Quả lựu giàu polyphenol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm rất tốt. Loại quả này giúp giảm các yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh như tăng huyết áp, cholesterol cao, stress oxy hóa, tăng đường huyết và các dấu hiệu viêm. Hạt lựu còn là nguồn chất xơ rất tốt, giàu kali, phốt pho, magiê và canxi.

Những cách tách hạt lựu nhanh và dễ

Tuy lựu vừa ngon vừa bổ dưỡng, nhiều người vẫn lười ăn lựu vì sợ việc tách hạt gây tốn thời gian. Thực ra, có nhiều cách tách hạt lựu nhanh và dễ dàng mà bạn có thể tham khảo để tận hưởng hương vị thơm ngon và lợi ích sức khỏe của nó.

Với những mẹo đơn giản bạn có thể tách hạt lựu một cách nhanh chóng và dễ dàng. (Ảnh: Nutrabay)

Tách hạt lựu bằng cách gõ thìa

Đây là một trong những cách tách hạt lựu nhanh chóng và phổ biến nhất. Bạn cần chuẩn bị một con dao và một chiếc thìa rồi tiến hành các bước sau:

- Đặt quả lựu nằm ngang, dùng dao cắt một hình vuông trên chóp quả. Bạn cần cắt một lớp mỏng khoảng 1-2 cm để không làm dập hạt bên trong. Khi cắt, bạn sẽ thấy các phần màng trắng chia quả lựu thành các múi khác nhau.

- Dùng dao rạch nhẹ nhàng theo đường của các múi dọc thân quả, từ phần trên xuống dưới. Cố gắng không cắt sâu để tránh làm vỡ hạt. Lúc này, bạn có thể dễ dàng tách quả lựu thành từng múi bằng tay.

- Lật múi lựu sao cho phần vỏ bên ngoài nằm trên lòng bàn tay, hạt hướng xuống dưới một cái tô lớn, sau đó dùng một chiếc thìa gỗ hoặc thìa kim loại to, gõ mạnh lên phần vỏ của múi lựu, hạt sẽ tự động rơi xuống tô. Tiếp tục gõ đều cho đến khi hạt trong múi rơi hết.

Với phương pháp này, bạn sẽ nhanh chóng thu hết số hạt trong quả lựu mà không làm hạt bị vỡ.

Tách hạt lựu dưới nước

Tách hạt lựu dưới nước là cách làm rất hữu ích nếu bạn không muốn làm bẩn tay. (Ảnh: Simply Recipes)

Phương pháp tách hạt lựu dưới nước giúp tránh tình trạng nước lựu bắn tung tóe và giữ cho khu vực làm bếp sạch sẽ hơn. Đây cũng là cách nên chọn nếu bạn không muốn làm bẩn tay.

Bạn cần chuẩn bị một tô nước lớn rồi cắt bỏ phần đầu của quả lựu để lộ các múi. Nhúng quả lựu vào nước, sau đó dùng tay tách nhẹ nhàng theo các múi mà bạn đã cắt. Vì lựu chìm xuống nước, nước sẽ ngăn không cho hạt và nước lựu bắn ra ngoài.

Bạn dùng tay hoặc dao tách từng múi lựu, sử dụng ngón tay để gỡ hạt ra khỏi vỏ và màng trắng. Sau khi tách hết hạt, bạn sẽ thấy hạt lựu chìm xuống đáy tô nước, trong khi các phần vỏ và màng trắng nổi lên trên. Hãy dùng một cái rây hoặc muỗng vớt màng trắng và vỏ bỏ đi. Cuối cùng, bạn vớt hạt lựu từ đáy tô và để ráo nước trước khi sử dụng.

Tách hạt lựu bằng phương pháp cắt chéo

Đây là cách tách hạt lựu nhanh và dễ dành cho người muốn giữ hình dạng đẹp cho múi lựu.

Thay vì cắt dọc theo các múi, bạn hãy cắt chéo quả lựu thành 4 hoặc 6 phần bằng nhau. Hãy cắt nhẹ nhàng để tránh làm vỡ hạt bên trong.

Sau khi cắt xong, bạn nhẹ nhàng tách các phần ra, bóp nhẹ vào phần vỏ của từng múi. Hạt lựu sẽ dễ dàng bung ra mà không bị nát.Tiếp tục làm như vậy với từng phần của quả lựu.

Tách hạt lựu bằng dao sắc

Sử dụng dao để tách hạt lựu đơn giản và dễ dàng. (Ảnh: Give Recipe)

Nếu không có quá nhiều thời gian và muốn tách hạt lựu nhanh chóng, bạn có thể sử dụng dao sắc để tách hạt. Phương pháp này yêu cầu kỹ thuật cắt chính xác và cẩn thận.

Dạn dùng dao sắc cắt đôi quả lựu theo chiều ngang (nhẹ tay để không làm vỡ hạt), sau đó cầm nửa quả lựu, dùng dao sắc rạch nhẹ nhàng vào khe giữa các múi lựu. Khi rạch, hãy cố gắng cắt thật sát phần vỏ để tách múi dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần dùng tay để gỡ từng hạt lựu ra khỏi múi.

Cách chọn lựu ngon, nhiều nước

Để mua được quả lựu ngon, hạt to, mọng nước, bạn cần chú ý các yếu tố sau:

- Màu sắc : Nhiều người cho rằng quả lựu càng đỏ thì càng chín và ngọt. Tuy nhiên, màu sắc này chỉ khiến quả trông đẹp mắt, còn quả lựu ngon là quả có màu vàng nhạt hơi ửng đỏ. Những quả này vừa chín tới, hạt to, mọng nước và ngọt hơn. Tránh chọn màu xanh vì đó là quả lựu non; còn quả màu đỏ có thể quá già và có vị chua.

- Hình dáng : Quả lựu có các cạnh vuông sẽ có hạt to, ngọt hơn quả tròn. Nguyên nhân khiến quả lựu có các cạnh vuông là do lớp vỏ mỏng, lộ lớp hạt được xếp dày kín bên trong. Những quả lựu này thường sẽ có hạt to hơn so với quả mình tròn.

- Cân nặng : Khi thấy những quả lựu có kích thước như nhau, bạn hãy chọn quả nào nặng tay hơn vì đó là những quả mọng nước và đủ chín.