Những câu nói "để đời" của Shark Thủy trước khi bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: "Nếu có thể, nên giỏi cả việc học và việc kinh doanh"

Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức Shark Thủy), Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi vướng vòng lao lý, doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy, một trong những khách mời "quyền lực" từng xuất hiện trong chương trình Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam.

Thậm chí, sau hai mùa phát sóng đầu tiên, Shark Thủy còn trở thành quán quân đầu tư vào các start up.

Dưới đây là những câu nói ấn tượng nhất của doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy từng gây bão cộng đồng mạng:

1. "Người ta nói trâu chậm uống nước đục', nhưng theo tôi thì cứ chậm chút, có khi được mua rẻ"

Trả lời trên Trí Thức Trẻ, khi được hỏi vì sao ông thường là vị cá mập đưa ra những lời đề nghị cuối cùng, Shark Thủy cho biết:

"Tôi là người hay đưa ra những đề nghị cuối cùng trong các thương vụ. Khi các sharks khác đề nghị hay từ chối startup, tôi sẽ quan sát xem các bạn đón nhận với tâm thái như thế nào. Điều đó sẽ quyết định việc tôi đưa ra lời đề nghị tiếp theo ra sao.

Người ta thường nói "trâu chậm uống nước đục". Nhưng theo kinh nghiệm của tôi về đàm phán thì có lẽ, mình cứ chậm chút, có khi được mua rẻ".

2. "Anh thích lao vào, khi người khác bỏ đi"

Đây là câu nói tại Shark Tank Việt Nam mùa 1, Shark Nguyễn Ngọc Thuỷ đã thể hiện sự liều lĩnh của mình bằng việc sẵn sàng nhảy vào cứu vớt một dự án mà tất cả mọi người đều từ chối.

3. "Nếu chúng ta sinh ra ở nước đã giàu rồi thì khởi nghiệp sẽ rất khó"

Trả lời trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Thủy cho biết: "Việt Nam đang phát triển, Việt Nam chưa giàu mới chính là cơ hội. Nếu chúng ta sinh ra ở nước đã giàu rồi thì khởi nghiệp sẽ rất khó. 10 -20 năm tới phụ thuộc vào tinh thần khởi nghiệp của các bạn chính ngày hôm nay. Hãy ước mơ, chinh phục, dám nghĩ, dám làm, đừng bao giờ bỏ mục tiêu, khát vọng".

4. Nếu có thể, nên giỏi cả việc học và việc kinh doanh

Trong chương trình giao lưu giữa các Shark với hơn 4.000 sinh viên Hà Nội vào 6 năm trước, khi được đặt vấn đề sinh viên có nên tạm dừng học hành để tìm kiếm đam mê hay theo đuổi một mục tiêu đã định trước đó, Shark Thủy viện dẫn câu nói phổ biến về người phụ nữ Việt Nam: Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Anh khuyên các bạn sinh viên, nếu có thể, nên giỏi cả việc học và việc kinh doanh.

"Học đại học là hình thức đào tạo chính quy, nếu có cơ hội học đại học thì rất tốt. Tuy nhiên việc học không nên dừng lại ở đó. Chúng ta phải học mỗi ngày, học cả đời. Không có người thành công nào thiếu kiến thức cả, không bao giờ có".

5. Phương châm đầu tư của tôi không phải đầu tư để 4 hay 5 năm sau thoái vốn kiếm lời, mà muốn đồng hành cùng doanh nghiệp ấy

"Tôi lựa chọn câu chuyện NGÀNH, vì tôi muốn song hành cùng startup, muốn biến họ thành công ty lớn, dẫn đầu trong ngành họ đang hướng đến. Chính vì vậy, tôi luôn đặt ra mục tiêu thách thức để họ tiến nhanh hơn. Còn tỷ lệ chi tiết nắm giữ bao nhiêu thì cũng tùy theo từng dự án và tôi sẽ công bố sau", Shark Thủy nói sau kết thúc Shark Tank mùa 2.

