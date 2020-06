Kết cục sao Hàn dính bê bối chất cấm: Từ quyền lực nhất nhì châu Á thành kẻ tù tội, quý tử phó chủ tịch tập đoàn LG phải tự tử vì bị tẩy chay

Chất cấm - Táo độc

Nhắc đến chất cấm là nhắc đến những thứ không được cho phép tàng trữ và nghiêm cấm sử dụng. Đặc biệt là ở xứ Hàn, sử dụng ma túy hoặc chất gây nghiện bị coi là một hành vi vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng chuyện người nổi tiếng Kbiz sử dụng chất cấm lại không còn là điều gì mới lạ. Một số trường hợp cho biết họ phải sử dụng chất cấm như là một loại thuốc được kê trong đơn dùng trong quá trình điều trị bệnh, cũng có nhiều người thừa nhận tìm đến chất kích thích để giải tỏa áp lực và tăng cảm hứng.

Nhưng dù có biện minh hay giải thích thế nào thì xét trên cả hai phương diện pháp luật và đạo đức, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng đây là hành vi đáng bị lên án. Nhất là đối với những người có tầm ảnh hưởng lớn như các ngôi sao Hàn Quốc, bất cứ ai dính dáng đến việc này kể cả thật hay chỉ là nghi vấn đều nhận lại một kết cục thảm hại.



Cựu trưởng nhóm Ikon – B.I thừa nhận các cáo buộc về chất cấm, cựu chủ tịch YG Yang còn bị tố lấp liếm scandal cho "gà nhà"

"Ông hoàng phòng vé" Ha Jung Woo bị cảnh sát điều tra vì dùng ma túy trong nhiều năm nhưng anh cho biết lượng Propofol (được phân loại là ma túy kể từ năm 2011) mà mình dùng là được kê đơn trong quá trình điều trị sẹo.

Sự nghiệp lao đao vì scandal sử dụng chất cấm, "lên bờ xuống ruộng" dẫu chỉ dính nghi án

Trở lại tháng 10/2011, cả làng giải trí xứ Hàn dậy sóng trước tin tức trưởng nhóm BIGBANG – G-Dragon hút cần sa tại Nhật. Vụ việc càng khiến người hâm mộ giận dữ khi phía cảnh sát Seoul khẳng định chắc nịch: "Chúng tôi buộc tội G-Dragon về hành vi sử dụng cần sa". Tuy nhiên, lượng cần sa trong điếu thuốc của nam ca sĩ không đáng kể, hơn nữa là do người khác đưa cho anh nên không thể cấu thành hành vi phạm tội có chủ đích. Ở thời điểm đó, G-Dragon chỉ nhận một án phạt cảnh cáo song scandal này vẫn tạo nên sức ép lớn với anh.

Chia sẻ về vụ lùm xùm này, G-Dragon cho biết anh rất đau khổ và đã khóc rất nhiều. Hình tượng "ông hoàng Kpop" mà anh trong dày công xây dựng hoàn toàn sụp đổ trong 1 nốt nhạc, còn các fan thì chỉ trích, quay lưng. Nam idol đã phải tạm ngừng hoạt động trong vòng 8 tháng để tự kiểm điểm bản thân dẫu vậy một vài ý kiến vẫn cho rằng thời gian suy nghĩ của anh là quá ngắn và khó chấp nhận.

Trưởng nhóm Big Bang phải ra sức thanh minh rằng anh bị một người khách ở quán bar lừa chứ không chủ động sử dụng chất cấm. Phải mất một thời gian dài anh mới lấy lại được thiện cảm từ công chúng, tuy nhiên cho đến bây giờ một số khán giả vẫn có cái nhìn không thiện cảm với G-Dragon.

Không may mắn như G-Dragon, Park Bom đã phải hứng chịu với làn sóng chỉ trích vô cùng gay gắt từ phía khán giả dù trường hợp của cô chỉ là nghi vấn sử dụng chất cấm. Đêm 30/6/2014, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Bom bị hải quan bắt giữ vào 4 năm trước vì vận chuyển trái phép 82 viên amphetamine. Đây là chất cấm được liệt vào dạng ma túy đá, là 1 loại thuốc hợp pháp tại Mỹ nhưng không được phép du nhập vào Hàn Quốc.

Trước thông tin này, chủ tịch Yang đã lên tiếng khẳng định loại chất mà cô mang theo chỉ là thuốc chữa bệnh được bác sỹ Mỹ kê trong đơn, hơn nữa nữ ca sĩ không hề biết đó là chất cấm. Bên phía YG còn đưa ra cả lịch sử điều trị trầm cảm tại Mỹ của cô để làm bằng chứng bảo vệ gà nhà.

Kết quả, sở công tố đã quyết định hủy vụ việc sau 42 ngày báo cáo. Park Bom không bị buộc tội hình sự nhưng thái độ của công chúng đối với cô vẫn rất tiêu cực. Sau đó, cô và 2NE1 phải đóng băng hoạt động trong một thời gian dài. Scandal này cũng gián tiếp khiến 2NE1 tan rã, Park Bom rời khỏi YG.

