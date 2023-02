Những câu thoại vừa hài vừa "chất" của bom tấn Taxi Driver 2: "Tìm ai đẹp trai nhất bắt lại cho ta!"

Kể từ khi lên sóng, Taxi Driver 2 (Tài Xế Ẩn Danh 2) đã vươn lên trở thành phim Hàn "gây sốt" nhất tháng 2 năm nay. Với tỷ suất người xem xếp đầu trong tất cả các dự án chiếu đài, Taxi Driver 2 không chỉ lôi cuốn khán giả nhờ bối cảnh Việt Nam, mà còn nhờ những câu thoại vừa hài hước, vừa sâu xa của dàn nhân vật.

Taxi cao cấp. Đừng chết, hãy gọi chúng tôi

Ngay từ câu khẩu hiệu của nhóm Taxi Cầu Vồng đã không khỏi khiến khán giả dở khóc dở cười. Là những vị anh hùng "đường phố", các nhân vật chính trong Taxi Driver 2 luôn đứng về phía chính nghĩa, giúp người tốt vượt qua khó khăn. Cho nên đừng tuyệt vọng rồi nghĩ quẩn mà hãy gọi cho nhóm đi nhé!

Người nào đẹp trai nhất thì bắt lại cho ta!

Sang đến tận Việt Nam nhưng phu nhân Lim vẫn không thể quên đi quá khứ đau thương do bị Wang Tao Zi (hay nam chính Do Gi) phản bội. Tuy nhiên dù niềm tin dành cho tình yêu đã mất, nhưng niềm tin dành cho... mỹ nam vẫn còn. Bắt người nhưng phải bắt người đẹp, đó chính là phu nhân Lim.

Chú gì mà chú!

Song song đó, nam chính Do Gi của Taxi Driver 2 có màn "ăn miếng trả miếng" nhẹ trong tập 3. Không còn là mỹ nam được phu nhân Lim say mê, Do Gi khoác lên mình bộ trang phục làm nông giản dị, ai ngờ bị nhận nhầm thành "ông chú". Dù có giải thích cách mấy nhưng Do Gi vẫn phải chịu thua đánh giá của đối phương.

Không tin bất kì người đàn ông nào!

Đó chính là phương châm "khắc cốt ghi tâm" của phu nhân Lim khi trở lại trong phần 2. Đã bị bỏ rơi một lần, cô giờ đây phải lý trí cao độ để không mắc mưu nữa, nhất là khi lại chạm trán "tình cũ" Wang Tao Zi.

Tiền không quan trọng, con người làm việc vì tình cảm thôi.

"Ông chú" Do Gi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong tập 3. Có lẽ vì đánh giá thấp về ngoại hình người ta nên các nhân vật trong câu chuyện này đã nhiệt tình giúp đỡ Do Gi. Tất cả là vì tình nghĩa mà thôi!

Hôm nay ta đây phải xé xác chú!

Phu nhân Lim "nhập gia tùy tục" khi sẵn sàng truy lùng Do Gi đến tận cùng. Tại Việt Nam, cô quyết tâm phải triệt hạ bằng được anh, thậm chí không ngại "bắn" tiếng Việt như một đại cường nữ thực thụ.

Có nghe tin tôi chết thì cũng đừng đến nhà tang lễ, biết chưa?

Đến ngài chủ tịch Sung Chul cũng có khoảnh khắc tỏa sáng của mình. Khi các đồng đội cũ đến tìm gặp, Sung Chul đã thẳng thừng đuổi về, thậm chí nói rằng "Nghe tôi chết thì cũng đừng đến nhà tang lễ". Nghe có vẻ tuyệt tình nhưng đây chính là cách để các thành viên của Taxi Cầu Vồng có thể tìm thấy con đường mới tươi sáng hơn.

Dấu vết có thể xóa đi một sớm một chiều, nhưng thói quen thì...

Câu chuyện tình "cảm lạnh" giữa Do Gi và phu nhân Lim chính thức kết thúc sau 2 tập đầu của Taxi Driver 2. Bản thân nam chính cũng đã thú nhận anh không có tình cảm gì với cô, tất cả chỉ là âm mưu mà thôi. Thói quen thì khó xóa nhòa, mong phu nhân Lim có thể sớm tìm thấy chân ái của đời mình...

Ảnh: K+, KBS