Những cặp sao có tướng phu thê nhất Kbiz: Hyun Bin - Son Ye Jin được dân tình tích cực "đẩy thuyền"

Có những sao Hàn, dù đã hợp tác với nhau hay chưa nhưng giữa họ đều có khá nhiều điểm tương đồng trên gương mặt mà netizen thường gọi đó là "tướng phu thê".

Trong showbiz Hàn có nhiều cặp sao có "tướng phu thê", được khán giả nhiệt tình "ship" và "đẩy thuyền", hy vọng họ sẽ trở thành một cặp đôi ngoài đời thực như: Hyun Bin - Son Ye Jin, Lee Min Ho - Kim Go Eun...

Tuy rating của Điên thì có sao không tốt như mong đợi nhưng sự hợp tác ăn ý của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji cũng được khán giả đánh giá rất cao. Có sự phản ứng hóa học cực đỉnh khi diễn chung, lại đều là những diễn viên tài sắc vẹn toàn, có rất nhiều người tích cực ủng hộ Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji trở thành một cặp đôi ngoài đời thực. Không chỉ vậy, khi ghép gương mặt của hai ngôi sao này lại, mọi người thấy những điểm giống nhau đến bất ngờ, đúng là "tướng phu thê" đây rồi!

Hyun Bin – Son Ye Jin

Thành công lớn của Hạ cánh nơi anh phải kể đến công của Hyun Bin cùng Son Ye Jin đầu tiên. Không chỉ tương xứng từ ngoại hình cho đến tài năng mà phản ứng hóa học của Hyun Bin và Son Ye Jin trong Hạ cánh nơi anh cũng rất mạnh. Ngoài đời, cặp sao nổi tiếng này còn có rất nhiều "hint" khiến netizen không khỏi nghi ngờ về việc họ đang bí mật hẹn hò, giống Song Hye Kyo và Song Joong Ki mấy năm trước.

Quân vương bất diệt từng gây xôn xao với cặp đôi chính Lee Min Ho và Kim Go Eun, khán giả xem phim còn cảm thấy hai ngôi sao này không đem đến "cảm giác cặp đôi" giống Kim Soo Hyun – Seo Ye Ji hay Hyun Bin – Son Ye Jin. Tuy nhiên sau khi phim kết thúc, Lee Min Ho lại vướng tin đồn hẹn hò với Kim Go Eun, netizen mới "soi" ảnh và cảm thấy hai ngôi sao này có khá nhiều điểm tương đồng trên gương mặt, nhất là khi cười.

Jung Hae In – Han Ji Min

Dù cũng từng hợp tác với Son Ye Jin nhưng dân mạng cho rằng Jung Hae In lại có "tướng phu thê" với Han Ji Min hơn. Năm ngoái, Jung Hae In và Han Ji Min cùng hợp tác trong bộ phim Đêm xuân, khán giả cảm thấy hai diễn viên rất xứng đôi vừa lứa. Điều đặc biệt hơn nữa là nụ cười của Jung Hae In và Han Ji Min cực kỳ giống nhau, tạo nên "tướng phu thê" khiến netizen đổ xô đi ship.

Han So Hee – Ngô Diệc Phàm

Người đẹp Han So Hee gây ấn tượng với vai "tiểu tam" xinh đẹp trong bộ phim đình đám Thế giới hôn nhân, cô cũng nhận được sự chú ý vì nhan sắc na ná với đàn chị Song Hye Kyo. Sau khi nổi tiếng, nhiều netizen cảm thấy Han So Hee và Ngô Diệc Phàm có tướng phu thê khi trong không ít những khoảnh khắc cả hai giống nhau đến bất ngờ. Tuy nhiên khác so với những cặp đôi trên, Han So Hee và Ngô Diệc Phàm chưa từng hợp tác, giữa họ cũng không có bất kỳ sự tương tác nào.

Nguồn: QQ