Những bức ảnh khó tin và câu chuyện về chú sư tử được nuôi như thú cưng trước khi trả về tự nhiên

Chú sư tử Christian sinh vào ngày 12/8/1969 tại sở thú Ilfracombe, Devon, Anh. Vài tháng sau, Christian và em gái được bán cho cửa hàng Harrods ở London. Nơi đây dự kiến cho các con vật trình diễn vào dịp Giáng sinh phục vụ khách hàng.

Ace Bourke và John Rendall khi đó là 2 du khách đến từ Úc có mặt tại London đã ghé thăm Harrods và tình cờ gặp được chú sư tử con. Ngay từ lần đầu chạm mặt, họ đã ấn tượng với con vật nên quyết định bỏ tiền mua về và đặt cho nó cái tên Christian với niềm tin nó sẽ trở thành một trong những con sư tử đáng nhớ nhất trong lịch sử và thay đổi định kiến của con người đối với loài vật được mệnh danh là chúa tể sơn lâm này.

Cả hai sống với Christian tại London. Họ nhận ra rằng con vật này đặc biệt tốt bụng, hòa đồng và thân thiện. Thời điểm đó, không có sách hướng dẫn chăm sóc sư tử nên 2 chàng trai trẻ đành phải đặt hết niềm tin vào bản năng và kinh nghiệm sống của bản thân để nuôi nấng Christian.

Christian sống dưới tầng hầm lớn bên dưới cửa hàng đồ nội thất, Sophistocat, thông với nơi làm việc của Ace và John. Mỗi chiều, cả hai đưa chú sư tử cưng đến khu vườn gần nhà để tập thể dục và chơi đùa.

Chú sư tử Christian được Ace và John mua về khi còn nhỏ. Con vật thậm chí còn vô cùng dịu dàng đối với trẻ con.

Christian vui đùa cùng Ace và John ở công viên.

Christian lớn rất nhanh và chỉ trong vài tháng, con vật này đã sở hữu kích thước không phù hợp với căn hầm dưới nhà. Ngoài ra, một trở ngại khác ở Christian là con vật này thường khiến khách hàng hoảng sợ. Ace và John bắt đầu cảm thấy cho tương lai của chú sư tử.



Đến một ngày, Bill Travers và Virginia McKenna đã ghé thăm cửa hàng nội thất Sophistocat để mua sắm một vài món đồ. Được biết, đây là 2 diễn viên đóng trong bộ phim Born Free năm 1964, nói về câu chuyện có thật của vợ chồng George và Joy Adamson nỗ lực đưa con sư tử cái Elsa về với thế giới tự nhiên. Bộ phim này gặt hái được rất nhiều thành công.

Cũng giống như hầu hết mọi người, Bill và Virginia cảm thấy Christian rất đẹp đẽ và cuốn hút. Họ đề nghị Ace và John liên hệ với George Adamson để trả Christian về với thế giới tự nhiên ở Kenya.

Trở về Kenya

Đó là một thực tế là Ace và John chưa từng nghĩ đến. Về phía Christian, con vật này sắp sửa được một tuổi và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, Christian rời London và chuyển đến sống ở nhà diễn viên Bill Travers ở vùng nông thôn. Tại đây, con vật sống trong chiếc lồng được dựng sẵn trong sân nhà. George Adamson, người bày tỏ sự hứng thú vô cùng tận đối với con sư tử châu Âu thế hệ thứ 5 là Christian, khi đó vô cùng nỗ lực để trả con vật về với thế giới tự nhiên, nơi nó vốn dĩ thuộc về. Ông đã bàn bạc với chính phủ Kenya về việc tìm kiếm một khu vực an toàn cho Christian trong suốt nhiều tháng rời. Cuối cùng, họ đã chọn được một vùng đất nằm ở Đông Bắc Kenya gọi là Kora dựa trên nhiều yếu tố bao gồm người dân địa phương, du khách và thợ săn.

Ông George Adamson và Christian.

Bộ phim tài liệu The Lion at World's End và Christian the Lion ghi lại hành trình trở về châu Phi vào năm 1970 của Christian đã được thực hiện. Sau khi có mặt tại Kenya, thử thách đầu tiên dành cho Christian là gặp gỡ Boy, con sư tử đực trưởng thành từng góp mặt trong bộ phim Born Free. Con vật này sau khi bị thương đã được trả về sống ở thế giới tự nhiên.

