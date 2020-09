Cô gái tặng đôi dép tổ ong cho chiến sĩ CSGT chân trần phân làn giữa trời mưa bão

Ngày 18/9, một đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh tặng đôi dép nhựa tổ ong cho chiến sĩ CSGT được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hành động đẹp của nữ sinh được nhiều người khen ngợi và chia sẻ rộng rãi.

Hình ảnh nữ sinh tặng đôi dép tổ ong cho chiến sĩ CSGT được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Chiến sĩ CSGT rất bất ngờ khi nhận được món quà ý nghĩa.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, người đăng tải hình ảnh này lên facebook cho biết, vào khoảng 11h30, khi đang trên đường Lê Hồng Phong (TP Vinh) về nhà, anh bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc áo mưa chạy qua đường, tặng cho chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông một đôi dép tổ ong rồi nhanh chóng rời đi.

Thời điểm này là giờ tan tầm, xe cộ khá đông đúc, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đại úy Nguyễn Trọng Hùng, cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Vinh chính là người nhận được đôi dép.

Anh Hùng chia sẻ: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn TP Vinh có mưa rất to, nhiều khu vực bị ngập cục bộ khiến giao thông đi lại khó khăn. Thời điểm đó, tôi được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Hồng Phong.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh ngập sâu trong nước.

Cả buổi dầm mưa ướt hết nên tôi tháo giày, đi chân trần để thuận tiện trong việc di chuyển. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, có một nữ sinh chạy lại, đặt xuống trước mặt tôi một đôi dép tổ ong còn mới nguyên nói “cháu tặng chú” rồi rời đi ngay.

Lúc đó tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hạnh phúc, cảm nhận tình cảm yêu mến, sự chia sẻ của người dân. Hành động ý nghĩa đó giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mình được giao”.

Tình trạng ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Đến chiều tối ngày 18/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 nên trời vẫn có mưa rất to trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng tại TP Vinh, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân, Quang Trung, Đại lộ V. Lê Nin… bị ngập sâu, có nơi ngập từ 40-50cm.

Việc ngập nặng ở nhiều tuyến phố đã khiến giao thông bị ùn tắc, lực lượng CSGT đã phải căng mình dầm dưới trời mưa để phân luồng giao thông.