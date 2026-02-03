Lợi dụng thời điểm chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2026, các nhóm tội phạm mạng đang rầm rộ triển khai chiến dịch lừa đảo dưới danh nghĩa "nhận tiền trợ cấp Tết". Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi cảnh báo khẩn cấp nhằm giúp người dân nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn tinh vi này.

Kịch bản giả mạo cơ quan nhà nước và tổ chức uy tín

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là kẻ gian gửi các tin nhắn SMS, tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) hoặc email giả mạo cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội. Nội dung thường xoay quanh việc thông báo người dân nằm trong danh sách được nhận "Trợ cấp an sinh xã hội Tết 2026" hoặc "Quà tặng tết cho người lao động khó khăn" với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng tên định danh gần giống với cơ quan nhà nước và đính kèm đường link dẫn đến các website giả mạo có giao diện, hình ảnh, biểu tượng cực kỳ tinh vi, khiến người dùng dễ dàng lầm tưởng đây là trang thông tin chính thống.

Quy trình chiếm đoạt tài sản và dữ liệu cá nhân

Khi nạn nhân truy cập vào các đường link giả mạo, kịch bản lừa đảo sẽ được triển khai theo các bước có tính toán kỹ lưỡng:

Thu thập thông tin định danh: Trang web yêu cầu người dùng điền đầy đủ họ tên, số CCCD, số điện thoại và địa chỉ để "xác minh đối tượng nhận quà". Thực chất, đây là bước thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ các hoạt động lừa đảo khác.

Chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng: Để nhận tiền trợ cấp, nạn nhân được yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử và đặc biệt là mã OTP. Một khi có được các thông tin này, kẻ gian sẽ thực hiện lệnh chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân sang các tài khoản trung gian.

Yêu cầu đóng "phí thủ tục": Một số trường hợp khác, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải đóng một khoản tiền nhỏ gọi là "phí hồ sơ" hoặc "thuế thu nhập" để được giải ngân số tiền trợ cấp lớn hơn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, nạn nhân sẽ bị chặn liên lạc hoàn toàn.

Khuyến cáo an toàn từ cơ quan công an

Để bảo vệ tài sản cá nhân và vui xuân an toàn, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau.

Cảnh giác với mọi tin nhắn mời chào: Các cơ quan nhà nước khi thực hiện chính sách hỗ trợ đều có văn bản chính thức gửi về chính quyền địa phương hoặc thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống (Đài truyền hình, Báo Đảng, Cổng thông tin điện tử có đuôi .gov.vn).

Tuyệt đối không truy cập đường link lạ: Không nhấn vào bất kỳ đường liên kết nào gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội từ người lạ. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ công an hay nhân viên ngân hàng.

Xác minh thông tin trực tiếp: Khi nhận được thông báo về các gói hỗ trợ, người dân nên liên hệ với UBND phường, xã hoặc tổ dân phố nơi cư trú để xác nhận tính chính xác của thông tin.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã lỡ chuyển tiền cho các đối tượng, người dân cần giữ lại toàn bộ bằng chứng (tin nhắn, lịch sử giao dịch) và trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.