Những bức ảnh năm 2022 chứng minh động vật đôi khi cũng có khiếu hài hước, ai nhìn cũng bật cười

Hàng năm, bên cạnh các giải thưởng có tính chất nghiêm túc hơn như Giải Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã, còn có một giải thưởng tên Nhiếp ảnh hài hoang dã. Đúng như cái tên, giải thưởng này trao cho những bức ảnh hoang dã có tính chất hài hước, vui nhộn. Những tác phẩm này vừa truyền cảm hứng cho tình yêu thiên nhiên, vừa gửi gắm thông điệp một cách tươi vui, hóm hỉnh.

Ra đời năm 2015, giải thưởng này được sáng lập bởi nhiếp ảnh gia với trái tim to lớn dành cho động vật, đã sinh sống hơn 30 năm tại Đông Phi - Paul Joynson-Hicks.

"Giữ bình tĩnh, và nhớ giữ cả đầu nữa" - nhiếp ảnh gia Martin Grace

Bức ảnh chụp ở một góc khá "gây lú" và được tác giả miêu tả là: "Hai chú cánh cụt vua ở quần đảo Falklands. Chú chim bên phải trông có biểu cảm khó dò, nhưng hẳn là nó đang tự hỏi xem đầu của bạn mình đâu rồi".

Nếu bạn thấy hơi sợ thì đừng lo. Cánh cụt vua có cái cổ khá dẻo và đôi khi chúng có thể ngửa đầu ra sau như vậy.

"Đánh trả" - nhiếp ảnh gia John Chaney

Trong một nỗ lực phản kháng lại loài thiên địch to lớn, tham lam với sức mạnh vô song, con cá hồi này đang dùng mọi sức bình sinh để cho gấu ta biết thế nào là nỗi đau.

"Chật ních" - nhiếp ảnh gia Mark Schocken

Trong cảnh này, con cú cực kỳ cau có là con mẹ, còn con với đôi mắt to tròn đang hé mở bên dưới là cú con. Tác giả kể khoảnh khắc này chỉ kéo dài vài giây, khi chú cú con đang vặn mình tò mò ngó ra ngoài thế giới và nhận được thái độ không mấy hợp tác của mẹ nó.

"Jack bật nhảy" - nhiếp ảnh gia Alex Pansier

Con sóc này đang bật nhảy trong cơn mưa bão nên mới có những hạt nước tung tóe xung quanh. Cũng phải vỗ tay cho tài bắt khoảnh khắc của nhiếp ảnh gia, khi trông sóc ta đầy sức mạnh và hết sức đắc ý.

"Xin lỗi... Xin thứ lỗi!" - nhiếp ảnh gia Ryan Sims

Chú vịt con này đang vô tư bước lên "chiếc cầu" làm từ một đàn rùa. Điều hài hước hơn là chú ta lập tức ngã xuống sau khi mới bước qua được vài chú rùa.

"Tôi bóp cổ bạn giờ!" - nhiếp ảnh gia Emmanuel Do Linh San

Linh San kể anh đang ở một vườn quốc gia Nam Phi khi cảnh tượng hài hước này diễn ra. Đám chồn này luôn vui nhộn, và đây là một khoảnh khắc điển hình. 2 chú chồn này thực ra không hề đánh nhau mà chúng chỉ trêu đùa. Điều hài hước là "nạn nhân" có biểu cảm khuôn mặt cứ như một người bạn ngốc nghếch đang bị trêu chọc.

"Ngựa bay Pegasus" - nhiếp ảnh gia Jagdeep Rajput

Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc một con sếu Sarus tấn công một con linh dương bò lam khi chú linh dương này lạc vào lãnh thổ và đe dọa trứng của nó. Hiệu ứng tạo ra hình ảnh như thể linh dương mọc thêm cánh, làm tác giả liên tưởng đến sinh vật thần thoại Pegasus.

"Chào mọi người" - nhiếp ảnh gia Miroslav Srb

Sau khi cho chú gấu mèo này ăn tôm, nhiếp ảnh gia được nó vẫy tay chào với nụ cười thân thiện. Nghiệp dư mà cũng biết tạo dáng dữ!

"Nói với cái vây đây này" - nhiếp ảnh gia Jennifer Hadley

Một chú cánh cụt đang tỏ rõ thái độ "chê" với anh bạn của mình trên bãi biển ở quần đảo Falklands.

Chiến thắng chung cuộc: "Phản xạ không giống mèo lắm" của Jennifer Hadley

Sư tử thuộc họ nhà mèo thì đúng rồi, nhưng chú sư tử này còn non và xanh lắm! Tác giả kể lại chú sư tử con 3 tháng tuổi này đang chơi cùng anh chị em nó quanh một cái cây. Anh bạn nhỏ đang cố tìm đường xuống, nhưng không may lại hạ cánh "sấp mặt". Rất may là nó không sao cả, nhưng còn cần trau dồi nhiều kỹ năng của họ nhà mèo hơn.

Nguồn: Insider