B.I (iKON) và Wonho (Monsta X)

Trong năm 2019 vừa qua, cộng đồng fan Kpop không khỏi bàng hoàng khi liên tiếp đón nhận scandal về chất cấm của B.I (iKON) và Wonho (Monsta X). Đáng chú ý, vụ bê bối của 2 nam idol trẻ này đều có liên quan đến bạn gái cũ của T.O.P – Han So Hee. Nếu B.I từng sử dụng ma tuý tổng hợp LSD và có lịch sử giao dịch, trao đổi với kẻ cung cấp ma túy Han So Hee từ năm 2016, thì Wonho lại bị Dispatch vạch trần từng hút cần sa với người yêu Han So Hee - Jung Da Eun vào năm 2013.

Han So Hee chính là nhân vật đã nhắn tin trao đổi chất cấm cùng B.I (iKON)

Trong khi đó, người yêu của Han So Hee – Jung Da Eun đã đến thẳng văn phòng Dispatch và thừa nhận từng hút cần sa cùng Wonho vào tháng 10/2013 tại nhà riêng.

Khi tin tức chấn động này nổ ra, netizen xứ Hàn vô cùng tức giận và lên án mạnh mẽ hành vi của B.I và Wonho. Họ phê phán về hai nam idol này với các từ khóa như "thuốc", "chất cấm", "nghiện ngập". Đứng trước sức ép nặng nề từ phía khán giả, cả B.I và Wonho đều lựa chọn rời nhóm, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tự kiểm điểm bản thân.



Ngày 27/2 năm nay, Sở Cảnh sát Gyeonggi Nambu công bố kết quả xét nghiệm cựu thành viên iKON âm tính với ma túy, chính thức khép lại cuộc điều tra B.I sử dụng chất cấm. Tương tự vào tối ngày 13/3, Wonho cũng chính thức được kết luận trắng án, vô tội trước cáo buộc sử dụng ma túy. Mặc dù sự thật đã được làm rõ, scandal này vẫn trở thành vết nhơ trong cuộc đời của B.I và Wonho, sự nghiệp từ đó cũng tiêu tàn, khó có thể hoạt động ở làng giải trí dễ dàng như ngày xưa.

Từ nam thần Châu Á bỗng trở thành tội đồ của làng giải trí

Sau thành công vượt trội của bộ phim "Hoàng cung" vào năm 2006, "Thái tử Shin" Joo Ji Hoon nổi lên như một hiện tượng ở Hàn Quốc. Thật đáng tiếc 3 năm sau, tháng 4/2009, nam diễn viên đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội sử dụng chất gây nghiện trái phép ketamin và liên quan tới đường dây bán thuốc lắc của nữ diễn viên ít danh tiếng Yoon Seol Hee.

Những hình ảnh ăn chơi "thác loạn" của nam diễn viên khiến khán giả vô cùng bàng hoàng và thất vọng.

Vụ việc trở thành cú sốc lớn với showbiz Hàn, sự nghiệp huy hoàng của Joo Ji Hoon từ đó cũng sụp đổ. Trước khi hầu tòa, các đài truyền hình lớn đồng loạt ra tuyên bố cấm nam diễn viên đóng phim hay xuất hiện trên các chương trình giải trí. Joo Ji Hoon bị xóa tên khỏi dự án phim đang tham gia, đồng thời hàng loạt nhãn hàng cũng hủy hợp đồng với y. Danh tiếng của Joo tuột dốc không phanh, những gì mà y dày công xây dựng cũng đều đổ sông đổ bể. Joo Ji Hoon đã nhận án phạt 6 tháng tù treo và 1 năm quản thúc, lao động công ích phải và phải sống ẩn dật ở nhà dưới "búa rìu" của dư luận cho đến khi y nhập ngũ vào đầu năm 2010.

Những năm gần đây, "Thái tử Shin" đã quay về làng giải trí hoạt động trở lại nhưng không còn được khán giả đón nhận như xưa.

Vào hồi năm 2019, làn sóng tẩy chay Park Yoochun – thành viên nhóm nhạc nổi tiếng JYJ trở nên tăng mạnh. Lý do là bởi nam ca sĩ không chỉ dính líu đến bê bối tấn công tình dục mà còn bị xét xử vì về tội danh vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy. Trong phiên tòa ngày 14/6/2019, Park Yoo Chun thừa nhận tất cả các cáo buộc về việc tàng trữ và dùng ma túy vì thế công tố viên đã đề nghị mức án 18 tháng tù giam và 1,4 triệu won tiền phạt (khoảng 29 triệu đồng) dành cho y. Trước đó, Yoochun khiến dư luận phẫn nộ khi mở hẳn họp báo nói dối trắng trợn về chuyện không dùng ma tuý.

