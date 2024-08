Nhóm nam nữ tụ tập xuyên đêm, dùng căn hộ tàng trữ ma túy “nước vui”

Trước đó, Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phát hiện căn hộ 382/7 Hùng Vương có nhiều đối tượng ngoại tỉnh lưu trú. Hầu hết còn rất trẻ, có cả nam lẫn nữ thường tụ tập sau khi ăn chơi về khuya từ các quán bar, vũ trường.

Nhóm đối tượng nam nữ bị công an mời về trụ sở làm việc, củng cố hồ sơ xử lý hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Nhận báo cáo từ công an phường, Thượng tá Phan Văn Thương - Trưởng Công an quận - chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) vào cuộc điều tra.

Đến 17 giờ ngày 20-8, Đội CSMT Công an quận Thanh Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Vĩnh Trung đồng loạt kiểm tra nhà số K382/7 Hùng Vương.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong căn hộ có nhóm 7 nam nữ gồm Võ Văn Tú (SN 2000, trú xã Triệu Long, huyện Triệu Phong), Trần Phương Nhật Anh (SN 2003, trú xã Triệu Long, huyện Triệu Phong), Trương Thị Trà My (SN 2005, trú phường 3, thị xã Quảng Trị), Ngô Thị Kim Chi (SN 1990, trú phường 3, thị xã Quảng Trị), Nguyễn Ngọc Trí (SN 1997, trú huyện Hải Lăng), Nguyễn Chơn Nô (SN 2000, trú huyện Triệu Phong) và Lê Thanh Quang (1999, trú xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, cùng tỉnh Quảng Trị).

Số ma túy dạng "nước vui" thu giữ được từ căn hộ của các đối tượng

Kiểm tra tại căn hộ, công an thu giữ hàng chục gói nylon có in chữ FERRARI, thu giữ nhiều gói nylon có chứa bột màu trắng, cùng các vật dụng sử dụng ma túy.

Tổng trọng lượng ma túy thu giữ của nhóm đối tượng trên vào khoảng 1,2kg. Qua giám định, đó là các gói ma túy "nước vui", chứa chất MDNA, ketamine, Methamphetamin, Amphetamin.

Đội CSMT Công an quận Thanh Khê cho biết lượng ma túy thu được tại nơi ở của các đối tượng là dạng ma túy hiện đang rất thịnh hành dù giá thành rất cao, mỗi gói giá bán không dưới 4 triệu đồng.

Đây là loại ma túy gây hưng phấn tột độ. Khi sử dụng con nghiện có cảm giác như thấy và nói chuyện được với cả người ở cõi âm.

Tuy nhiên, công an khuyến cáo, đây là loại ma túy hết sức độc hại. Nhiều người thần kinh yếu hoặc mới chơi lần đầu có thể bị sốc dẫn đến tử vong.