Sẵn sàng bỏ ĐH top 3 Hàn Quốc để học trường khác, "soái ca" mặc áo dài Việt Nam trong 'Taxi Driver 2' có học vấn đỉnh cỡ nào?

Taxi Driver 2 là một trong những bộ phim Hàn đáng chú ý nhất dạo gần đây. Tác phẩm này kể về công việc của Kim Do Gi (do Lee Je Hoon thủ vai) cùng các đồng đội tại hãng taxi Cầu Vồng. Đây không phải một hãng taxi bình thường mà là nơi chuyên hỗ trợ những người yếu thế trả thù những kẻ từng hại họ.

Giữ nguyên sức hút từ phần 1, Taxi Driver 2 cũng thu hút sự quan tâm đông đảo. Đặc biệt là khi bộ phim này có những cảnh quay tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Huế, hình ảnh nhân vật chính Kim Do Gi trong tà áo dài khiến khán giả Việt vô cùng thích thú. Quá khứ của nam diễn viên này vì thế cũng được dân tình rần rần đào lại, đặc biệt là về vấn đề học vấn.

Diễn viên Lee Je Hoon trong Taxi Driver 2



Cho những ai chưa biết, Lee Je Hoon (sinh năm 1984) từng là sinh viên ngành Công nghệ sinh học tại Đại học Hàn Quốc - ngôi trường nằm trong SKY, Top 3 ngôi trường mơ ước của tất cả sinh viên Hàn. Đại học Hàn Quốc là một trong ba trường đại học hàng đầu của Hàn và do đó rất khó để vào được. Điều này có nghĩa là Lee Je Hoon phải đạt điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học của mình. Nhưng vào năm thứ hai, anh quyết định chuyển sang Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên của mình.

Đến thời điểm hiện tại có thể nói việc "quay xe" sang học tại trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul của Lee Je Hoon là vô cùng hợp lý khi anh liên tiếp gặt hái được những thành công và tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ cho khán giả.

Không chỉ điển trai mà nam diễn viên này còn học cực giỏi!

Khám phá trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul

Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul hay được biết đến với tên gọi Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (Korea National University of Arts) là trường đại học nghệ thuật số 1 tại xứ sở Kimchi. Được thành lập vào năm 1990, tọa lạc tại thủ đô Seoul, đây chính là nơi đào tạo ra hàng loạt nghệ sĩ tài năng của Hàn Quốc.

Tuy là ngôi trường còn khá "non trẻ" nhưng những thành tích về giáo dục đào tạo mà ngôi trường này đạt được bảng thành tích đáng khích lệ. Hiện nay, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc đã có liên kết hợp tác chính thức với 103 trường Đại học của 26 quốc gia trên thế giới tạo ra một mạng lưới trao đổi sinh viên rộng lớn giữa các trường đại học. Tiêu biểu có thể kể đến như: Trường Đại học nghệ thuật London (Anh), Đại học Exeter (Anh), Đại học Yale, Đại học Sydney (Úc)…

Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc

Hiện nay trường có 6 khối đào tạo chính và 1 khối đào tạo liên ngành. Mỗi khối đào tạo được chia thành nhiều chuyên ngành nhỏ khác nhau. Cụ thể:

- Khối Nhảy (Dance): Trình diễn, Khiêu vũ, Lý thuyết nhảy, Quản lý nghệ thuật.

- Khối Nhạc kịch: Đạo diễn, Viết kịch bản, Trang trí sân khấu, Nghệ thuật trình diễn, Nghiên cứu nghệ thuật kịch.

- Khối Âm nhạc: Thanh nhạc, Nhạc cụ âm nhạc, Sáng tác, sản xuất âm nhạc, Phối âm, Kỹ thuật xuất bản.

- Khối Nghệ thuật tạo hình: Thiết kế, Mỹ thuật, Kiến trúc, Nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc.

- Khối Điện ảnh và Đa phương tiện: Sản xuất phim, Nghiên cứu phim, Hoạt hình, Truyền thông đa phương tiện, Phát thanh truyền hình,

- Khối Nghệ thuật Truyền thông Hàn Quốc: Nhạc dân gian, nhảy truyền thống, kịch dân gian, Nghiên cứu truyền thống Hàn Quốc, sáng tác âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

- Khối Liên ngành: Âm nhạc, Quản lý trình diễn, Nghệ thuật tường thuật.

Một ngành học được đào tạo tại trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul

Ngôi trường này cung cấp cơ sở vật chất cực kỳ tốt để phục vụ các buổi biểu diễn và triển lãm cho sinh viên và giảng viên. Một số cơ sở vật chất nổi bật: Rạp chiếu phim với 252 chỗ ngồi, một xưởng phim lớn nhỏ, 5 phòng truyền hình, hơn 90 phòng thực hành và 12 phòng xem trước cùng hơn 1000 thiết bị làm phim; Hội trường KNUA với 368 chỗ ngồi chuyên tổ chức các buổi hội thảo, hòa nhạc, biểu diễn quy mô lớn; Phòng nhạc cụ hiện đại, sinh viên được mượn miễn phí: 48 piano lớn, 68 piano đứng, 19 piano kỹ thuật số, 1 đàn Celesta, 3 đàn Harpsichord, 2 đàn organ điện tử, 2 đại phong cầm và 336 nhạc cụ khác nữa.

Thậm chí, trường còn thành lập và quản lý Công ty Khiêu vũ KNUA dành riêng cho các sinh viên ngành Khiêu vũ, Công ty Dolgoji cho sinh viên ngành Phim kịch.

Trường có cơ sở vật chất hết sức hiện đại

Những nhân vật đình đám xuất thân từ trường đại học này phải kể đến như: Kim Go Eun, Lee Joon, Suho (EXO), Lee Ji Hoon, Park So Dam, Yang Se Jong, Oh Man Seok, Kim Dong Wook, Jang Dong Gun…

Từ Kim Go Eun...