Thử thách khác chờ đón Christian là môi trường thù địch và những con sư tử hoang dã bản địa luôn cố tìm cách để đuổi những "kẻ ngoại lai" như Christian và Boy ra khỏi lãnh thổ của chúng. Lúc này, George Adamson nhận ra rằng Christian chưa từng đánh mất bản năng tự nhiên nhưng con vật này vẫn còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm. Năm đầu tiên của Christian ở Kora không hề suôn sẻ chút nào.

Thời gian này, rất nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến Kora để ghi lại những thước ảnh của Christian, những bức ảnh mà đến hàng chục năm sau vẫn khiến con người ngất ngây.

Di sản của chú sư tử Christian

George luôn dành nhiều tình cảm cho Christian và mô tả con vật tinh nghịch, vui vẻ và can đảm. 1 năm sau, năm 1971, Ace và John tìm đến Kenya để gặp lại Christian. Trước đó, các chuyên gia đã khuyên cả hai không nên đến thăm con vật bởi tính mạng của họ có thể sẽ bị đe dọa trong trường hợp Christian không còn nhớ gì về 2 người chủ của mình. Tuy nhiên, Ace và John bỏ qua mọi lời khuyên và quyết đi tìm Christian.

Đó là một cuộc hội ngộ đặc biệt và khó quên. Ngay sau khi nhìn thấy Ace và John, Christian đã chạy lao đến ôm lần lượt 2 người chủ cũ. Dù không thể hiện cảm xúc nhưng hành động của con vật đã nói lên tất cả, nó nhào lên người của Ace và John, dúi đầu vào vòng tay âu yếm của 2 người. Về phía Ace và John, họ vô cùng hạnh phúc khi con vật cưng năm nào vẫn chưa hề quên họ.

40 năm sau, đoạn clip được đăng tải lên Youtube thu hút hàng chục triệu lượt xem và xuất hiện trên các chương trình lớn như Oprah Winfrey, The View, Ellen (hơn 100 triệu lượt xem). Tất cả đã góp phần giới thiệu Christian với những khán giả đến từ thế hệ mới, từ đó giúp cho mọi người cảm thấy hứng thú hơn với môi trường tự nhiên, các vấn đề môi trường và phúc lợi động vật.

Cuộc hội ngộ đầy xúc động của Christian và 2 người chủ cũ trích trong đoạn phim tài liệu do George Adamson thực hiện.

Được biết, Christian thường xuyên rời khỏi nơi ở mà George Adamson dựng lên cho nó. Thông thường, con vật trở lại sau một thời gian ngắn đi ngao du nhưng dần dần, thời gian nó vắng "nhà" ngày càng dài. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Christian là vào năm 1973 khi nó đi hướng về phía Công viên Quốc gia Meru.



Sau nhiều năm sống ở môi trường hoang dã đầy rẫy mối nguy hiểm, Christian đã trở nên to lớn, ngày càng thông minh và gan dạ. Điều này làm cho Ace và John tin rằng con vật có thể sống tốt thêm nhiều năm nữa. Thậm chí, nếu may mắn hơn, con cháu của Christian vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Sau này, George Adamson vẫn tiếp tục sứ mệnh đưa các con sư tử khác trở về môi trường tự nhiên và theo dõi cuộc sống của chúng cho đến khi ông qua đời năm 1989.

Cuộc đời của Christian chính là nguồn cảm hứng đối với Quỹ bảo tồn động vật hoang dã George Adamson, hoạt động chủ yếu ở Vườn quốc gia Mkomazi. Giám đốc nơi đây, Tony Fitzjohn, từng là trợ lý của ông George Adamson và làm việc trong khoảng thời gian Christian còn sống ở khu vườn của ông George ở Kora. Giờ đây, Tony được đánh giá là một trong những người thực hiện dự án bảo tồn thành công nhất châu Phi. Ông từng nói rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra nếu như không có Christian. Con sư tử ấy chính là khởi nguồn của mọi thứ.

