Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều cán bộ, công chức từ các sở, ngành được điều động về công tác tại các xã, phường nhằm tăng cường nguồn nhân lực ở cơ sở. Đi kèm với đó là các chính sách hỗ trợ về tiền lương và trợ cấp theo quy định hiện hành.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Bích Huệ (tỉnh Lào Cai) đã gửi thắc mắc đến Bộ Nội vụ liên quan đến khoản trợ cấp một lần dành cho cán bộ được tăng cường xuống cấp xã. Theo bà, những người thuộc diện này được hưởng trợ cấp tương đương 10 tháng lương cơ sở, tuy nhiên bà muốn biết khoản tiền này được chi trả vào thời điểm nào, căn cứ theo điều khoản cụ thể nào và có cần chờ hướng dẫn từ UBND tỉnh hay không.

Trợ cấp chi trả ngay khi cán bộ nhận công tác

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Nội vụ khẳng định Điều 12 của Nghị định 178/2024/NĐ-CP đã quy định rõ chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác tại cơ sở.

Trường hợp tăng cường từ cơ quan trung ương về cấp tỉnh

Đối với cán bộ thuộc các cơ quan trung ương được điều động về làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, chính sách tương tự vẫn được áp dụng, tuy nhiên mức trợ cấp một lần sẽ là 3 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh rằng Khoản 4 Điều 19 của Nghị định 178/2024 quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều động cán bộ thuộc phạm vi quản lý đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Do đó, cán bộ được cử đi cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng của địa phương để được giải quyết chế độ theo đúng quy định.