Đi tù và nộp phạt là một chuyện nhưng sự nghiệp lẫy lừng và danh tiếng của Yoochun chính vì thế mà rơi xuống đáy vực. Từ chàng nam thần vạn người mê, Yoochun đã trở thành "cái gai" trong mắt người khác. Trong khi công ty chủ quản C-JeS Entertainment tự động chấm dứt hợp đồng với nam thần tượng thì cư dân mạng cũng không ngừng buông lời cay nghiệt. Không ít fan ruột cũng bày tỏ sự thất vọng và quay lưng lại với Yoochun.

T.O.P (BIGBANG)

Cũng là tên tuổi hàng đầu Kbiz và chiếm không ít cảm tình của khán giả, T.O.P đã làm nhiều fan thất vọng vì hành vi hút cần sa trong quá khứ. Theo báo cáo của cảnh sát Seoul, nam rapper đã sử dụng cần sa đến ba lần từ ngày 9/10 đến 12/10/2016 cùng bạn gái cũ Han So Hee tại nhà riêng ở Yongsan. Sau đó phía YG cũng nhanh chóng đưa ra xác nhận cùng lời xin lỗi trước toàn thể người hâm mộ. Các công tố viên đã đề xuất mức phạt là 2 năm án treo dành cho T.O.P. Nếu trong thời gian hưởng án treo mà tái phạm, nam idol có thể sẽ phải ngồi tù 10 tháng.

Kể từ đây, T.O.P đã phải hứng chịu vô số "gạch đá" của công chúng. Có lẽ vì không chịu nổi sức ép dư luận, nam ca sĩ đã nhập viện trong tình trạng hôn mê vì sử dụng thuốc an thần quá liều, thậm chí có nhiều nguồn tin còn đồn đoán T.O.P muốn tự tử. Dẫu vậy nhiều người không bị động thái khi đó của T.O.P làm mềm lòng và vẫn giữ vững thái độ cứng rắn với nam idol: "Anh đã phạm sai lầm nhưng nó không giống như việc đã giết ai đó. Hãy trả giá cho tội ác của mình và xin lỗi rồi hoàn thành nghĩa vụ quân đội đi. Đừng tự giết chính mình”.

T.O.P xuất viện trong trạng thái tiều tụy, bơ phờ.

Sau scandal, việc T.O.P quay lại với nghệ thuật là một hình trình rất gian truân. Mới đây vào tháng 2/2020, nam ca sĩ bất ngờ chia sẻ không muốn comeback tại Hàn Quốc nữa ở trên livestream. Nam thần tượng thể hiện sự chán nản trước những chỉ trích của cư dân mạng trong suốt thời gian vụ bê bối diễn ra, đồng thời bày tỏ suy nghĩ không muốn comeback tại Hàn vì sợ hãi làn sóng tẩy chay. Có thể thấy sự nghiệp ca hát của T.O.P coi như sụp đổ tại quê nhà chính khán giả nơi đây đã không còn tiếp tục ủng hộ y.

Nam rapper thường xuyên xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, phờ phạc.

Cuộc sống chìm trong bế tắc và tìm đến cái chết để giải thoát

Trong số những sao Hàn dính bê bối dùng chất cấm, Kim Sung Min là có lẽ là trường hợp có cái kết bi thảm nhất. Từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được sinh ra trong một gia đình giàu sang khi có bố là phó chủ tịch tập đoàn LG và có nhiều vai diễn để đời trong các bộ phim đình đám như "Tối nay ăn gì?", "Nàng tiên cá",.. nhưng nam diễn viên lại tự tay hủy hoại cuộc đời của mình vì nghiện ngập.

Cuối năm 2010, Kim Sung Min lĩnh án tù 2 năm 6 tháng vì tội buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp về Hàn Quốc. Sau khi ra tù, y "ngựa quen đường cũ" tiếp tục lĩnh án 10 tháng tù vì hành vi tàng trữ và sử dụng ma túy vào năm 2015. Lối sống sa đọa, sai trái đã khiến sự nghiệp của Kim Sung Min lụn bại, hình tượng trong mắt khán giả sụp đổ, thậm chí còn bị nhiều đài truyền hình cấm sóng. Không những thế, bản thân y và vợ cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hôn nhân đi đến ngõ cụt. Đến ngày 24/6/2016, Kim Sung Min đã treo cổ tự vẫn, kết liễu cuộc đời cuộc đời sau khi vợ đòi ly hôn.

Kim Sung Min thắt cổ tự tử và vĩnh viễn ra đi vào tháng 6/2016.

Là thiếu gia sinh ra đã "ngậm thìa vàng", diễn viên tài năng nổi tiếng, kết hôn với người con gái mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, ít ai ngờ rằng Kim Sung Min lại có kết cục bi thảm đến vậy. Y đã phải trả một cái giá rất đắt khi tự tay đánh mất sự nghiệp, hạnh phúc hôn nhân và cả mạng sống chỉ vì vướng vào con đường tù tội, tàng trữ và sử dụng ma túy.