, có thể phòng ngừa được nhiều bệnh tật. Từ đó, có cơ hội sống khỏe dài lâu hơn.

Phụ nữ nào có 3 bộ phận này càng "to" thì càng sống thọ

1. Mũi to

Một số mọi người cảm thấy tự ti về kích thước của mũi mình, lo lắng rằng nó sẽ làm mất đi vẻ cân đối trên gương mặt. Tuy nhiên, trong quan điểm của Y học cổ truyền Trung Quốc, những người có tuổi thọ cao thường sở hữu chiếc mũi có cánh rộng lớn hơn người bình thường. Lý do là vì một chiếc mũi lớn hỗ trợ quá trình hít thở một cách hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hàm lượng oxy trong máu, từ đó làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. Bên cạnh đó, mũi còn giữ chức năng như một bộ phận lọc, ngăn chặn vi khuẩn và virus có trong không khí, giúp chống lại các căn bệnh, đặc biệt là những bệnh liên quan đến hệ thống hô hấp.

2. Đùi to

Nhiều chị em lo lắng đùi to sẽ khiến cơ thể mập mạp hơn, do đó luôn cố gắng duy trì 1 vòng đùi càng nhỏ càng tốt. Thực tế đùi to làm một dấu hiệu của việc sống thọ. Một đội ngũ các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã thực hiện phân tích trên một nhóm gồm 2.816 người, nam và nữ, trong độ tuổi từ 35 đến 65. Qua đó, tác giả nghiên cứu đánh giá tỷ lệ mắc bệnh tim dựa trên nhiều yếu tố như chiều cao, cân nặng, số đo vòng đùi, vòng eo, vòng hông và tỷ lệ mỡ trên cơ thể. Kết quả cho thấy, người càng có đùi to thì càng có tỷ lệ mắc bệnh tim và tử vong sớm thấp hơn so với những người bình thường khác.

3. Mông to

Các nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, đã mở ra một góc nhìn mới về lợi ích sức khỏe của việc có vòng ba đầy đặn: mỡ ở khu vực này được xem là "chất béo lành mạnh", có vai trò trong việc cân bằng cholesterol, từ đó làm chậm quá trình xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ tiểu đường. Người sở hữu vòng ba lớn thường có mức cholesterol tốt hơn so với người có vòng ba nhỏ.

Nghiên cứu đăng tải trên trang Thehealthy cho thấy sự tăng kích thước của mông và đùi có liên quan trực tiếp đến khả năng chặn đứng chất béo xâm nhập vào các cơ quan nội tạng, qua đó bảo vệ tim, phổi hiệu quả. Những người phụ nữ với vòng ba nở nang không những nổi bật với dáng vóc cuốn hút mà còn có thể tự tin hơn về sức khỏe của mình, với rủi ro bị tim mạch, đột quỵ và tiểu đường thấp hơn đáng kể so với những người khác.

Ngoài sở hữu những bộ phận trên luôn to, chị em cần có 1 thứ càng "nhỏ" càng tốt: Đó là thời gian đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Quá trình lão hóa khi bước qua tuổi 40, kết hợp với gánh nặng từ cuộc sống và sự biến đổi hormone thường khiến phái nữ gặp phải những đêm trằn trọc, giấc ngủ không sâu. Sở hữu một giấc ngủ ngon giúp con người nâng cao sức khỏe, phục hồi chức năng cơ thể một cách tối ưu, đồng thời giảm bớt các rủi ro về bệnh lý và tăng cường tuổi thọ.