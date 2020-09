Những CSGT có "bụng bự" sẽ không được ra đường làm nhiệm vụ

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục CSGT, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 điều chỉnh 2 lĩnh vực là an toàn giao và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, luật năm 2008 không quy định cơ quan nào phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về an toàn giao thông?

Nói về các đề xuất mới, Đại tá Đỗ Thanh Bình cho rằng: “Bộ Công an cam kết chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về an toàn giao thông. CSGT cũng phải nâng cao năng lực của mình, chúng tôi đang dự kiến anh nào vòng 2 (vòng bụng) to không cho ra đường, sẽ kiểm tra kiến thức từng cán bộ”.

Ảnh minh họa

Theo ông Bình, tình hình giao thông liên quan trực tiếp tới con người, hình ảnh đất nước. Cục CSGT đã làm việc với cảnh sát nước ngoài, muốn làm văn hóa, an toàn giao thông tốt hơn phải thay đổi mạnh mẽ trách nhiệm, gắn trách nhiệm cụ thể.

“Liên quan đến điều tra tai nạn, chúng tôi đưa vào luật rất rõ, như tai nạn xảy ra phải điều tra nguyên nhân do người, phương tiện hay hạ tầng và từ đó tính toán hòa giải chứ không có chuyện xe to đền xe bé. Ví dụ 1 xe ô tô tai nạn nhưng không nổ túi khí, cảnh sát phải điều tra do 1 xe hay do lỗi cả seri xe để đảm bảo an toàn cho người dân. Phải gắn trách nhiệm để khi đó, đặt vấn đề tại sao tai nạn giao thông, chúng tôi phải trả lời được”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, khi nghiên cứu xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, An toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT đã dựa trên công ước quốc tế và nghiên cứu hệ thống pháp luật của một số nước và thấy rằng để thay đổi hành vi con người là vấn đề khó, cần nhiều thời gian. Luật Bảo đảm trật tự, An toàn giao thông đường bộ được xây dựng trên nguyên tắc đặt con người là trung tâm.

“Quy định trẻ em phải ngồi sau nhằm đảm bảo an toàn, người lái xe cần hỏi cháu bao nhiêu tuổi? 10 tuổi mời ngồi sau, nếu không nhớ tuổi thì cao bao nhiêu? Đây là sự nhân văn, giúp hình thành thói quen văn hóa, không phải mục đích khi xây dựng quy định là để xử phạt. Trong luật còn xây dựng nhiều nội dung liên quan ứng dụng công nghệ thậm chí còn để dành hành lang quy định liên quan phương tiện không người lái một khi điều kiện kinh tế xã hội đáp ứng được”, ông Bình nêu ví dụ.