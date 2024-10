2 món canh đơn giản, nấu siêu nhanh và ngon miệng nên ăn nhiều vào mùa thu để dưỡng ẩm giúp da mịn màng khỏe đẹp

Mùa thu, khí hậu hanh khô. Do đó chúng ta phải thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể. Canh là một món ăn có thể giúp bạn bổ sung nước đồng thời hỗ trợ dưỡng ẩm cho làn da khô thông qua các nguyên liệu chế biến. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 2 món canh dưỡng ẩm, giúp làn da mịn màng. 2 món canh này nấu lại nhanh với nguyên liệu đơn giản bao gồm cà chua, nấm hương, nấm kim châm, đậu phụ và mướp.

Nấm hương rất giàu axit amin thiết yếu, các vitamin và khoáng chất, có thể cải thiện khả năng miễn dịch, kháng viêm, dưỡng ẩm, chống lão hóa cơ thể. Chúng cũng có mùi thơm độc đáo tạo thêm hương vị và màu sắc cho món canh. Nấm kim châm rất giàu chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Đậu phụ là nguồn cung cấp protein thực vật chất lượng cao, dễ tiêu hóa, hấp thu và còn có thể bổ sung canxi cho cơ thể. Mướp giàu dinh dưỡng và chứa nhiều chất chống oxy hoá, chất xơ cũng như các loại vitamin. Vì vậy, chúng có thể mang lại một số lợi ích cho hệ tiêu hoá. Chất xơ trong mướp là chất xơ hoà tan, do đó giúp tăng cường quá trình tiêu hoá, thúc đẩy hoạt động ruột, giúp ngăn ngừa táo bón và giúp đường tiêu hoá khoẻ mạnh. Mướp giàu vitamin B giúp ngăn ngừa lão hóa da và vitamin C giúp làm sáng da. Nó có thể bảo vệ, hỗ trợ làm trắng, dưỡng ẩm và làm mềm mại da...

Quá trình nấu 2 món canh dưỡng ẩm này rất đơn giản, nhanh gọn. Với nguyên liệu là cà chua, 2 món canh đều có vị chua ngọt, thơm ngon. Bên cạnh đó với sự kết hợp các nguyên liệu khác nhau trong từng món canh, ngoài việc tạo ra màu sắc hấp dẫn thì tầng hương vị cũng khác nhau. Bây giờ bạn hãy cùng bắt tay vào nấu 2 món canh này nhé!

1. Canh nấm, cà chua và đậu phụ: Món canh dưỡng ẩm tuyệt vời cho làn da

Nguyên liệu nấu món canh nấm, cà chua và đậu phụ

1 quả cà chua (trái to), 1 miếng đậu phụ non (khoảng 200g), 5 cây nấm hương khô (loại to), 100g nấm kim châm, 1-2 tép tỏi, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách nấu món canh nấm, cà chua và đậu phụ

Bước 1: Cà chua bạn rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Rửa sạch rồi ngâm nấm hương khô vào nước trước cho nở. Sau đó vớt ra cắt miếng nhỏ. Bạn hãy để lại phần nước ngâm nấm, dùng sau. Nấm kim châm bạn cắt bỏ rễ, rửa sạch rồi xắt thành các đoạn ngắn. Đậu phụ rửa sạch dưới vòi nước chảy sau đó dùng khăn bếp thấm khô rồi cắt thành miếng nhỏ. Tỏi bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ để riêng.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho lượng dầu ăn thích hợp vào. Đợi khi dầu nóng khoảng 50% thì thêm tỏi băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp đó bạn cho cà chua cắt nhỏ vào xào đến khi mềm và tiết nước. Sau đó bạn thêm lượng nước thích hợp (bao gồm cả nước ngâm nấm hương), rồi cho nấm hương, đậu phụ vào. Đun sôi ở lửa lớn rồi chuyển sang lửa vừa một lúc rồi hạ nhỏ đun liu riu trong 10 phút.

Bước 4: Sau đó bạn thêm nấm kim châm vào, nêm nếm lại gia vị theo sở thích cá nhân. Nếu bạn muốn vị cà chua dịu nhẹ hơn thì hãy thêm chút đường để phù hợp với sở thích. Sau đó nấu thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp, lấy canh ra tô và thưởng thức.

Lời khuyên khi nấu canh nấm, cà chua và đậu phụ:

Thứ nhất: Bạn có thể thay nấm hương khô bằng nấm hương tươi. Nấm hương và nấm kim châm có thể thay bằng nấm hải sản, nấm sò và các loại nấm khác. Cà chua nên chọn những trái tươi ngon, chín đều. Đậu phụ bạn hãy mua loại đậu phụ non tại các siêu thị để đảm bảo hương vị và giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Thứ hai: Canh nấm, cà chua và đậu phụ là món nước ăn cùng cơm, vị thanh mát, tương đối nhạt. Nếu thích ăn canh sánh hơn, bạn có thể hòa 1 thìa canh tinh bột khoai lang (hoặc tinh bột bắp) với nước rồi cho vào canh.

Thứ ba: Canh nấm, cà chua và đậu phụ bạn không cần nấu quá lâu. Khi bạn cho nấm hương và đậu phụ vào nấu 10 phút thì thả nấm kim châm vào và chỉ cần nấu trong 5 phút.

2. Canh nấm, cà chua và mướp

Nguyên liệu làm món canh nấm, cà chua và mướp

2 quả cà chua, 1 quả mướp, 100g nấm kim châm, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 2 cây hành lá.

Cách nấu canh nấm, cà chua và mướp

Bước 1: Cà chua bạn rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi xắt miếng nhỏ. Mướp gọt bỏ vỏ, rửa sạch sau đó cắt miếng vừa ăn. Nấm kim châm cắt bỏ chân, rửa sạch và tách rời thành từng nhúm nhỏ. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ phần gốc còn phần lá cắt khúc.

Bước 2: Đun nóng nồi sau đó thêm chút dầu ăn vào. Tiếp đó bạn cho phần gốc hành lá vào xào thơm rồi thêm cà chua, xào cho đến khi cà chua mềm. Tiếp theo bạn đổ lượng nước thích hợp vào và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó thêm mướp và nấm kim châm rồi đun sôi trên lửa lớn.

Bước 3: Khi nước canh sôi trở lại thì bạn nêm gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa khẩu vị. Tiếp tục nấu sôi trong khoảng 5 phút thì tắt bếp, lấy canh ra tô, cho hành lá vào là có thể thưởng thức.